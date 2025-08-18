Cải tạo căn hộ 48 m2 cho 3 người ở với 280 triệu đồng

Căn hộ có diện tích 48 m2, tọa lạc tại một tòa chung cư thuộc TP HCM, là nơi sinh sống của một gia đình gồm ba thành viên.

Khi bắt tay vào cải tạo, chủ nhà xác định những vật dụng cần và loại bỏ chi tiết chỉ "thích có". Mỗi món đồ nội thất được đo đạc, thiết kế theo kích thước chính xác, vừa vặn với không gian và chức năng. Tổng thể căn hộ thiết kế gọn gàng, liền mạch, nhưng vẫn đủ rộng rãi để gia đình ba người cùng sinh hoạt thoải mái.

Công trình được thi công trong 3 tuần, chi phí khoảng 280 triệu đồng.