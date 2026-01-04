Cải tạo nhà phố liền kề 170 m2 thành không gian sống nghệ thuật

Nhóm thiết kế ưu tiên sử dụng vật liệu đa dạng, tập trung tạo không gian sống giàu cảm xúc mà vẫn giữ được tính cá nhân và khả năng sử dụng hàng ngày.

Căn nhà thể hiện cách tiếp cận thiết kế linh hoạt, nơi nghệ thuật, thiên nhiên và đời sống thường nhật được xếp đặt đan xen một cách có chủ đích.