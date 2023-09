Cái Lò Nướng đưa vị trái cây vào bánh Trung thu

Bộ sưu tập bánh Trung thu của Cái Lò Nướng mang chủ đề "Sắc Thu" tạo điểm nhấn bằng hương vị từ ổi xá lị, mơ sơ ri.

Nhờ thế mạnh nhiều năm sản xuất các loại bánh từ trái cây tươi, Cái Lò Nướng đã áp dụng kinh nghiệm này để tạo sự khác biệt cho vị bánh Trung thu năm nay. Các loại bánh dùng nguyên liệu chủ yếu từ nông sản Việt, nhân bánh sên tới độ vừa phải, không khô, không bị ướt, có vị ngọt cân đối.

Cụ thể, nhân bánh hoa hồng dậy mùi thơm đặc trưng của ổi xá lị, bánh mơ sơ ri có chút chua dịu từ trái cây tươi. Trong khi đó, bánh than tre sở hữu hương thơm từ đậu xanh trứng muối, nhân khoai lang tím mang lại vị ngọt bùi đồng quê.

Bộ sưu tập "Sắc Thu" với các bánh từ trái qua gồm khoai lang tím trứng muối, mơ sơ ri, tinh than tre hoàng kim và hoa hồng nhân ổi xá lị. Ảnh: Cái Lò Nướng

Đại diện thương hiệu cho biết, giữa thị trường đa dạng mẫu mã, tạo ra chiếc bánh ấn tượng với thực khách ngay ánh nhìn đầu tiên là thách thức không nhỏ.

Đối với mẫu bánh hoa hồng nhân ổi xá lị, bộ phận R&D (Nghiên cứu và Phát triển) mất vài tháng để tìm ra bí quyết giữ màu trắng tinh của bột bánh sau ba lần nướng. Người thợ phải canh chỉnh đúng thời gian, nhiệt độ đồng thời áp dụng các kỹ thuật nướng mới để tạo chiếc bánh nướng có màu trắng như bánh dẻo. Bánh có hoa văn mềm mại, độ bóng nhẹ và điểm cánh hoa hồng vụn bên trên tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.

Trong khi đó, bánh tinh than tre gây chú ý bởi lớp vỏ màu đen huyền bí, phủ lớp nhũ vàng óng ánh tạo sự bắt mắt, bánh mơ sơ ri có màu đỏ hồng đặc trưng.

Đối với thực khách yêu thích các vị truyền thống, Cái Lò Nướng mang đến hai loại bánh nướng là xá xíu thượng hạng và thập cẩm jambon gà xé. Cả hai đều có vị ngọt vừa phải, vỏ ngoài màu caramel quen thuộc, vỏ bánh mỏng có hương thơm nhẹ làm nền cho phần nhân. Bánh nướng truyền thống thích hợp nhâm nhi với tách trà nóng ngắm trăng rằm giữa lòng phố thị.

Các mẫu bánh trong bộ sưu tập "Sắc Thu" . Ảnh: Minh Trần

Theo đại diện doanh nghiệp, sự tỉ mỉ và quyết tâm trong việc giữ vững những giá trị vốn có của bánh Trung thu đã giúp Cái Lò Nướng làm ra chiếc bánh đậm nét văn hóa xưa giữa nhịp sống hiện đại.

Một trong những nguyên tắc quan trọng giúp Cái Lò Nướng ghi điểm với khách hàng suốt 8 năm nay là những chiếc bánh ít ngọt và không sử dụng chất bảo quản, kể cả bánh Trung thu. Bộ phận nghiên cứu đã tốn nhiều thời gian hoàn thiện công thức độc quyền kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại để kiểm soát độ ẩm, giúp bánh luôn mềm dẻo, độ ngọt cân bằng và tăng thời gian sử dụng

Đại diện doanh nghiệp cho biết để đảm bảo chất lượng, đội ngũ chế biến đã cẩn thận ngay từ khâu chọn nguyên liệu. Quy trình làm bánh đảm bảo khép kín từ sơ chế nguyên liệu đến đóng gói và hoàn thiện sản phẩm. Vì thế, dù là bánh thủ công nhưng có thể lưu trữ đến 45 ngày

Hộp bánh trong bộ sưu tập "Sắc Thu" lấy cảm hứng từ hình ảnh Tết Trung thu trong thời đại mới. Ảnh: Cái Lò Nướng

Khách mua hàng có thể lựa chọn hộp Cát Tường gồm 6 vị bánh, thiết kế tái hiện mùa thu thành thị với sắc xanh sang trọng hay hộp Gia Hảo và Nguyệt Viên gồm 4 loại bánh kèm một hộp trà ô long. Hộp ba bánh hình chữ nhật tinh giản với tên gọi Thu An và Như Ý có thiết kế lấy cảm hứng từ hoa cúc, tượng trưng cho thịnh vượng và may mắn. Những chiếc túi hai bánh là sự giao thoa tinh tế giữa vẻ đẹp hiện đại và cổ điển, những chiếc túi nhỏ xinh xắn với họa tiết hoa tao nhã in trên bề mặt.

"Việc sáng tạo nên những chiếc bánh ngon lành và đẹp mắt, phù hợp với đa số khách hàng chính là sứ mệnh mà Cái Lò Nướng luôn khao khát hoàn thành", người sáng lập thương hiệu bày tỏ.

An Hy