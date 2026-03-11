Cải tạo nhà 30 m2 thiếu sáng thành không gian thông thoáng

Căn nhà có diện tích khoảng 30 m2 nằm trong khu dân cư mật độ cao tại TP HCM. Bài toán đặt ra cho KTS là cải thiện tình trạng thiếu sáng và tạo cảm giác rộng rãi cho không gian nhỏ. Vì vậy, phương án cải tạo căn nhà là tổ chức ánh sáng theo phương thẳng đứng, kết hợp giếng trời và hệ cầu thang trung tâm.
Với diện tích chỉ 30 m2, thiết kế nhà ưu tiên giữ lại những khoảng trống cần thiết thay vì lấp đầy bằng nội thất. Cách tổ chức ánh sáng theo trục đứng giúp tăng cảm giác cao và thoáng cho toàn bộ công trình.
Giải pháp này cho thấy trong nhà phố diện tích nhỏ, việc kiểm soát ánh sáng tự nhiên, tiết chế vật liệu và giảm vách ngăn có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm không gian.
Cầu thang giữ vai trò giao thông giữa các tầng và là trục dẫn sáng. Giếng trời đặt phía trên giúp ánh sáng tự nhiên đi xuống theo từng tầng, phản chiếu qua bề mặt tường trắng và lan can. Nhờ đó, ánh sáng tiếp cận được cả khu bếp và phòng khách ở tầng dưới.
Thiết kế bậc thang dạng khối đặc, nhịp bậc gọn và dứt khoát. Cách tổ chức này tạo nhịp điệu thị giác đồng thời hạn chế chia cắt ánh sáng.
Bên dưới cầu thang, khu bếp được bố trí chạy dọc theo tường nhằm tận dụng tối đa diện tích sử dụng.
Bảng màu của toàn bộ công trình được tiết chế với các gam trắng kem, gỗ sáng và xám nhạt. Các lớp màu chuyển nhẹ giữa vật liệu thay cho sự tương phản mạnh. Giải pháp này giúp không gian giữ được sự thống nhất và cảm giác rộng hơn so với diện tích thực.
Nội thất rời sử dụng các đường cong mềm, kết hợp cây xanh trong nhà để giảm cảm giác cứng của hình khối cầu thang.
Hệ tủ bếp thiết kế phẳng, không tay nắm lộ diện nhằm giữ sự liền mạch cho mặt nhìn.
Không gian bếp và khu sinh hoạt chung không phân chia bằng tường. Thay vào đó, sự thay đổi về ánh sáng, cao độ trần và vật liệu đảm nhiệm vai trò phân định chức năng.
Lan can thanh mảnh và bề mặt tường sáng màu giúp ánh sáng phản xạ tốt hơn, giữ cho các không gian luôn đủ sáng.
Phòng ngủ đặt ở tầng trên, kết nối trực tiếp với ban công nhỏ qua hệ cửa kính khung gỗ. Thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, giúp không gian luôn thông thoáng.
Nội thất được tiết chế với bàn trang điểm gắn tường, bàn phụ nhỏ và các chi tiết gỗ sáng màu, giữ sự liền mạch với bảng vật liệu chung của ngôi nhà.
Hệ tủ quần áo thiết kế phẳng, màu sắc đồng nhất với tường để giảm cảm giác nặng nề. Hệ đèn hắt trần chạy dọc theo mép tường giúp tăng chiều sâu không gian, đồng thời tạo nguồn sáng dịu vào buổi tối.
Khu vệ sinh được thiết kế nhỏ gọn, đặt liền kề khu sinh hoạt chung để thuận tiện sử dụng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Vietline Interior Design
KTS chủ trì: Trương Gia Việt