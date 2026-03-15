Cái kết của người đàn ông thả 6 con sư tử khỏi chuồng

MexicoMột người đàn ông nghi say rượu bị sư tử tấn công sau khi tự ý mở chuồng tại khu bảo tồn động vật Los Pinos Reserve ở thành phố San Pedro Cholula, hôm 9/3.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được cho là đã trèo qua hàng rào của khu bảo tồn vốn là nơi nuôi nhốt các động vật từng biểu diễn trong rạp xiếc.

Sau khi được thả ra, đàn sư tử đã quay sang tấn công chính người này. Để tránh nguy hiểm, người đàn ông phải trú ẩn trong một chiếc lồng gần đó khi các con sư tử vây quanh. Một con chó xuất hiện tại hiện trường cũng bị đàn sư tử cắn chết.

Đàn sư tử hiện sống ở khu bảo tồn. Ảnh: Press

Trong một đoạn video được cho là do chính người đàn ông quay lại khi say rượu, người xem có thể thấy những hình ảnh rung lắc là thời điểm đàn sư tử đang gầm gừ và di chuyển quanh khu vực chuồng.

Ở một khoảnh khắc khác, máy quay hướng xuống bãi cỏ, nơi xuất hiện xác một con vật nằm bất động chính là con chó xấu số có mặt tại hiện trường thời điểm đó.

Cũng từ hình ảnh của video, người đàn ông dường như đang tự bảo vệ mình phía sau một cánh cổng mở, tạo thành khoảng trống hình tam giác giữa cổng và hàng rào bên trong khu nuôi sư tử. Đây cũng là vị trí người này tận dụng để giữ mạng sống trước khi đội cứu hộ tới giải cứu.

Người đàn ông bị tấn công với nhiều vết thương nghiêm trọng. Ảnh: Press

Sau khi nhận được thông báo, các nhân viên chăm sóc động vật của khu bảo tồn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ lập tức phát tín hiệu báo động và triển khai các biện pháp để kiểm soát tình hình. Sau một thời gian căng thẳng, người đàn ông được giải cứu khỏi chiếc lồng và đưa ra ngoài.

Đây vốn là những con sư tử từng phục vụ trong các đoàn xiếc, nay được đưa về khu bảo tồn để nuôi nhốt. Theo báo cáo ban đầu, không có con sư tử nào bị thương trong vụ việc.

Người đàn ông gây ra sự cố được đưa tới bệnh viện để điều trị. Khuôn mặt nạn nhân bị băng bó nhiều chỗ, sưng tấy. Các bác sĩ xác nhận người này bị thương nặng ở tay và vùng mặt, nhưng vẫn rất may mắn vì sống sót sau vụ tấn công nguy hiểm.

Sự cố tại Mexico không phải là tai nạn hiếm hoi liên quan tới sư tử trong thời gian gần đây.

Trước đó vào tháng 2/2026, một bé gái 10 tuổi suýt bị sư tử kéo vào chuồng khi cho ăn tại vườn thú Shantou Zhongshan Park Zoo ở thành phố Shantou.

Theo truyền thông địa phương, khi bé gái đưa thức ăn qua song sắt, con sư tử bất ngờ thò chân qua khe hở, móc vào ống quần và kéo em về phía chuồng. Một nhân viên chăm sóc thú lập tức lao tới giữ chặt bé gái, đồng thời dùng thanh kim loại chọc vào con vật để buộc nó nhả ra.

Sau khoảng 30 giây giằng co, bé gái được kéo ra ngoài an toàn và đưa tới bệnh viện để kiểm tra, tiêm phòng theo quy trình và xuất viện cùng ngày.

Gia đình bé gái không quy trách nhiệm cho vườn thú, song nhân viên đã đưa em vào khu trải nghiệm khi chưa đủ điều kiện tham gia đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ.

Tuấn Anh (Theo Mirror)