Cải tạo nhà liền kề 92,5 m2 thành tổ ấm tiện nghi cho ba thế hệ

Tổ ấm dành cho gia đình ba thế hệ được cải tạo từ căn nhà cũ ở khu liền kề tại Hà Nội. Công trình có diện tích đất 92,5 m2, tổng diện tích sàn 225 m2, cao 3,5 tầng, hướng chính Tây Bắc, mặt sau Đông Nam.

Công trình hướng đến việc tạo dựng một không gian sống thoải mái cho gia đình, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn đề cao sự gắn kết giữa các thành viên.