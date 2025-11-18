Cải tạo vườn nhà thành 'chốn về quê' cho du khách

Khu vườn cũng trang bị lều trại, phục vụ nhu cầu picnic cho các gia đình đến đây.

Với mức phí dịch vụ 50.000 đồng cho người lớn và 30.000 đồng cho trẻ em, các gia đình có thể tự do tham quan, vui chơi và tham gia các hoạt động thực tế như hái quả, thu hoạch rau.