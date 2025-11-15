Cải tạo căn hộ 25 m2 đủ công năng mà không chật chội

Căn hộ 25 m2 nằm trong một tòa nhà xây từ năm 1966 tại Quận 19 (Paris, Pháp). Trước khi cải tạo, không gian chia thành nhiều phòng nhỏ, thiếu sáng và xuống cấp, đường ống thoát nước lộ giữa bếp. Dù diện tích chỉ 25 m2, sau khi cải tạo căn hộ vẫn đảm bảo đủ công năng sinh hoạt, tiếp khách và lưu trữ, đồng thời tạo được cảm giác yên tĩnh, riêng tư.
Sau khi loại bỏ toàn bộ tường ngăn, gia chủ, vốn là nhà thiết kế nội thất, đã tái cấu trúc không gian với khu bếp làm trung tâm, phân tách các khu vực bằng vách kính mờ, lấy cảm hứng từ shoji truyền thống (dạng vách ngăn hoặc cửa trượt truyền thống trong kiến trúc Nhật Bản, được làm từ khung gỗ mảnh và giấy washi bán trong suốt, chức năng chính là phân chia không gian mà vẫn cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên qua).
Bếp là điểm nhấn chính với hệ tủ màu đen mờ, tách biệt không gian bằng sàn terrazzo. Diện tích nhỏ nhưng bếp vẫn có lò nướng và không gian thao tác rộng, phục vụ nhu cầu nấu ăn thường xuyên.
Không gian phòng khách linh hoạt nhờ sofa gấp có thể mở ra thành giường, thích hợp khi có người cần ngủ lại.
Phòng ngủ được nâng sàn để giấu hệ thống ống nước và tạo ranh giới rõ ràng giữa khu vực sinh hoạt chung và riêng tư.
Hệ tủ âm tường bao quanh giường ngủ, sử dụng khung gỗ kết hợp cánh tủ phẳng màu trắng, giúp tối đa hóa không gian lưu trữ mà vẫn giữ bố cục gọn gàng.
Khu phòng ngủ lắp rèm lớn có thể kéo kín hoàn toàn, đảm bảo tối đa sự riêng tư.
Phòng tắm nằm sau cửa trượt, cửa duy nhất trong căn hộ.
Bên trong phòng tắm được bố trí lavabo, toilet và buồng tắm đứng, ưu tiên không gian thoáng và tiện dụng.
Ánh sáng tự nhiên từ ba cửa sổ lớn và một cửa sổ nhỏ được tận dụng triệt để.
Cột chống giữa bếp và phòng khách giúp che đường ống phía trên, đồng thời định hình luồng di chuyển trong căn hộ. Tổng thể căn nhà thiết kế theo hướng tối giản nhưng ấm cúng nhờ sự kết hợp giữa màu đen - trắng đối lập, chất liệu gỗ ấm và các món đồ cũ có giá trị cá nhân.
Chiếc tủ gỗ thừa kế từ ông bà nội là món đồ gia chủ yêu thích nhất vì vừa có giá trị kỷ niệm vừa tăng sức chứa mà không làm nặng không gian.
Bích Phương (theo Never too small)