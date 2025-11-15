Cải tạo căn hộ 25 m2 đủ công năng mà không chật chội

Sau khi loại bỏ toàn bộ tường ngăn, gia chủ, vốn là nhà thiết kế nội thất, đã tái cấu trúc không gian với khu bếp làm trung tâm, phân tách các khu vực bằng vách kính mờ, lấy cảm hứng từ shoji truyền thống (dạng vách ngăn hoặc cửa trượt truyền thống trong kiến trúc Nhật Bản, được làm từ khung gỗ mảnh và giấy washi bán trong suốt, chức năng chính là phân chia không gian mà vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên qua).