Cải tạo căn hộ thành không gian sống và làm việc cho nhà thiết kế

Căn hộ có diện tích 96 m2 tại Long Biên, Hà Nội, thuộc sở hữu của một nhà thiết kế thời trang trẻ, được cải tạo thành không gian vừa ở vừa làm việc, đặt trọng tâm vào nhu cầu sáng tạo hàng ngày.
KTS và gia chủ quyết định không tách biệt khu làm việc ra khỏi sinh hoạt mà gắn kết và đan xen mọi thứ. Từ đó tạo nên một không gian sống năng động, sát với thực tế công việc nghề nghiệp, phù hợp với những người trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo.
Trục xoay của toàn bộ không gian là bàn cắt lớn đặt giữa khu vực trung tâm, nơi thực hiện các công đoạn thiết kế như dựng rập, may thử, chỉnh sửa. Để phù hợp với nhịp độ làm việc, phần lõi căn hộ được "cắt rỗng" tạo thành một khu vực đa năng, giúp mở rộng tầm nhìn, tăng độ thông thoáng và tạo không gian chuyển đổi linh hoạt giữa các khu chức năng.
Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn chiếu sâu vào không gian trung tâm, hỗ trợ hiệu quả cho công việc thiết kế.
Cửa kính lớn kết hợp rèm vải giúp điều tiết ánh sáng tự nhiên giúp không gian làm việc phía trong luôn đủ sáng.
Chiếc bàn trung tâm ngoài chức năng làm việc còn có thể được dùng làm bàn ăn, chỗ tiếp khách.
Các khu vực còn lại gồm khu bếp, góc thư giãn, khu nghỉ ngơi được bố trí xung quanh khu vực trung tâm. Mối liên hệ này tạo nên sự kết nối liền mạch giữa hoạt động hàng ngày và công việc thiết kế, hạn chế sự tách biệt giữa hai trạng thái sinh hoạt và làm việc.
Sàn được lát gạch đất nung thủ công, kích thước nhỏ, nhằm gợi nhắc đến tỷ lệ chính xác trong công việc may mặc. Bề mặt gạch thô và màu ấm còn tác động đến cảm giác tiếp xúc, thị giác, đồng thời gợi nhớ đến tinh thần làm thủ công truyền thống là tỉ mỉ, chậm rãi.
Trần bê tông được để lộ nhằm giữ lại cảm giác nguyên bản của công trình, giảm thiểu lớp hoàn thiện không cần thiết. Cách xử lý này đồng thời tạo nền thô mộc phù hợp với tính chất thủ công trong ngành thiết kế thời trang. Việc lộ rõ các đường ống kỹ thuật và đèn ray vừa tăng tính linh hoạt cho việc điều chỉnh ánh sáng theo nhu cầu sử dụng, vừa tạo nên một không gian làm việc giống như xưởng thực hành.
Đèn gắn tường có thể điều chỉnh hướng chiếu, cung cấp ánh sáng tập trung cho từng công đoạn may, hỗ trợ thao tác chính xác trong môi trường làm việc.
Kệ sách liền tủ cao sát trần tận dụng tối đa chiều cao tường, vừa là nơi lưu trữ vừa tạo điểm nhấn chuyển tiếp giữa không gian sinh hoạt và khu vực bếp, làm việc.
Phòng ngủ sử dụng tông xanh dịu, kết hợp nội thất gỗ tối màu tạo cảm giác yên tĩnh, tách biệt với không gian làm việc bên ngoài.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: FLAT6
Ảnh: day.la studio