Cải tạo căn hộ 58 m2 thành nơi ở tiện nghi cho vợ chồng trẻ

Căn hộ 58 m2 nằm tại khu chung cư trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội được cải tạo với chi phí 400 triệu đồng, gồm xử lý phần thô và thay lại đồ nội thất. Diện mạo mới của căn hộ với gam màu be, kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên và đèn trang trí tông ấm.
Hiện trạng căn nhà trước khi cải tạo khá xuống cấp với trần nứt, tường bong tróc, sàn hỏng và hệ thống điện lộ dây.
Trần thạch cao cũ được thay bằng trần phẳng để mở rộng không gian và dễ vệ sinh. Hệ thống đèn được đổi sang ánh sáng trung tính, tăng độ sáng tại các phòng. Các đèn spotlight chiếu điểm tại nhiều vị trí, cùng đèn LED nội thất tăng tính linh hoạt trong chiếu sáng.
Toàn bộ tường được bóc lớp giấy dán cũ, bả lại và sơn màu be. Sàn lát mới bằng vật liệu nhựa giả gỗ chống nước. Riêng hạng mục này chi phí khoảng 130 triệu đồng, giải quyết phần lớn các vấn đề kỹ thuật và thẩm mỹ ban đầu.
Nội thất phòng khách bố trí về một phía, giữ không gian trung tâm trống để gia chủ có thể tổ chức những bữa cơm đông người theo phong cách ngồi sàn truyền thống. KTS tạo điểm nhấn bằng mảng tường vòm cạnh cửa ra vào, liên kết với tủ gương vòm bên cạnh.
Chủ nhà nuôi mèo nên sofa và ghế đôn, các đồ vải trong nhà được lựa chọn kỹ về chất liệu để chống mèo làm xước. KTS cũng tính toán kỹ các vị trí của ổ điện, công tắc cho thiết bị (loa, robot hút bụi...) để không lộ dây, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà.
Cửa ra vào được xử lý bề mặt, thay khóa từ thông minh. Tủ gương tích hợp giấu tủ điện tổng, hỗ trợ lưu trữ và mở rộng không gian nhờ phản chiếu. Tủ giày nhỏ gọn tích hợp kệ trang trí và khe thoáng khí giúp giảm mùi.
Bếp được mở rộng theo dạng chữ U, tích hợp máy rửa bát và lò nướng. Để tối ưu chi phí KTS sử dụng gạch ốp tường bếp có hoa văn tương tự đá nung kết. Các mạch gạch được chà bằng keo hai thành phần, hạn chế bám bẩn, dễ vệ sinh.
Bàn ăn dạng gập linh hoạt, có thể thu gọn thành chiếc tủ mỏng khi không sử dụng. Khi cần dùng cho bữa ăn gia đình, bàn được mở rộng ở nấc 1 đủ chỗ cho hai người. Còn khi có khách, bàn mở rộng nấc 2, cho 4-6 người cùng ngồi dùng bữa.
Tủ quần áo được sắp xếp lại vị trí, giúp mở rộng không gian cho phòng ngủ. Bàn trang điểm đặt sát giường, đèn LED được tích hợp dưới chân giường mang đến ánh sáng dịu nhẹ vào buổi tối.
Phòng làm việc là không gian cho hai vợ chồng sử dụng đồng thời.
Phần diện tích còn lại được tối ưu để tạo không gian thoáng. Đây là khu vực linh hoạt, có thể bố trí thêm tủ đồ hoặc không gian lưu trữ đồ dùng của em bé khi gia đình có thêm thành viên mới.
Phòng vệ sinh nhỏ bố trí gọn gàng với lavabo treo tường, tường và sàn lát gạch đồng màu giúp dễ vệ sinh.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects
Ảnh: Humi Studio