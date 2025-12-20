Cái giá phải trả sau nụ hôn với CEO trên Kiss Cam

MỹMất việc, hôn nhân tan vỡ và bị dọa giết, bà Kristin Cabot thừa nhận "phút cao hứng" với CEO Andy Byron tại concert Coldplay là sai lầm lớn nhất cuộc đời.

Giữa tháng 12, gần 5 tháng sau sự cố chấn động mạng xã hội, bà Kristin Cabot, 53 tuổi, cựu giám đốc nhân sự công ty Astronomer lần đầu trải lòng trên báo chí về khoảnh khắc làm thay đổi số phận mình. "Đó là một quyết định tồi tệ", bà Cabot nói.

Ngày 16/7, tại sân vận động Gillette, bang Massachusetts, trong không khí cuồng nhiệt của buổi hòa nhạc Coldplay, bà Cabot đã uống khá nhiều cocktail và rượu mạnh. Trong cơn say, bà giới thiệu ông Andy Byron với nhóm bạn, cùng khiêu vũ tại khu vực VIP.

Bi kịch ập đến khi camera của sân vận động (Kiss Cam) quét qua đám đông và dừng lại ở hình ảnh ông Byron đang vòng tay ôm bà. Cả hai xuất hiện trên màn hình lớn trước hàng chục nghìn khán giả. Ca sĩ Chris Martin, thủ lĩnh nhóm Coldplay, nói đùa: "Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ rất nhút nhát".

Khoảnh khắc đó, ông Byron thốt lên: "Thôi chết, là mình à?".

Bà Cabot mô tả cảm giác lúc đó là "xấu hổ và kinh hoàng". Cả hai vội vã tách ra, rời khỏi khán đài để trốn tránh ống kính. "Tôi là giám đốc nhân sự, ông ấy là CEO. Tình huống đó thật tệ hại", bà nhớ lại.

Hình ảnh được cho là Andy Byron và Kristin Cabot tình tứ khi đi xem Coldplay.Ảnh cắt từ video

Rời sân vận động, họ ngồi gục đầu lo lắng tại một quán bar trước khi về căn hộ của bà ở Boston để soạn email giải trình gửi ban lãnh đạo. Nhưng tốc độ lan truyền của mạng xã hội nhanh hơn họ tưởng. Sáng hôm sau, video ghi lại sự việc đã bùng nổ trên TikTok, thu hút 46 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ.

Hậu quả đến tức thì. Công ty Astronomer mở cuộc điều tra nội bộ. Ngày 19/7, CEO Byron từ chức. Không lâu sau, bà Cabot cũng nộp đơn xin nghỉ việc.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bà Cabot phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội và cả những lời đe dọa tính mạng từ người lạ. "Tôi muốn các con hiểu rằng ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng không ai đáng bị đe dọa mạng sống vì điều đó", bà nói trong đau khổ khi thấy nỗ lực gây dựng sự nghiệp sạch sẽ hàng chục năm bị phá hủy.

Các con bà phải điều trị tâm lý vì lo sợ mẹ nghĩ quẩn. Chồng bà, ông Andrew, dù đã ly thân hai năm trước đó và có mặt tại buổi hòa nhạc cùng bạn gái mới, vẫn chọn cách im lặng để bảo vệ sự riêng tư cho gia đình - hành động mà bà Cabot trân trọng gọi là "rất lịch thiệp".

Hiện tại, bà Cabot đã bắt đầu ra khỏi nhà và tìm lại cân bằng. Bà cho biết vẫn giữ liên lạc với ông Byron suốt mùa hè để chia sẻ áp lực, nhưng đến tháng 9 đã cắt đứt hoàn toàn. Bà nhận ra "khó có thể chữa lành vết thương" nếu cứ mãi day dứt về người cũ.

Ngày 13/8, bà Cabot chính thức đệ đơn ly hôn. Trong khi đó, ông Byron được cho là đang nỗ lực hàn gắn với vợ mình.

Nhật Minh (Theo NY Time, Dailymail, People)