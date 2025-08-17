Cải tạo nhà gạch 75 năm tuổi thành không gian đủ tiện nghi

Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được cải tạo từ nền một ngôi nhà gạch có từ những năm 1950, tọa lạc tại Seattle (Mỹ).

Mục tiêu của quá trình cải tạo không đơn thuần chỉ là tăng diện tích hoặc thêm tiện nghi như thường thấy, mà bố trí lại toàn bộ không gian nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia chủ.

Tầng hầm được thiết kế khu vực phụ trợ như gara, khu giặt phơi. Trong khi tầng hai là không gian sinh hoạt chính gồm phòng khách, bếp - ăn và một phòng ngủ. Hệ mái dốc với các thanh xà gỗ kết hợp cửa sổ trên cao, khiến cho các không gian bên trong luôn đủ sáng và thoáng đãng.