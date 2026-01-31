Cái kết của du khách Mỹ phải lòng người lạ vì 'quá đẹp trai'

Trong tour du lịch ghép đến London, nữ du khách Mỹ Carrin Schottler hầu như không lọt tai bất kỳ lời giới thiệu nào của hướng dẫn viên vì còn mải ngắm khách nam điển trai bên cạnh.

Carrin Schottler đứng trước Tháp London, pháo đài hơn 900 năm tuổi bên bờ sông Thames, cố gắng lắng nghe các câu chuyện lịch sử nước Anh với những tháp đá trắng, áo giáp cổ và đàn quạ bay lượn quanh thành. Trong đoàn tham quan khoảng chục người, hướng dẫn viên hăng say thuyết minh nhưng Carrin hoàn toàn mất tập trung. Ánh mắt cô bị hút về một người đàn ông cũng đi chung tour.

"Anh ấy rất đẹp trai, tim tôi như lỡ một nhịp", nữ du khách 20 tuổi đến từ New York, Mỹ nhớ lại. Chàng trai cô thích mặc sơ mi trắng, khoác blazer dáng rộng và quần âu chỉnh tề - phong cách khác hẳn những chàng trai Mỹ cùng trang lứa với Carrin ở quê nhà.

Carrin và Paul chụp ảnh cùng nhau trong lần gặp đầu tiên tại London. Ảnh: CNN

Cuộc gặp diễn ra vào tháng 9/1994, khi Carrin sang Anh theo chương trình trao đổi một học kỳ. Trong thời gian rảnh, cô cùng bạn thân Heather đăng ký tour tham quan Tháp London. Tại đây, cô nhanh chóng bị thu hút bởi Paul Thal, sinh viên 23 tuổi đến từ Thụy Điển, đang học tại Manchester và xuống London du lịch cuối tuần.

Khi Carrin đứng cạnh và mỉm cười, Paul cười đáp lại. Họ bắt đầu trò chuyện. "Khi nói chuyện, tôi thấy rất thoải mái và để mọi thứ diễn ra tự nhiên", anh kể.

Tháp London có khoảng 35 Yeoman Warders, lính canh Hoàng gia trong trang phục đỏ xanh truyền thống. Chụp ảnh cùng họ là trải nghiệm không thể thiếu với du khách. Cuối tour, Carrin và Paul lần lượt đứng giữa hai Yeoman Warders để chụp ảnh kỷ niệm.

Sự rung động của đôi bạn trẻ nhanh chóng lọt vào mắt những người lính canh dày dạn kinh nghiệm. Các Yeoman Warders nhận thấy tình cảm của Carrin và khích lệ cô. Được động viên, Carrin lấy hết can đảm đề nghị sẽ dẫn Paul tham quan thêm London nếu anh muốn. Paul đồng ý ngay.

Họ cùng đi bộ qua cầu Tower Bridge, nơi Heather chụp cho hai người một bức ảnh. "Tôi rời Tháp London mà hầu như không biết gì về địa danh này", Carrin nói, nhưng đổi lại, cô có một buổi hẹn hò như mơ.

Tối hôm đó, Carrin và Paul hẹn gặp tại giao lộ Piccadilly Circus. Dưới ánh đèn quảng cáo rực rỡ, giữa dòng người hối hả quanh đài tưởng niệm Shaftesbury, Carrin đứng chờ Paul. Khi thấy anh bước tới, cảm xúc tốt đẹp ban ngày lập tức trở lại. Paul vẫn trong chiếc blazer quen thuộc, còn Carrin đã thay váy ngắn và giày gót vuông - mốt thịnh hành những năm 1990.

Paul tặng cô một bó hoa. Họ vào quán cà phê trò chuyện hàng giờ. "Anh ấy uống tới năm tách cà phê, không biết có phải do quá căng thẳng", Carrin cười kể. Khi sự ngại ngùng tan biến, họ cùng nhau dạo khắp London đến khuya. Paul đưa Carrin về ký túc xá gần công viên Regent, nơi có vườn hồng đang nở rộ.

Nhiều năm sau, mùi hương hoa hồng vẫn gợi Carrin nhớ về khoảnh khắc ấy- thời điểm cô nhận ra mình đã yêu Paul.

Paul chụp cùng các lính canh tháp, cũng là các "ông mai". Ảnh: CNN

Sau đó, hai người giữ liên lạc và nhanh chóng trở nên gắn bó. Mỗi cuối tuần, họ lại gặp nhau, cùng khám phá nước Anh. Tháng 11/1994, khi Carrin nhớ nhà vì lỡ Lễ Tạ ơn, Paul mua gà tây và chuẩn bị bữa tối trong ký túc xá ở Manchester. Con gà bị nướng quá lâu do bạn cùng phòng quên lấy ra khỏi lò, nhưng với Carrin, đó vẫn là bữa tối ấm áp và đáng nhớ.

Cuối năm, Carrin trở về Mỹ. Trước khi chia tay, Paul mời cô sang Thụy Điển thăm gia đình. Carrin nhanh chóng yêu mến gia đình bạn trai. "Khoảnh khắc tôi biết mình muốn lấy Paul làm chồng là khi thấy anh ấy chăm sóc bà mình nhẹ nhàng thế nào", cô nói.

Tình yêu ngày càng bền chặt nhưng cả hai đứng trước ngã rẽ. Carrin trở lại Mỹ theo đuổi con đường y khoa, còn Paul tiếp tục học tập tại châu Âu. "Chúng tôi không có kế hoạch lớn, chỉ hy vọng", Paul nói.

Năm 1995-1996, hai người liên tục qua lại Mỹ - Thụy Điển. Mùa hè 1996, trong chuyến trekking tại Na Uy, họ nghĩ đến hôn nhân. Tháng 10 cùng năm, Paul chuyển sang New York làm việc để ở gần Carrin.

Mùa hè 1998, họ kết hôn tại Mỹ. Carrin lấy họ chồng, trở thành Carrin Schottler-Thal. Đám cưới quy tụ gia đình Paul từ Thụy Điển và bạn bè cũ của anh. Hoa cưới là hoa hồng vàng - gợi nhớ về vườn hồng ở công viên Regent năm xưa. Các bàn tiệc được đặt tên theo những địa danh ở Anh, nơi họ từng đi cùng nhau, thay vì đánh số thứ tự như truyền thống.

Sau hôn lễ, vợ chồng Carrin sống tại Albany, New York. Cuộc sống hạnh phúc nhưng bận rộn khi Paul thường xuyên công tác còn Carrin theo học bác sĩ nội trú. Sau biến cố nước Mỹ bị khủng bố vào ngày 11/9/2001 và khi công ty của Paul phá sản, họ quyết định xây dựng cuộc sống ổn định hơn tại Albany.

Hiện tại, Carrin và Paul sống cùng con trai 16 tuổi mắc chứng tự kỷ. Gia đình vẫn thường xuyên trở lại Thụy Điển thăm người thân.

Tháp London, nơi Paul và Carrin gặp nhau. Ảnh: CNN

Vài năm trước, họ đưa con trai trở lại London, dạo bước qua Piccadilly Circus và những con đường xưa. Tháp London vẫn chưa được ghé lại, nhưng cả hai hy vọng một ngày sẽ trở về, để xem những người lính canh Hoàng gia từng "đẩy thuyền" cho họ năm ấy còn ở đó hay không.

"Đó là quãng thời gian dịu dàng, bình yên nhưng đầy phấn khích", Paul nói về mối tình bắt đầu từ một tour tham quan tưởng như rất bình thường.

Anh Minh (Theo CNN)