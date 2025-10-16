Cái kết triệu đô của 'làng hưu trí bạn thân'

MỹBốn cặp vợ chồng thân thiết góp 160.000 USD xây ngôi làng nhỏ bên sông để cùng nghỉ hưu nhưng giấc mơ của họ kết thúc bằng thương vụ trị giá 3 triệu USD.

Câu chuyện bắt đầu từ ý tưởng của Fred Zipp, cựu biên tập viên tờ Austin-American Statesman, và vợ ông là Jodi. Họ mong muốn có một nơi để an hưởng tuổi già cùng ba cặp bạn thân thiết hơn 20 năm. Lấy cảm hứng từ trào lưu "nhà tí hon" (tiny home), họ tìm đến kiến trúc sư Matt Garcia để biến giấc mơ thành hiện thực bên bờ sông Llano, bang Texas.

Kiến trúc sư Matt Garcia (ngồi giữa) cùng hai trong số bốn cặp vợ chồng nghỉ hưu cùng nhau ở Texas. Ảnh: Dailymail

Một thị trấn tí hon dần hình thành, gồm bốn ngôi nhà 37 m2, chi phí xây dựng 40.000 USD một căn. Dù chung thiết kế, mỗi căn đều mang dấu ấn riêng và có tầm nhìn hướng ra sông. Vỏ ngoài bằng thép phản nhiệt để chống lại cái nóng của Texas, nội thất gỗ mang lại cảm giác ấm cúng, đủ không gian cho giường đôi, sofa và phòng tắm.

Điểm nhấn của khu đất là một nhà sinh hoạt chung rộng 140 m2, nơi có nhà bếp lớn, phòng khách, khu ăn uống, hồ bơi và khu sinh hoạt ngoài trời. Đây là không gian gắn kết, nơi cả nhóm cùng nấu ăn, trò chuyện và tận hưởng thiên nhiên. Họ đặt tên cho nơi này là "Llano Exit Strategy" (Chiến lược rút lui về sông Llano).

"Nơi này như trong phim Disney vậy. Chúng tôi có thỏ, mèo rừng, nai và đủ loại chim," bà Jodi từng chia sẻ. Cuộc sống của họ trôi đi êm đềm giữa thiên nhiên, với những buổi chèo kayak, câu cá và đi bộ đường dài.

Các căn hộ đều nhìn thẳng ra sông. Ảnh: Dailymail

Nhưng sau 8 năm, giấc mơ bất ngờ rẽ hướng.

Năm 2024, khu đất này thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Cả nhóm quyết định bán toàn bộ ngôi làng với giá 3 triệu USD cho một công ty có ý định phát triển thành khu nghỉ dưỡng cho thuê.

Kiến trúc sư Matt Garcia, người thiết kế dự án, không khỏi bất ngờ. "Hàng nghìn người hỏi tôi về mô hình này nhưng không ai dám làm. Còn họ, những người đã thực hiện, lại kết thúc nó bằng một thương vụ triệu đô," ông nói. "Rất khó để từ chối khoản lợi nhuận lớn như vậy".

Ông Fred Zipp, cựu biên tập viên tờ Austin-American Statesman, khi sống ở khu nhà nghỉ hưu. Ảnh: The Sun

Câu chuyện của nhóm Fred Zipp là một minh chứng cho sức hút của trào lưu "nhà tí hon" tại Mỹ, nơi nhiều người tìm kiếm lối sống tối giản, tiết kiệm và gần gũi thiên nhiên.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail, People)