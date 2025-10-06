Cải tạo nhà liền kề 92,5 m2 thành tổ ấm tiện nghi cho ba thế hệ

Tổ ấm dành cho gia đình ba thế hệ được cải tạo từ căn nhà cũ ở khu liền kề tại Hà Nội. Công trình có diện tích đất 92,5 m2, tổng diện tích sàn 225 m2, cao 3,5 tầng, hướng chính Tây Bắc, mặt sau Đông Nam.
Công trình hướng đến việc tạo dựng một không gian sống thoải mái cho gia đình, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn đề cao sự gắn kết giữa các thành viên.
Tổ ấm dành cho gia đình ba thế hệ được cải tạo từ căn nhà cũ ở khu liền kề tại Hà Nội. Công trình có diện tích đất 92,5 m2, tổng diện tích sàn 225 m2, cao 3,5 tầng, hướng chính Tây Bắc, mặt sau Đông Nam.
Công trình hướng đến việc tạo dựng một không gian sống thoải mái cho gia đình, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn đề cao sự gắn kết giữa các thành viên.
Hiện trạng ban đầu của căn nhà là tường bong tróc, thấm dột tại tầng một, sân thượng và khu vệ sinh. Hệ thống điện và nước cũ, bố cục không gian thiếu sáng, công năng chưa phù hợp với sinh hoạt của đại gia đình. Gia chủ mong muốn cải tạo toàn diện, sử dụng ổn định trong 10-15 năm với tiêu chí thẩm mỹ hài hòa, kỹ thuật bền vững và tổ chức không gian linh hoạt.
Hướng tiếp cận là xử lý triệt để các điểm yếu kỹ thuật kết hợp cải tạo lại toàn bộ không gian theo triết lý tối giản, tiện nghi, ấm cúng. Phần tường cũ được cạo sơn, trát lại, xử lý chống thấm bằng các vật liệu chuyên dụng phù hợp với từng vị trí tiếp xúc như ban công, vệ sinh, sân thượng. Các khu vực dễ thấm ngược được gia cố bằng lớp chống thấm hai thành phần, phủ sơn chống ẩm. Hệ thống điện và cấp thoát nước âm tường được thiết kế lại toàn bộ nhằm tăng độ an toàn và đảm bảo tiêu chuẩn tiện nghi hiện đại.
Hiện trạng ban đầu của căn nhà là tường bong tróc, thấm dột tại tầng một, sân thượng và khu vệ sinh. Hệ thống điện và nước cũ, bố cục không gian thiếu sáng, công năng chưa phù hợp với sinh hoạt của đại gia đình. Gia chủ mong muốn cải tạo toàn diện, sử dụng ổn định trong 10-15 năm với tiêu chí thẩm mỹ hài hòa, kỹ thuật bền vững và tổ chức không gian linh hoạt.
Hướng tiếp cận là xử lý triệt để các điểm yếu kỹ thuật kết hợp cải tạo lại toàn bộ không gian theo triết lý tối giản, tiện nghi, ấm cúng. Phần tường cũ được cạo sơn, trát lại, xử lý chống thấm bằng các vật liệu chuyên dụng phù hợp với từng vị trí tiếp xúc như ban công, vệ sinh, sân thượng. Các khu vực dễ thấm ngược được gia cố bằng lớp chống thấm hai thành phần, phủ sơn chống ẩm. Hệ thống điện và cấp thoát nước âm tường được thiết kế lại toàn bộ nhằm tăng độ an toàn và đảm bảo tiêu chuẩn tiện nghi hiện đại.
Không gian tầng một được mở rộng bằng cách bỏ các vách ngăn cũ, tạo liên thông từ cửa chính đến cuối nhà.
Không gian tầng một được mở rộng bằng cách bỏ các vách ngăn cũ, tạo liên thông từ cửa chính đến cuối nhà.
Hệ cửa kính lớn mở ra vườn sau giúp đón sáng và thông gió tự nhiên.
Hệ cửa kính lớn mở ra vườn sau giúp đón sáng và thông gió tự nhiên.
Khu bếp bố trí lại dạng chữ I, tích hợp tủ cao kịch trần bằng MDF chống ẩm phủ Melamine, tăng khả năng lưu trữ và giữ gọn gàng.
Khu bếp bố trí lại dạng chữ I, tích hợp tủ cao kịch trần bằng MDF chống ẩm phủ Melamine, tăng khả năng lưu trữ và giữ gọn gàng.
Nhà vệ sinh tầng một xử lý lại phần vách để giấu hệ kệ âm, hốc treo tivi, giúp không gian sinh hoạt liền mạch.
Nhà vệ sinh tầng một xử lý lại phần vách để giấu hệ kệ âm, hốc treo tivi, giúp không gian sinh hoạt liền mạch.
Tầng hai là không gian sinh hoạt chung, nơi cả nhà có thể đọc sách, chơi đàn, trò chuyện hằng ngày. Nội thất sử dụng chất liệu gỗ sồi tự nhiên, phối với tông trắng, be.
Tầng hai là không gian sinh hoạt chung, nơi cả nhà có thể đọc sách, chơi đàn, trò chuyện hằng ngày. Nội thất sử dụng chất liệu gỗ sồi tự nhiên, phối với tông trắng, be.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác tối đa kết hợp đèn ánh vàng và đèn treo tạo điểm nhấn.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác tối đa kết hợp đèn ánh vàng và đèn treo tạo điểm nhấn.
Tầng ba là nơi nghỉ ngơi riêng tư cho các thành viên của gia đình.
Tầng ba là nơi nghỉ ngơi riêng tư cho các thành viên của gia đình.
Bàn làm việc nhỏ gọn tích hợp cạnh giường ngủ, thiết kế liền mạch với hệ ốp đầu giường.
Bàn làm việc nhỏ gọn tích hợp cạnh giường ngủ, thiết kế liền mạch với hệ ốp đầu giường.
Tủ âm tường kịch trần tích hợp kệ trưng bày có đèn LED âm, tối ưu lưu trữ mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ.
Tủ âm tường kịch trần tích hợp kệ trưng bày có đèn LED âm, tối ưu lưu trữ mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho không gian phòng ngủ.
Góc học tập của trẻ nhỏ với kệ sách gỗ đơn giản, bàn học rộng rãi, mang đến không gian học tập gọn gàng, đầy đủ ánh sáng tự nhiên.
Góc học tập của trẻ nhỏ với kệ sách gỗ đơn giản, bàn học rộng rãi, mang đến không gian học tập gọn gàng, đầy đủ ánh sáng tự nhiên.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Combo Home
Ảnh: Kim Tùng