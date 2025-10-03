Cải tạo căn hộ thành không gian sống và làm việc cho nhà thiết kế

Căn hộ có diện tích 96 m2 tại Long Biên, Hà Nội, thuộc sở hữu của một nhà thiết kế thời trang trẻ, được cải tạo thành không gian vừa ở vừa làm việc, đặt trọng tâm vào nhu cầu sáng tạo hàng ngày.

KTS và gia chủ quyết định không tách biệt khu làm việc ra khỏi sinh hoạt mà gắn kết và đan xen mọi thứ. Từ đó tạo nên một không gian sống năng động, sát với thực tế công việc nghề nghiệp, phù hợp với những người trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo.