Cãi nhau với đồng nghiệp vì cái điều hòa

Tôi 27 tuổi, làm công ty nhà nước được năm năm. Tính tôi tiết kiệm nên thấy đồng nghiệp lãng phí điện, nước hay thứ gì của chung đều góp ý, nhưng có vẻ mọi người không xem trọng điều đó. Có người nửa đùa nửa thật bảo tôi khó tính như bà già, cố tình cô lập tôi với mọi người. Đúng là của công, không ảnh hưởng đến lợi ích của mình nên bị góp ý vậy tôi cũng kiềm chế, ít nhắc nhở đồng nghiệp hơn.

Gần đây, trời nắng nóng, điều hòa cơ quan tôi mở suốt 8 tiếng. Ở công ty mát mẻ hơn nên mọi người cũng chăm đến sớm về muộn hơn, có điều, họ luôn để ở nhiệt độ 18-20 độ C. Tôi lạnh đến mức khó ngủ trưa và thực lòng thấy tiếc tiền điện. Trong khi cả nước kêu gọi tiết kiệm điện, họ lại dùng vô tội vạ. Tôi nhiều lần đề nghị mọi người tăng nhiệt với lý do mình không chịu được lạnh nhưng ai nấy trong phòng đều bảo "lạnh thì đắp chăn", "mang áo rét đến mà ngồi". Tôi không đôi co mà chủ động điều chỉnh lại chế độ điều hòa thì bị một chị giằng lại, nói xa xả rằng tôi không có tính tập thể, ích kỷ. Tức giận, tôi nói sẽ báo cáo cấp trên vì cơ quan đã ban hành chủ trương tiết kiệm điện mà chị không tuân thủ. Chị lu loa rằng tôi nói xấu phòng, làm ảnh hưởng đến thành tích cuối năm. Tôi rất bực bội nhưng không biết phải làm sao. Mong được góp ý từ các bạn.

Thu Lài

