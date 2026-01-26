Bạn trai đòi công khai trên mạng xã hội dù mới yêu được một tuần

Tôi luôn nghĩ, phải quen nhau lâu hơn chút, hiểu nhau rõ hơn chút, khi mọi thứ đủ chắc thì công khai mới thấy yên tâm.

Tôi 23 tuổi, quen anh 26 tuổi được hơn một tháng, kiểu quen mà nói chuyện rất "vào", nhắn tin không bị gượng, gặp nhau thấy thoải mái, cười nhiều hơn nghĩ. Không phải cảm giác yêu cuồng nhiệt ngay từ đầu, mà là thấy người này ở cạnh mình rất "dễ thở". Khi anh ngỏ lời, tôi đồng ý khá nhẹ nhàng, không đắn đo nhiều. Tính ra đến giờ, chúng tôi yêu nhau tròn một tuần.

Hôm qua anh bảo muốn chúng tôi công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Với anh, yêu là phải rõ ràng: đăng ảnh, đổi trạng thái, cho bạn bè biết mình đang có người yêu. Nhưng tôi lại chưa muốn. Không phải vì tôi không thích anh, càng không phải vì giấu giếm hay sợ ai đó hiểu lầm, chỉ là tôi thuộc kiểu người yêu chậm. Tôi luôn nghĩ, phải quen nhau lâu hơn chút, hiểu nhau rõ hơn chút, khi mọi thứ đủ chắc thì công khai mới thấy yên tâm.

Tôi nói thẳng suy nghĩ đó với anh và bảo chỉ cần thêm thời gian thôi, không phải là không bao giờ nhưng anh không vui. Anh bảo tôi làm anh thấy mình không có "danh phận", rằng nếu yêu nghiêm túc, chẳng có lý do gì để chần chừ. Anh giận. Tự nhiên cách nhắn tin khác hẳn: ngắn hơn, lạnh nhạt hơn.

Tôi tự hỏi liệu mình có khó tính quá không, giờ ai yêu nhau mà chẳng công khai, đăng ảnh, để cả thế giới biết. Có phải tôi đang suy nghĩ quá nhiều cho một chuyện vốn rất đơn giản? Nhưng rồi tôi lại thấy không ổn nếu phải làm điều mình chưa sẵn sàng chỉ để tránh cãi nhau.

Điều khiến tôi băn khoăn nhất là: mới yêu có một tuần mà đã căng thẳng như vậy, anh cũng không dỗ dành tôi. Nếu giờ tôi nhượng bộ, liệu sau này tôi có tiếp tục phải nhượng bộ những điều mình không thoải mái? Còn nếu tôi giữ quan điểm của mình, liệu anh có nghĩ tôi trẻ con, không đủ nghiêm túc? Tôi nên làm gì lúc này đây?

Như Thanh