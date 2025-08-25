Cải tạo nhà phố cũ với 12 cây cột thành không gian sống ngập sáng

Ngôi nhà phố có quy mô ba tầng, diện tích sàn 60 m2, tọa lạc tại TP HCM.
Hiện trạng công trình cũ tương đối tối tăm và ẩm thấp, gồm hai căn nhà gộp lại với hệ thống hơn 12 cây cột - không thể đập đi mà phải thiết kế dựa theo thực tế có sẵn. Gia chủ vẫn quyết định cải tạo gần như toàn bộ, chỉ giữ lại cầu thang, bố trí công năng mới, ngoài không gian ở còn có văn phòng và studio trên sân thượng.
Mặt tiền được thiết kế cửa gió louver, kết hợp vườn cây nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và gió trời.
Lối vào nhà được thiết kế như một khu vườn cây hai tầng.
Cổng chính cũ vốn làm bằng sắt với hai bộ cửa. Sau cải tạo chỉ để lại một cửa chính, vừa đủ cho một người ra vào.
Ban công cũ vốn nhiều nắng và bụi, được xây tường bít lại dựa theo các cột cũ có sẵn, chia ô theo từng nhịp kết hợp với hệ cửa vừa đủ để lấy nắng gió.
Khu vực này cũng được trồng cây để trở thành vườn tiểu cảnh. Ban công kéo dài từ phòng ngủ qua đến hết nhà vệ sinh, để ở đâu cũng có thể ngắm cây xanh.
Cầu thang cũ nằm chắn giữa nhà, khiến không gian sinh hoạt bị hạn chế. Nhóm thiết kế chọn giải pháp xoay hướng cầu thang lại, dọc theo chiều dài căn nhà, thu nhỏ kích thước từ 93 cm mỗi bên còn 75 cm - vẫn đủ thông thoáng để đi lại thoải mái.
Lựa chọn này cũng giúp tiết kiệm thêm được 5 m2 mỗi tầng, giúp việc chia lại công năng thuận lợi hơn.
Hiện trạng công trình cũ.
Dựa theo hệ cột giữa nhà, tầng một chia không gian thành 3 khu vực: nhà để xe, tiền sảnh và bên còn lại làm hệ tủ giày - cũng là vách tường sau lưng sofa khu vực phòng khách.
Phòng khách được thiết kế có tính kết nối với phòng ăn và bếp.
Vách tivi được giấu kín sau hệ tủ, dễ dàng đóng - mở theo nhu cầu sử dụng.
Phòng bếp có bàn đảo tích hợp thêm chỗ đựng đồ, tạo điểm trụ và bổ sung thêm chỗ giúp thuận tiện thao tác nấu nướng.
Tầng hai chia thành 3 khu. Lối đi giữa hai phòng ngủ có tủ mèo và phòng tắm.
Phòng ngủ master với chỗ ngủ vừa đủ, có giường, tủ đuôi giường - nhằm mục đích trang trí và chức năng lưu trữ, kết hợp minibar có tủ lạnh.
Nội thất mang tone màu đồng nhất với phong cách chung của ngôi nhà.
Phòng ngủ chính có tích hợp bồn lavabo đôi, phòng tắm, vệ sinh có vách ngăn riêng để vợ chồng gia chủ có thể dùng chung nếu cần.
Phòng con gái chia thành hai khu: tĩnh và động, để bé có thể tập trung học và ngủ sâu hơn. Nhằm ngăn chia hai không gian này, nhóm thiết kế sử dụng rèm voan nhẹ.
Nội thất được sử dụng tone màu theo sở thích của trẻ.
Tầng thượng bố trí văn phòng làm việc, có góc thư giãn, vệ sinh và phòng studio để tiếp khách. Sofa có thể mở ra thành giường để ngủ lại nếu cần.
Văn phòng ngập tràn ánh sáng và hướng tầm nhìn ra vườn cây.
Sân vườn ở tầng thượng có bàn ăn lớn, liên thông với văn phòng và studio.
Công trình được thiết kế trong 7 tháng, thi công 7 tháng, chi phí không được tiết lộ.
Thu Hương
Thiết kế: LTD. Studio
Thiết kế kiến trúc: Hoàng Nguyễn
Thiết kế nội thất: Trung Trương, Trầm Nguyễn
Ảnh: Phú Đào