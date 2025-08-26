Cải tạo căn hộ 58 m2 thành nơi ở tiện nghi cho vợ chồng trẻ

Trần thạch cao cũ được thay bằng trần phẳng để mở rộng không gian và dễ vệ sinh. Hệ thống đèn được đổi sang ánh sáng trung tính, tăng độ sáng tại các phòng. Các đèn spotlight chiếu điểm tại nhiều vị trí, cùng đèn LED nội thất tăng tính linh hoạt trong chiếu sáng.

Toàn bộ tường được bóc lớp giấy dán cũ, bả lại và sơn màu be. Sàn lát mới bằng vật liệu nhựa giả gỗ chống nước. Riêng hạng mục này chi phí khoảng 130 triệu đồng, giải quyết phần lớn các vấn đề kỹ thuật và thẩm mỹ ban đầu.