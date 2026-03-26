Cái kết của chàng trai gặp lại bố mẹ người yêu cũ ở sân bay

Sau khi tình cờ gặp bố mẹ người yêu cũ ở sân bay, Kris Brock đã vội nhắn tin cho Amelie để khoe về cuộc chạm trán đó.

Đang trong giờ làm việc, Amelie Malmfält nhận được tin nhắn từ người bạn trai cũ đã lâu chưa liên lạc, Kris Brock. Trong tin nhắn, Kris nói về việc tình cờ gặp bố mẹ Amelie ở sân bay khi đi du lịch và hỏi thăm tình hình hiện tại của cô.

Tình bạn của Amelie và Kris bắt đầu từ năm 1987. Bố mẹ Amelie là người Thụy Điển, khi còn nhỏ cô theo học tại một trường tiểu học nhỏ ở London, lớp cô có 10 học sinh và số lượng nam - nữ gần bằng nhau.

Amelie và Kris năm 18 tuổi. Ảnh: CNN

Kris chuyển đến trường vào năm Amelie 8 tuổi. Ngay từ khoảnh khắc cậu bước vào lớp, Amelie đã bị cuốn hút. "Đó là một cậu nhóc Thụy Điển lạ lẫm, từng sống ở Australia trước khi đến Anh, xuất hiện với chiếc sao len vàng rực rỡ có chữ Sydney trước ngực", cô nói.

Với Kris, chuyển đến trường mới không hề dễ dàng dù cậu đã quen với việc thay đổi chỗ ở liên tục, từ Hong Kong, Sydney rồi sang London. Nhưng khi gặp Amelie, sự lo lắng nhanh chóng chuyển thành háo hức, gần như "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Một năm sau, Kris chuyển đến Thụy Sĩ cùng gia đình. 9 năm sau đó, vào năm 1997, lớp của Amelie tổ chức họp lớp tại Stockhlom. Cô lần ra số điện thoại nhà nghỉ hè của gia đình Kris ở Thụy Điển và gọi mời anh đến dự. Sau buổi họp lớp, họ hẹn hò rồi cùng đi xem phim.

Kris và Amelie làm đám cưới tại Tây Ban Nha năm 2011. Ảnh: CNN

Trước khi gặp lại, Kris muốn đi du lịch vòng quanh thế giới còn Amelie học đại học tại Anh. Tuy nhiên, vì tình yêu, anh chàng đã bỏ kế hoạch đến Mexico và đến London để ở gần bạn gái. Nhưng một năm sau đó, anh phải quay về Thụy Sĩ học đại học. Yêu xa trở nên khó khăn, cuối cùng họ chia tay và mất liên lạc 10 năm tiếp theo. Dù vậy, họ luôn nhớ về nhau và nuối tiếc tình cảm này.

Chính suy nghĩ ấy đã khiến Kris chủ động liên lạc lại với Amelie trên Facebook, sau khi tình cờ gặp bố mẹ cô ở sân bay vào năm 2007. Khi đó, họ đều gần 30.

"Ngay khi nhận được tin nhắn của Kris, tôi biết mình đã gặp đúng người và đúng thời điểm", Amelie nói. Do đó, cô kết thúc mối quan hệ với bạn trai hiện tại trước khi quay lại với Kris.

Thời gian đầu, họ giữ liên lạc nhưng cầm chừng, các tin nhắn mang tính chất gần gũi nhưng không tán tỉnh lẫn nhau. Họ vẫn muốn hiểu rõ hơn đối phương muốn tìm kiếm điều gì ở người còn lại. Mọi thứ lúc này dường như có nhiều áp lực hơn so với khi họ 18 tuổi. Cả hai đều đã ổn định với cuộc sống và con đường riêng ở những quốc gia khác nhau.

"Tôi hài lòng với sự nghiệp của mình, bạn bè tuyệt vời, cuộc sống lúc đó rất vui vẻ. London cũng là một phần tuyệt đẹp trong những năm tháng ấy", Amelie chia sẻ. Nhưng về chuyện tình cảm cô không hạnh phúc cho đến khi gặp lại Kris lúc anh bay đến Anh để gặp cô. Họ vừa lo lắng, vừa hồi hộp cho lần tái hợp.

Trước chuyến đi, Kris từng hỏi mẹ làm sao để biết mình đã gặp đúng người. Mẹ anh nói, đó sẽ là người mang lại cho anh cảm giác "như đang trở về nhà". Và khi gặp cô ở sân bay, anh đã có cảm giác "về nhà" đó.

Hai người nhanh chóng quay lại với nhau như thể chưa từng xa cách. Họ liên tục bay qua lại giữa Anh - Thụy Sĩ để thăm nhau trong hơn một năm cho đến khi công việc đưa Kris chuyển đến Stockholm, Thụy Điển. Amelie quyết định chuyển đến Thụy Điển sống cùng bạn trai.

Với Amelie, thay đổi lớn này giống như "canh bạc" nhưng cô sẵn sàng đánh đổi. Cô cũng háo hức sống tại Stockholm vì bản thân là người Thụy Điển nhưng chưa từng sống ở Thụy Điển bao giờ.

Kris cũng vậy, anh chưa từng sống ở Thụy Điển khi trưởng thành. Đây giống như một cơ hội để họ cùng khám phá một cuộc sống mới. Gia đình và bạn bè của Amelie lẫn Kris đều ủng hộ.

Kris và Amelie hiện tại. Ảnh: CNN

Họ nhanh chóng ổn định chỗ ở, công việc, xây dựng các mối quan hệ mới và cùng nhau khám phá thành phố, vun đắp cuộc sống chung. Vài năm sau, khi cùng nhau đi du lịch Australia, Kris đã cầu hôn cô tại một khách sạn trên vách đá. Không lâu sau đó, họ đón con đầu lòng và tổ chức đám cưới tại Ibiza, Tây Ban Nha vào năm 2011 rồi sinh thêm con thứ hai.

Năm 2016, họ chuyển đến Sydney và tin rằng lựa chọn này đúng đắn cho cả gia đình. Khi còn nhỏ, gia đình của họ đều di chuyển nhiều và điều này gần như ăn sâu vào máu của vợ chồng Amelie - Kris. "Chúng tôi tin rằng khám phá thế giới chính là nền giáo dục tốt nhất cho con cái", Kris chia sẻ.

Tuy vậy, đôi lúc họ cũng tự hỏi liệu lịch sử có đang lặp lại hay không, khi cậu con trai nhỏ nói rằng thời điểm chuyển đi năm đó không phù hợp bởi cậu vừa "cầu hôn" một cô bạn cùng lớp ở Thụy Điển.

Hiện tại, Kris và Amelie sống ở Sydney, Australia cùng hai con và sẽ cùng nhau đi khắp thế giới khi con lớn. Trong hơn một thập kỷ qua, họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống tại đây. Họ nhập tịch Australia, cùng nhau nuôi dạy con cái, chiến thắng căn bệnh u não của Kris. May mắn thay, khối u lành tính và anh đã phẫu thuật cắt bỏ thành công.

"Chúng tôi đang sống một câu chuyện cổ tích cùng người bạn đời mà tôi đã gặp từ khi mới 8 tuổi", Kris nói.

Anh Minh (Theo CNN)