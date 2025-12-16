Cái giá khi trở thành 'bản sao' Phạm Băng Băng

Trung QuốcChi 8 triệu tệ (gần 30 tỷ đồng) để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng, He Chengxi đổi lại hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp lao dốc và sức khỏe suy kiệt.

Năm 2008, He Chengxi (Hà Thừa Hy), khi đó là cô tiểu thư 15 tuổi sống trong gia đình giàu có tại Thâm Quyến, luôn mang mặc cảm về ngoại hình. Ám ảnh bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của diễn viên Phạm Băng Băng, cô nảy sinh ý định phẫu thuật thẩm mỹ để giống hệt thần tượng.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, He dùng tiền tiêu vặt lén đi cắt mí mắt. Khi bị cha mẹ cắt viện trợ, cô tìm mọi cách xoay tiền, thậm chí dọa tự tử để được lên bàn mổ.

He Chengxi trước khi phẫu thuật (bên trái) và diễn viên Phạm Băng Băng (bên phải). Ảnh: Baidu

Suốt 8 năm, cô gái trải qua 37 ca đại phẫu, tiêu tốn khoảng 8 triệu tệ. Đổi lại diện mạo mới là những đau đớn thể xác tột cùng như mặt sưng vù, mắt xung huyết, mất ngủ triền miên vì cảm giác dị vật từ sụn silicon. Có lần nhiễm trùng sốt cao 40 độ đến hôn mê, vừa tỉnh lại cô vẫn nằng nặc đòi tiếp tục dao kéo.

Năm 2016, nỗ lực của He thành hiện thực. Cô sở hữu gương mặt cằm nhọn, mũi cao và đôi mắt to giống hệt "bản chính". Tham gia cuộc thi Super Girl, He nổi tiếng sau một đêm, lượng người theo dõi tăng chóng mặt nhờ danh xưng "tiểu Phạm Băng Băng".

Sự nổi tiếng mang lại cho cô cả tình yêu và tiền bạc. Cô kết hôn với Yu Xiaoquan (Dư Tiểu Tuyền) - bác sĩ thẩm mỹ chính của mình. Để tạo hiệu ứng truyền thông, Yu cũng phẫu thuật cho có nét giống Lý Thần - bạn trai Phạm Băng Băng lúc bấy giờ. Cặp đôi "bản sao" đắt show sự kiện và quảng cáo.

Năm 2017, họ đón con trai đầu lòng, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Một năm sau, He tố cáo chồng ngoại tình, hôn nhân tan vỡ.

Bi kịch nối tiếp khi năm 2018, Phạm Băng Băng vướng bê bối trốn thuế và bị "phong sát". Sự sụp đổ của "bản chính" khiến giá trị thương mại của "bản sao" lao dốc không phanh. He Chengxi bị cư dân mạng chế giễu, các lời mời đóng phim thưa dần rồi biến mất.

"Mọi phồn hoa rồi cũng tan biến", He chia sẻ khi thừa nhận đã đánh đổi thanh xuân cho một gương mặt vay mượn.

He Chengxi và chồng Yu Xiaoquan trước khi ly hôn năm 2018. Ảnh: Baidu

9 năm kể từ ngày nổi tiếng, He Chengxi trở thành mẹ đơn thân. Không còn là cái tên đình đám, cô mở một studio thẩm mỹ nhỏ và chuyển hướng làm blogger thời trang. Gần đây, cô bắt đầu thực hiện các thủ thuật để gương mặt bớt giống Phạm Băng Băng, nỗ lực tìm lại bản ngã.

"Tôi là chính tôi, không cần phải làm hài lòng người khác", cô nói.

Minh Phương (Theo Sina, Sohu)