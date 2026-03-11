Cải tạo nhà 30 m2 thiếu sáng thành không gian thông thoáng

Với diện tích chỉ 30 m2, thiết kế nhà ưu tiên giữ lại những khoảng trống cần thiết thay vì lấp đầy bằng nội thất. Cách tổ chức ánh sáng theo trục đứng giúp tăng cảm giác cao và thoáng cho toàn bộ công trình.

Giải pháp này cho thấy trong nhà phố diện tích nhỏ, việc kiểm soát ánh sáng tự nhiên, tiết chế vật liệu và giảm vách ngăn có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm không gian.