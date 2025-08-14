Cải tạo nhà phố thiếu sáng thành không gian như nghỉ dưỡng

Ngôi nhà phố có quy mô 3 tầng, nằm trên khu đất có diện tích 63 m2, kích thước 7x9 m2, nằm trong con hẻm yên tĩnh tại Hóc Môn (TP HCM).

Hiện trạng công trình cũ gồm hai tầng với kiến trúc và không gian bên trong đã cũ, thiếu sáng và không kết nối với thiên nhiên. Gia chủ trẻ tuổi có mong muốn cải tạo toàn bộ, nhằm tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, vừa mang tinh thần nghỉ dưỡng.

Sau khảo sát, nhóm thiết kế lựa chọn cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải để áp dụng lên toàn bộ không gian bên trong - ngoài, hướng đến tạo nên một ngôi nhà mang tinh thần nghỉ dưỡng giữa phố thị.