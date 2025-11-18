Cải tạo vườn nhà thành 'chốn về quê' cho du khách

Cách Hồ Gươm khoảng 6 km, Vườn Nhà Bà rộng 2 ha nằm bên bờ sông Hồng tại phường Thanh Trì. Chị Ngọc Linh, chủ nhân khu vườn, chia sẻ mong muốn lớn nhất của chị là phát triển một mô hình dành cho các em nhỏ. "Tôi muốn tạo ra một nơi để trẻ em được trải nghiệm, được tự tay trồng cây, thu hoạch, điều mà chúng khó có thể làm được ở thành phố", chị nói.
Ý tưởng thành lập khu vườn bắt đầu từ mong muốn giản dị là tạo một không gian ấm cúng cho những nhân viên xa nhà của chị, để họ có cảm giác như được trở về quê hương. Nhưng rồi chị Ngọc Linh nhận ra, không chỉ nhân viên, những đứa trẻ thành phố mới là người "thiệt thòi" nhất khi thiếu đi những trải nghiệm đồng quê. Từ đó, năm 2023, Vườn Nhà Bà ra đời, phát triển thành một sứ mệnh lớn hơn: trở thành điểm đến giáo dục và vui chơi cho các gia đình, trường học.
Khu vườn trở nên đặc biệt khi lưu giữ rặng cây ăn quả có tuổi đời hơn 20 năm. Hiện tại, vườn có hơn 100 gốc nhãn và gần 100 gốc bưởi, mỗi năm cho sản lượng hàng chục tấn trái cây. Cùng với đó là vườn rau màu mỡ phù sa, luôn xanh tốt với các loại rau củ theo mùa như bắp cải, su hào, cà chua, mướp đắng. Chị Linh cho biết, vườn cũng đang chuẩn bị trồng dâu tây và sẽ có cả khu trồng nấm theo mùa, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách.
Để vận hành một không gian sinh thái như vậy, thách thức không hề nhỏ. Chị Linh cho biết việc duy trì khu vườn luôn sạch đẹp đòi hỏi rất nhiều công sức, với đội ngũ 40 nhân sự, trong đó một nửa chuyên về chăm sóc cây cối và cảnh quan. Thêm vào đó, vị trí ven sông khiến khu vườn luôn đối mặt với nguy cơ thiệt hại do bão lũ. "Mỗi lần gặp thiên tai là một lần chúng tôi học hỏi thêm kinh nghiệm để bảo vệ khu vườn tốt hơn", chị tâm sự.
Các gia đình tham quan và tự tay cho dê ăn.
Một trong những điểm sáng của Vườn Nhà Bà là mô hình kinh tế tuần hoàn đang được áp dụng. Chị Linh xây dựng một quy trình khép kín, nơi rác thải hữu cơ được tái tạo thành tài nguyên. Phân từ chuồng dê được ủ để bón cây; thức ăn thừa và rau củ hỏng được xử lý bằng ấu trùng ruồi lính đen, sau đó ấu trùng lại trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia cầm.
Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường, còn là bài học trực quan sinh động cho các em nhỏ về nông nghiệp bền vững.
Vườn Nhà Bà không chỉ là nơi để ngắm nhìn. Tại đây, các gia đình và em nhỏ được hòa mình vào những hoạt động đồng quê, văn hóa nông nghiệp. Nổi bật là hoạt động làm quen với mái chèo để điều khiển chiếc thuyền thúng.
Ngoài ra, ao cá cũng là điểm vui chơi được các em yêu thích khi đến đây. Những đứa trẻ thành thị lần đầu được cầm túi cám nhỏ, tự tay rải xuống mặt nước.
Nhiều em nhỏ háo hức khi được tự tay rải thức ăn cho đàn cá tung tăng dưới ao.
Cách đó không xa là con suối nhỏ được thiết kế an toàn với dòng nước trong vắt, mát lạnh chảy qua những viên sỏi cuội. Đây là nơi các em có thể cởi bỏ giày dép, xắn ống quần và thỏa thích lội suối, vầy nước.
Khu vườn cũng trang bị lều trại, phục vụ nhu cầu picnic cho các gia đình đến đây.
Với mức phí dịch vụ 50.000 đồng cho người lớn và 30.000 đồng cho trẻ em, các gia đình có thể tự do tham quan, vui chơi và tham gia các hoạt động thực tế như hái quả, thu hoạch rau.
Đặc biệt, du khách còn có cơ hội thưởng thức đặc sản bánh cuốn Thanh Trì của làng nghề địa phương, một cách góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa truyền thống.
Trong tương lai, chị Ngọc Linh sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động hướng tới trẻ em. "Chúng tôi sẽ tổ chức thêm các ngày hội trồng cây, để các bé có thể tự tay gieo trồng một cây khoai tây hay dâu tây, rồi quay lại để thu hoạch thành quả của chính mình".
Theo chị Linh, Vườn Nhà Bà không chỉ dừng lại ở câu chuyện kinh doanh cá nhân, còn mở ra một hướng đi tiềm năng cho việc phát triển không gian xanh tại các đô thị lớn. Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, mô hình nông nghiệp trải nghiệm ven đô là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển đổi từ nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp kết hợp dịch vụ, du lịch.
Điều này không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mới cho đất nông nghiệp, giữ gìn không gian xanh, còn giải quyết "cơn khát" thiên nhiên và trải nghiệm thực tế của cư dân thành thị. Đây không chỉ là một hướng đi kinh doanh bền vững, còn là giải pháp ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và những giá trị truyền thống cho thế hệ tương lai.
