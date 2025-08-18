Cải tạo căn hộ 48 m2 cho 3 người ở với 280 triệu đồng

Căn hộ có diện tích 48 m2, tọa lạc tại một tòa chung cư thuộc TP HCM, là nơi sinh sống của một gia đình gồm ba thành viên.
Khi bắt tay vào cải tạo, chủ nhà xác định những vật dụng cần và loại bỏ chi tiết chỉ "thích có". Mỗi món đồ nội thất được đo đạc, thiết kế theo kích thước chính xác, vừa vặn với không gian và chức năng. Tổng thể căn hộ thiết kế gọn gàng, liền mạch, nhưng vẫn đủ rộng rãi để gia đình ba người cùng sinh hoạt thoải mái.
Công trình được thi công trong 3 tuần, chi phí khoảng 280 triệu đồng.
Thay vì chọn phong cách duy nhất, nhóm thiết kế chọn phương án kết hợp một chút hiện đại tối giản ở không gian chung, sự mềm mại và tone màu pastel ở phòng ngủ, đi kèm nét ấm áp cổ điển trong vật liệu gỗ.
Bàn ăn kiêm góc làm việc khi cần, tủ bếp thiết kế tối đa chiều cao trần nhưng vẫn để lại lối đi rộng và khoảng thoáng.
Không gian sinh hoạt chung tận dụng ánh sáng tự nhiên, tông màu trung tính, cùng vật liệu gỗ trầm ấm.
Phòng ngủ và không gian sinh hoạt chung được ngăn cách bởi hệ cửa đóng mở linh hoạt, đảm bảo sự riêng tư cho mỗi khu vực.
Hai phòng ngủ được bố trí liên thông, tách biệt với không gian chung.
Giường, tủ đầu giường, kệ trang trí... đều tinh gọn và đặt đúng vị trí để vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ, vừa giữ sự thông thoáng.
Ánh sáng từ cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn sáng, giảm cảm giác chật hẹp.
Phòng ngủ con được kết nối trực tiếp với phòng ngủ chính của ba mẹ, tăng sự kết nối gia đình.
Thiết kế nâng sàn vừa tạo giường ngủ vừa ẩn hệ tủ lớn bên dưới, giúp giải phóng diện tích. Góc học tập liền khối với tủ lưu trữ trên cao, ánh sáng hắt ấm áp giúp trẻ tăng độ tập trung và an toàn.
Nhóm thiết kế cũng nghiên cứu kỹ về thao tác và vật dụng phù hợp cho quá trình học của trẻ, cân đối diện tích vừa đủ cho bàn học kết hợp bàn trang điểm nhỏ.
Vì diện tích căn hộ hạn chế, khu vực giặt sấy được bố trí liền sát khu bếp.
Phòng vệ sinh nhỏ gọn, có phân chia các khu vực khô - ướt phù hợp.
Thu Hương
Đơn vị thiết kế và thi công: Myconcept.arch
Ảnh: Minh Quốc Bùi