Cải tạo nhà phố 40 năm thành không gian sống đương đại

Công trình là một ngôi nhà nhiều tầng có tuổi đời 40 năm tại Đài Bắc, Đài Loan, được cải tạo theo hướng tổ chức lại không gian thay vì xây mới. Tổng diện tích sử dụng của căn nhà là 311 m2, bao gồm cả các ban công.
Thiết kế căn nhà tập trung tạo ra một khu vực sinh hoạt chung liền mạch với ba yếu tố chính: bếp mở có đảo nấu, bàn ăn tròn dành cho nhiều người và có khu vực pha trà.
Ngay lối vào, đảo bếp nằm ở một bên, nhận ánh sáng từ cửa sổ. Khung cửa này đóng vai trò như nguồn sáng tự nhiên chính của toàn bộ khu vực sinh hoạt chung, giúp ánh sáng xuyên sâu vào không gian và tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng.
Tại trung tâm bố cục là bàn ăn tròn, điểm tụ tập sinh hoạt hàng ngày cho các thành viên gia đình.
Tiếp nối là khu vực pha trà và quầy trà, được bổ sung cửa sổ giúp không gian thêm nhiều ánh sáng. Sự phân tầng ánh sáng tự nhiên này đảm bảo toàn bộ khu vực sinh hoạt chung luôn đủ sáng trong suốt cả ngày.
Cầu thang cạnh khu vực uống trà dẫn lên khu vực sinh hoạt ở tầng trên.
Khu vực riêng gồm phòng ngủ chính, phòng ngủ cho khách, phòng xông hơi kết hợp bể nước nóng - lạnh và phòng gym tại gia, được bố trí dọc mặt tiền của căn nhà.
Không gian làm việc bố trí ở góc yên tĩnh, tách biệt với khu sinh hoạt chính, sử dụng vật liệu tối màu tạo cảm giác tập trung. Chênh lệch cao độ sàn được sử dụng để phân chia công năng, đồng thời tạo chiều sâu cho không gian.
Hành lang nhỏ dẫn vào phòng làm việc được thiết kế uốn lượn nhẹ nhàng, kết hợp cùng thảm trải sàn giúp làm mềm không gian.
Khu vực xem phim nằm dưới hệ mái dốc, kết hợp dải kính nằm sát đỉnh mái giúp tăng lượng ánh sáng tự nhiên.
Không gian phòng đón sáng qua hệ cửa kính lớn kết hợp rèm hai lớp. Ghế gỗ dáng thấp, bàn bar nhỏ và thảm dệt thủ công mang lại cảm giác gần gũi, phù hợp cho các buổi trò chuyện hoặc thư giãn nhẹ nhàng.
Phòng giải trí trên tầng mở ra khu sân vườn qua hệ cửa kính kịch trần. Phần mái kính phía trên giúp che nắng mưa nhẹ mà vẫn đảm bảo ánh sáng xuyên vào trong nhà.
Bích Phương (theo Estudioarquitectos)