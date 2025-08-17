Cải tạo nhà gạch 75 năm tuổi thành không gian đủ tiện nghi

Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được cải tạo từ nền một ngôi nhà gạch có từ những năm 1950, tọa lạc tại Seattle (Mỹ).
Mục tiêu của quá trình cải tạo không đơn thuần chỉ là tăng diện tích hoặc thêm tiện nghi như thường thấy, mà bố trí lại toàn bộ không gian nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia chủ.
Tầng hầm được thiết kế khu vực phụ trợ như gara, khu giặt phơi. Trong khi tầng hai là không gian sinh hoạt chính gồm phòng khách, bếp - ăn và một phòng ngủ. Hệ mái dốc với các thanh xà gỗ kết hợp cửa sổ trên cao, khiến cho các không gian bên trong luôn đủ sáng và thoáng đãng.
Lối dẫn vào nhà được thiết kế đơn giản với lan can sắt tối màu, nổi bật giữa màu xanh của cây và màu đá xám.
Khu vực sân sau được kết nối thẳng với vườn cây, có bố trí bếp ngoài trời và chỗ ngồi ăn uống, thích hợp tổ chức các buổi tiệc.
Mặt cắt công trình.
Cửa kính lớn hướng về khu vườn, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào toàn bộ không gian nhà.
Từ bất kỳ vị trí nào ở phòng khách, gia chủ cũng có thể ngắm nhìn cây xanh xung quanh nhà.
Phòng bếp được phân chia khu vực trong nhà và ngoài trời, tuy riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối xuyên suốt nhờ hệ cửa kính đóng - mở linh hoạt.
Tủ bếp hình chữ L, sơn màu xanh nổi bật giữa tường trắng và nội thất gỗ tự nhiên.
Phòng ngủ có ban công riêng và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.
Phòng vệ sinh nhỏ gọn, luôn đủ sáng - thoáng nhờ giếng trời.
Mặt bằng bố trí các tầng.
Công trình được thực hiện bởi văn phòng kiến trúc GO'C (Mỹ).
Khánh Đăng (theo Archdaily, GO'C)