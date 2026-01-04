Cải tạo nhà phố liền kề 170 m2 thành không gian sống nghệ thuật

Căn nhà có diện tích 170 m2 tại East Dulwich, London (Anh), được hoàn thiện năm 2025. Nhóm thiết kế đã biến một căn nhà liền kề điển hình thành không gian sinh sống độc đáo, đan xen yếu tố tự nhiên với sự thử nghiệm về hình khối, ánh sáng và vật liệu.
Nhóm thiết kế ưu tiên sử dụng vật liệu đa dạng, tập trung tạo không gian sống giàu cảm xúc mà vẫn giữ được tính cá nhân và khả năng sử dụng hàng ngày.
Nhóm thiết kế ưu tiên sử dụng vật liệu đa dạng, tập trung tạo không gian sống giàu cảm xúc mà vẫn giữ được tính cá nhân và khả năng sử dụng hàng ngày.
Điểm cải tạo chính của căn nhà nằm ở tầng trệt với việc loại bỏ tường chịu lực trung tâm. Thay đổi này giúp hình thành không gian lõi mới, kết nối với bếp và phòng ăn qua các hốc tường hình hang.
Khu bếp được thiết kế lại hoàn toàn, đặt trọng tâm vào đảo bếp bằng thép không gỉ dài 4 m, tích hợp bếp và bồn rửa hàn liền. Dưới trần nhà là hệ xà gỗ được thiết kế theo hình dây leo, sơn màu xanh nhạt và cắt tay theo mẫu của KTS và gia chủ.
Tường bếp nổi bật với mảng ốp gạch tông hồng và cam hoa văn loang tạo nền thị giác nổi bật.
Sân sau nhà có một phiến đá nguyên khối đặt thẳng đứng, được lựa chọn từ trại đá ở Cornwall và đưa vào qua hệ cần cẩu. Tảng đá này vừa đóng vai trò chắn tầm nhìn từ nhà bên cạnh, vừa mang tính biểu tượng, bổ trợ cho tính “hang động” mà công trình hướng tới.
Phòng khách phía trước được sơn trắng toàn bộ.
Không gian tầng trên duy trì sự đa dạng về hình thức và vật liệu. Cầu thang kiểu so le dẫn từ phòng ngủ chính lên gác xép, nơi bố trí bồn tắm độc lập.
Góc làm việc tối giản với tường xanh lam đậm, sàn gỗ thông và bàn chân gỗ.
Phòng vệ sinh ốp toàn bộ bằng gạch mosaic xanh, kết hợp bồn rửa đá đặt nổi.
Khu vực tắm nổi bật với miếng đá terrazzo xanh, nhấn mạnh tính thủ công qua chi tiết mép đá cắt thô.
Không gian phòng tắm sử dụng tông hồng và đỏ đậm, với bồn rửa hình phễu kim loại và bồn tắm đặt cạnh cầu thang.
Bích Phương (theo Archdaily)