Cải tạo căn hộ 80 m2 theo bảng màu rực rỡ với 320 triệu đồng

Căn hộ có diện tích 80 m2, tọa lạc tại một tòa chung cư thuộc Long Biên (Hà Nội). Công năng chính gồm phòng khách, bếp - ăn và hai phòng ngủ.

Nhóm thiết kế lựa chọn tinh thần thiết kế hiện đại làm chủ đạo, không thiên về sự tối giản cứng nhắc, mà mềm mại và gần gũi qua các chi tiết bo cong, chất liệu tự nhiên và bảng màu ấm.

Điểm đặc biệt nằm ở cách kết hợp các mảng màu theo tinh thần Color Block - kết hợp trên hai màu sắc trong công trình, nhưng ở sắc độ dịu nhẹ như vàng mù tạt, xanh olive, trắng kem. Các mảng tường giúp phân chia thị giác, tạo cảm hứng trẻ trung cho toàn bộ không gian.