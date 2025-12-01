Hiệu trưởng vụ tiền hỗ trợ A80: Không có chuyện ký khống

Việc phát hỗ trợ A80 cho sinh viên nhưng không ghi rõ số tiền và chia thành hai đợt là do giáo viên "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản", không có chuyện ký khống, theo hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, trưa 1/12 đối thoại với gần 400 sinh viên, liên quan khoản hỗ trợ sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80).

Khoảng 980 sinh viên của trường tham gia trong các đội tình nguyện, cầm bảng tên, xếp hình..., hồi tháng 8. Tuần trước, nhiều em bức xúc khi nhận được 940.000 đồng tiền hỗ trợ, ít hơn trường khác (1,6-2,2 triệu). Sự việc gây chú ý trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Phần lớn bình luận nghi ngờ có khuất tất.

Ông Long nói mong muốn sinh viên hiểu đúng, đủ các nội dung liên quan, nên khuyến khích hỏi trực tiếp những vấn đề còn vướng mắc, và sẽ không gây khó dễ cho các em vì dám đối thoại.

Hiệu trưởng Phạm Văn Long trong buổi đối thoại với sinh viên, trưa 1/12. Ảnh: Thanh Hằng

Đầu tiên, ông Long làm rõ số tiền mà sinh viên được nhận. Theo ông, ban đầu, Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ 80.000 đồng mỗi buổi tập, nhưng sau đó duyệt mức 60.000 đồng.

Với ba buổi hợp luyện, sơ duyệt, khoản hỗ trợ là 180.000 đồng/buổi, hai buổi tổng duyệt và đại lễ là 200.000 đồng/buổi.

Như vậy, sinh viên tham gia đủ 17 buổi tập luyện và 5 buổi từ hợp luyện tới đại lễ sẽ nhận 1,96 triệu. Số này trừ đi 440.000 đồng tiền ăn 11 ngày còn 1,52 triệu.

Theo ông Long, trường đã chi tiền mặt 940.000 đồng, khoản còn lại sinh viên sẽ được nhận cùng giấy khen vào buổi vinh danh, dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 12. Ngoài số này, 5 sinh viên xuất sắc của mỗi đội sẽ nhận thêm khen thưởng 700.000 đồng, trích từ quỹ của trường.

Sinh viên thắc mắc về số tiền thấp hơn một số trường khác, ông Long nói "không bàn luận", mà chỉ cố gắng minh bạch con số của trường mình.

Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội nói về tiền hỗ trợ trợ A80 Ông Long nói về số tiền hỗ trợ A80 mà sinh viên được nhận. Video: Thanh Hằng

Về câu hỏi vì sao trường không thông báo về việc chi trả tiền hai lần, ông Long cho rằng "đây là sơ suất". Kế hoạch chi tiền được ký ngày 24/11, trong thời gian ông công tác nước ngoài, Phòng Công tác sinh viên đã "không triển khai cụ thể".

"Thầy phải thẳng thắn nói đây là sơ suất của trường khi cung cấp thông tin không đầy đủ tới sinh viên", ông Long chia sẻ.

Có sinh viên băn khoăn vì nhận tiền mặt trong khi đã cung cấp số tài khoản, hay việc giấy ký nhận tiền không ghi rõ số tiền.

Về việc trả tiền mặt, ông Long giải thích nếu thực hiện lệnh chuyển khoản ngay từ kho bạc nhà nước, số tiền về tài khoản sinh viên sẽ là 1,96 triệu đồng. Song, trường cần trừ 440.000 tiền ăn, nếu để sinh viên nhận đủ qua tài khoản rồi nộp lại sẽ phiền phức.

Còn việc ký nhận mà không ghi số tiền, ông Long nhìn nhận "là vấn đề rất lớn" của công tác tài chính. Theo ông, trường muốn sinh viên tự ghi số tiền nhận lên phiếu, để số tiền và chữ ký "cùng nét bút". Song khi phát tiền, giáo viên không giải thích rõ.

"Giáo viên không lường trước chuyện này, suy nghĩ đơn giản", ông Long nói. "Tôi khẳng định không có chuyện ký khống".

Sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đặt câu hỏi với hiệu trưởng Phạm Văn Long, trưa 1/12. Ảnh: Thanh Hằng

Trong buổi đối thoại, ông Long đề nghị các bộ phận chuẩn bị tài liệu, gồm các văn bản, quy định liên quan và mời sinh viên lên chứng kiến nội dung. Ông nhìn nhận phản ánh của sinh viên là chính đáng, giúp trường "rút kinh nghiệm sâu sắc".

Ông cũng công khai số điện thoại cá nhân, kêu gọi sinh viên liên hệ trực tiếp nếu có vướng mắc và cam kết sẽ giải quyết trong 12 tiếng.

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội được thành lập năm 1972, tiền thân là trường Công nhân Khách sạn du lịch. Hiện, trường đào tạo 9 ngành, như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kế toán... Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 là gần 2.100 sinh viên.

Thanh Hằng