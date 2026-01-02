Cải tạo nhà phố 40 năm thành không gian sống đương đại

Công trình là một ngôi nhà nhiều tầng có tuổi đời 40 năm tại Đài Bắc, Đài Loan, được cải tạo theo hướng tổ chức lại không gian thay vì xây mới. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà là 311 m2, bao gồm cả các ban công.