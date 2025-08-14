Cải tạo nhà phố thiếu sáng thành không gian như nghỉ dưỡng

Ngôi nhà phố có quy mô 3 tầng, nằm trên khu đất có diện tích 63 m2, kích thước 7x9 m2, nằm trong con hẻm yên tĩnh tại Hóc Môn (TP HCM).
Hiện trạng công trình cũ gồm hai tầng với kiến trúc và không gian bên trong đã cũ, thiếu sáng và không kết nối với thiên nhiên. Gia chủ trẻ tuổi có mong muốn cải tạo toàn bộ, nhằm tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, vừa mang tinh thần nghỉ dưỡng.
Sau khảo sát, nhóm thiết kế lựa chọn cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải để áp dụng lên toàn bộ không gian bên trong - ngoài, hướng đến tạo nên một ngôi nhà mang tinh thần nghỉ dưỡng giữa phố thị.
Thiết kế mới giúp tăng kết nối trong – ngoài qua các cửa kính lớn, cửa sổ vòm cao. Bên cạnh đó là giải pháp tối ưu ánh sáng, gió và khoảng xanh để dù ở trong nhà, gia chủ vẫn cảm nhận được không khí tự nhiên.
Cổng vòm gỗ và tường phù điêu hoa lá được sử dụng để tạo điểm nhấn ngay từ lối vào.
Hiện trạng ngôi nhà trước cải tạo.
Không gian bên trong sử dụng gạch lát sáng màu nhưng không gian bí, ít ánh sáng tự nhiên. Sân trước bỏ trống. Phòng ngủ master đơn giản, chưa tối ưu ánh sáng và trải nghiệm thư giãn.
Bàn ăn nằm ở ngoài trời, kết nối trực tiếp với vườn cây và khoảng sân rộng rãi.
Phòng khách liên thông với bếp và bàn ăn ngoài trời.
Sofa giường được bố trí để khi cần có thể trở thành phòng ngủ phụ.
Hệ cửa kính lớn bao quanh giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên cho phòng khách.
Phòng bếp liền sát khu tiếp khách, với hệ tủ đơn giản, ốp gạch thẻ xanh và hướng tầm nhìn ra khu vườn.
Phòng ngủ master tích hợp bồn tắm nằm, ban công xanh và đèn tre treo đôi.
Nội thất phòng ngủ ưu tiên tone màu trung tính, gần gũi, vật liệu tự nhiên.
Phòng vệ sinh nhỏ gọn, ốp gạch lát màu xanh theo tinh thần chủ đạo của ngôi nhà.
Mặt bằng thiết kế nội thất các tầng.
Công trình được thi công cải tạo trong một tháng, chi phí không được tiết lộ.
Thu Hương
Thiết kế: Đạt Trần, Lê Hữu Phát
Ảnh: Quang Dam