Cải tạo biệt thự 370 m2 bằng cách xây thêm 'khối bê tông cong'

Công trình nhà ở tại Kuala Lumpur (Malaysia) được cải tạo trên nền một biệt thự xây sẵn, diện tích khoảng 370 m2. Nhóm thiết kế không mở rộng theo cách thông thường mà bổ sung một khối bê tông mới đặt cách nhà cũ 0,6 m, tạo nên một lớp đệm không gian.
Giải pháp đặt khối nhà mới song song thay vì gắn trực tiếp vào nhà cũ tạo nên cách tiếp cận khác với mô hình cải tạo phổ biến. Cách làm này thích ứng điều kiện khí hậu nóng ẩm, đồng thời tái tổ chức không gian sinh hoạt theo hướng mở.
Khoảng hở này được xử lý bằng hệ kính, đóng vai trò như “bản lề” kết nối hai phần công trình.
Giải pháp cho phép ánh sáng, gió chuyển động lưu thông liên tục giữa hai khối, đồng thời vẫn duy trì sự độc lập về kết cấu.
Ở tầng trệt, sàn đá terrazzo kéo dài xuyên suốt từ nhà cũ sang khối mới, đảm bảo tính liên tục về thị giác.
Mái bê tông của phần mở rộng được uốn cong, không phụ thuộc vào kết cấu hiện hữu. Hệ mái cong được hình thành từ quá trình nghiên cứu kết cấu, sau đó thi công bằng bê tông.
Khối mở rộng tổ chức thành không gian hai tầng cao, bố trí khu ăn uống và bếp. Mặt giáp vườn sử dụng 12 tấm kính xoay toàn chiều cao, cho phép điều chỉnh mức độ mở.
Khi mở hoàn toàn, không gian hòa vào cảnh quan bên ngoài. Khi đóng lại, không gian nhà vẫn giữ được sự liên tục về thị giác, đồng thời che chắn mưa gió.
Không gian nội thất sử dụng bảng vật liệu tối giản với sự kết hợp giữa bê tông trần, đá và gỗ. Khu bếp sử dụng đá sáng màu vân mây cho mặt bàn và tường bếp, tăng khả năng phản xạ ánh sáng tự nhiên.
Trần cao kết hợp khoảng thông tầng phía trên giúp không gian thoáng, giảm tích tụ nhiệt.
Khu vực bàn ăn đặt tại trung tâm không gian hai tầng cao, tiếp giáp trực tiếp sân vườn. Bàn ăn hình chữ nhật sử dụng gỗ tối màu, kết hợp ghế đồng bộ tạo tổng thể gọn gàng.
Mặt cắt của công trình, phần mở rộng được thể hiện bằng màu đỏ.
Bích Phương (theo Archdaily)