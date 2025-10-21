Cải thiện chất lượng không khí gia đình với máy lọc từ Amway

Máy lọc không khí Amway Atmosphere Mini trang bị hệ thống lọc tối ưu tích hợp ba lớp, giúp khử sạch hiệu quả hơn 300 tác nhân ô nhiễm, phù hợp cho các căn hộ gia đình.

Theo đại diện Amway Việt Nam, nhiều người không nhận ra rằng ngay cả trong căn hộ đóng kín, lượng bụi mịn vẫn tồn tại ở mức cao do thói quen nấu nướng, mở cửa sổ gần đường lớn hoặc do hệ thống thông gió kém. Nhiều cặp vợ chồng có con nhỏ, đang tìm kiếm những thiết bị nhỏ gọn nhưng hiệu quả trong việc loại bỏ bụi mịn, vi khuẩn và các tác nhân ô nhiễm. Máy lọc không khí Atmosphere Mini của Amway ra đời để đáp ứng xu hướng đó.

Atmosphere mini giúp loại bỏ hiệu quả 99,9% vi khuẩn, virus và các tác nhân gây hại khác trong không khí Ảnh: Amway

Sản phẩm phù hợp sử dụng trong đa dạng các loại phòng có diện tích khoảng 18,6 m2 như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc. Atmosphere Mini có ba cấp lọc không khí, gồm bộ lọc sơ cấp có tác dụng giữ lại xơ vải và bụi lớn trong không khí. Bộ lọc HEPA loại bỏ đến 99,99% hạt bụi mịn kích thước nhỏ chỉ 0,0024 micromet. Bộ lọc carbon giúp khử mùi khó chịu, hạn chế các hóa chất độc hại như khói thuốc hay mùi thú nuôi.

Đại diện Amway cho biết, công nghệ lọc này có thể loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn, virus và hơn 300 loại bụi và tác nhân ô nhiễm, góp phần duy trì không gian sống trong lành, an toàn cho sức khỏe.

Hệ thống lọc 3 tầng tối ưu trên máy lọc không khí Atmosphere Mini. Ảnh: Amway

Hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm được kiểm chứng bởi nhiều tổ chức uy tín quốc tế như Hiệp hội Dị ứng Anh Quốc (Allergy UK), Hiệp hội các nhà sản xuất thiết bị gia dụng Mỹ(AHAM) và chương trình Energy Star.

Minh Hoàng (34 tuổi, TP HCM), cho biết trước đây anh thường mở cửa sổ để "lấy gió tự nhiên", nhưng sau khi dùng thiết bị đo không khí mini, anh phát hiện chỉ số PM2.5 trong nhà vẫn cao. Anh chuyển qua dùng máy lọc không khí Atmosphere Mini từ Amway. Sau thời gian theo dõi, anh cho biết chỉ số bụi giảm từ hơn 60 xuống còn dưới 10 µg/m3.

"Vợ chồng tôi đều làm việc online nên gần như cả ngày ở trong nhà. Không khí đôi khi bí bách, đặc biệt là những ngày ô nhiễm không khí cao. Từ khi dùng máy, cảm giác dễ chịu hơn, ít hắt hơi và con nhỏ cũng ngủ ngon hơn", anh chia sẻ.

Theo EPA, nồng độ bụi siêu mịn trong không gian kín có thể cao gấp 2-5 lần ngoài trời, đến từ các nguồn như nấu nướng, khói thuốc, lông thú cưng hay vật liệu nội thất. Do đó, chủ động làm sạch không khí trong nhà được xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe.

Máy có thiết kế gọn nhẹ, tinh tế, phù hợp với đa dạng không gian sống. Ảnh: Amway

Điểm cộng của Atmosphere Mini còn nằm ở khả năng vận hành êm ái, phù hợp với không gian nghỉ ngơi. Nhiều người dùng đánh giá thiết bị hoạt động nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn lớn, ngay cả khi đặt trong phòng ngủ hay phòng trẻ nhỏ. Thiết kế tối giản, màu sắc trung tính giúp sản phẩm dễ hòa vào nội thất hiện đại mà không chiếm nhiều diện tích.

Sản phẩm được thiết kế hướng đến nhóm người tiêu dùng yêu thích sự tiện nghi, nhưng vẫn chú trọng yếu tố sức khỏe. Thiết bị có thể dễ dàng di chuyển, phù hợp với nhiều loại không gian khác nhau như phòng ngủ, phòng bếp, phòng tập...

Nhờ hệ thống lọc 3 trong 1, Atmosphere Mini vượt qua nhiều đối thủ để thắng giải "Máy lọc không khí có công nghệ màng lọc ấn tượng" tại chương trình "Sản phẩm tôi yêu 2025", (thuộc khuôn khổ Tech Awards 2025). Sản phẩm được hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhờ thiết kế gọn nhẹ, tính thẩm mỹ cao và hiệu suất lọc vượt trội trong phân khúc.

Điểm khác biệt của Atmosphere Mini nằm ở cơ chế lọc liên tục và lưu thông không khí 360 độ, giúp luồng khí sạch được khuếch tán đều khắp không gian, ngay cả ở các góc khuất. Hệ thống cảm biến thông minh tự động điều chỉnh tốc độ quạt dựa trên mức độ ô nhiễm, đảm bảo không khí luôn duy trì trong trạng thái tối ưu mà vẫn tiết kiệm năng lượng.

Đại diện Amway cho biết mong muốn mang đến sản phẩm không chỉ làm sạch không khí, mà còn góp phần tạo nên lối sống xanh, sống khỏe, sống chất lượng hơn. "Atmosphere Mini là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế thông minh, hướng đến sự an tâm cho mỗi gia đình", đại diện đơn vị nói.

Thái Anh