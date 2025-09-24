Cái ngáp gây gãy cổ, liệt nửa người

AnhMột cái ngáp vươn vai tưởng chừng vô hại khiến Hayley Black, 36 tuổi, bị gãy hai đốt sống cổ, liệt nửa người và phải đối mặt với ca phẫu thuật sinh tử.

Năm 2016, Hayley, lúc đó trú tại Milton Keynes, Buckinghamshire, thức dậy để pha sữa cho cô con gái sơ sinh. Theo bản năng, khi thấy con ngáp, Hayley cũng ngáp và vươn vai theo. Ngay lập tức, cô cảm thấy một luồng điện giật chạy dọc nửa người, cánh tay bị cứng đờ giữa không trung. "Tôi biết ngay có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra", cô kể lại hồi giữa tháng 9/2025.

Chồng Hayley, anh Ian, 39 tuổi, ban đầu nghĩ vợ phản ứng thái quá. Tuy nhiên, trước sự nài nỉ của vợ, anh đã gọi xe cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, mỗi cú xóc nảy khiến Hayley cảm giác như cột sống đang bị xé toạc. Tại bệnh viện, dù được dùng thuốc giảm đau, cô vẫn la hét suốt đêm. Các y tá lúc đó nói kết quả chụp chiếu không có gì bất thường, nhưng Hayley vẫn tin có điều gì đó không ổn với cơ thể mình.

Hayley liệt nửa người sau một cái ngáp. Ảnh: Kennedy Newsand Media

Sau khi xét nghiệm sâu hơn, các bác sĩ phát hiện hai đốt sống cổ C6 và C7 đã lao về phía trước, chèn ép tủy sống do lực của cái ngáp. Tổn thương nghiêm trọng này khiến cô bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải. Tình hình nguy kịch đến mức bác sĩ phẫu thuật thông báo gia đình cần chuẩn bị tinh thần là bệnh nhân chỉ có 50% cơ hội sống sót qua ca mổ, chưa nói đến khả năng đi lại.

Các chuyên gia y tế cho hay đốt sống cổ, đặc biệt là các đốt sống C6 và C7, có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ đầu và bảo vệ tủy sống. Tuy nhiên, chúng cũng là những đốt sống linh hoạt nhất. Khi phải chịu một lực đột ngột và bất thường, các đĩa đệm và dây chằng có thể bị tổn thương.

Khi các đốt sống bị trượt về phía trước, chúng gây ra tình trạng thoát vị đĩa đệm cấp tính và trực tiếp chèn ép vào tủy sống. Tủy sống là đường dây thần kinh chính truyền tín hiệu từ não đến toàn bộ cơ thể. Chấn thương ở đốt sống cổ có thể gây ra liệt tứ chi hoặc, trong trường hợp này, là liệt nửa người (liệt nửa thân bên phải) tùy thuộc vào vị trí và mức độ chèn ép.

"Ký ức cuối cùng của tôi là mẹ ở bên giường bệnh khi họ gây mê. Khi tỉnh dậy, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp", Hayley kể. "Tôi cứ nghĩ mãi: 'Mình bị gãy cổ vì ngáp, làm sao có thể như vậy được?'"

Các bác sĩ đã loại bỏ các đĩa đệm bị hỏng và cố định cổ Hayley bằng một tấm kim loại. Ca phẫu thuật thành công, nhưng cuộc sống của cô và gia đình hoàn toàn đảo lộn. Hayley phải học lại cách đi sau nhiều tháng ngồi xe lăn. Chồng cô phải gánh vác cả vai trò chăm sóc vợ và một mình nuôi con. Họ thậm chí có lúc trở thành người vô gia cư do khó khăn tài chính.

Tổn thương tủy sống của Hayley là vĩnh viễn. Cô phải uống thuốc hàng ngày để kiểm soát những cơn đau buốt như điện giật mỗi khi bước đi. Bên cạnh đó, cô còn mắc chứng đau xơ cơ, khiến cô không thể làm việc hay vui chơi cùng con cái. Ngay cả hành động ngáp cũng trở thành một nỗi ám ảnh. "Mỗi lần cảm thấy một cơn ngáp sắp đến, tôi lại cố gắng kìm nó lại", cô chia sẻ.

Hayley biết ơn đội ngũ y tế đã giúp cô không phải ngồi xe lăn. "Nhờ họ, tôi vẫn còn ở đây, có thể đi lại và ở bên các con", cô nói.

Hayley nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chồng và con gái mới sinh. Ảnh: Kennedy Newsand Media

Ở người và một số loài động vật, việc nhìn hoặc nghe thấy người khác ngáp có thể kích hoạt cơn ngáp của chính mình. Các nhà khoa học gọi đây là hiện tượng ngáp lây, liên quan đến sự đồng cảm, khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác. Các nghiên cứu cho thấy những người có sự đồng cảm cao thì càng dễ bị ngáp lây. Ngược lại, hiện tượng này ít xảy ra hơn ở những người gặp khó khăn trong tương tác xã hội, chẳng hạn người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.

