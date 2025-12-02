Một câu đố tưởng đơn giản nhưng lại đánh lừa người nghe bằng cách chơi chữ quen thuộc, cho thấy sáng tạo của kho tàng câu đố mẹo Việt Nam.

Trong thế giới câu đố mẹo, những điều quen thuộc nhất nhiều khi lại là thứ khiến chúng ta "đau đầu" nhất. Câu hỏi "Cái gì không có miệng mà kêu la inh ỏi?" là một ví dụ điển hình. Nghe qua thì tưởng như mô tả một sinh vật kỳ lạ nào đó, nhưng thực chất lại là một sự vật quen thuộc đến mức ai cũng từng gặp.

Điều thú vị của dạng câu đố này nằm ở cách chơi chữ: thay vì hỏi trực tiếp một đặc điểm thực tế, câu đố gợi mở theo hướng ẩn dụ, mượn hình ảnh diễn đạt đời thường để đánh lừa sự suy luận.

Cái gì không có miệng mà kêu la inh ỏi? Ảnh minh họa.

Chính vì thế, người nghe thường bị cuốn vào suy nghĩ tìm kiếm thứ "không có miệng nhưng vẫn phát ra âm thanh", rồi bất ngờ bật cười khi biết đáp án.

Những câu đố như thế này không chỉ giúp chúng ta thư giãn mà còn thể hiện sự sáng tạo độc đáo của ngôn ngữ Việt Nam. Mỗi lần giải xong một câu, ta lại thấy vui vui vì hóa ra những điều giản dị nhất cũng có thể trở thành thử thách thú vị.

Còn đáp án của câu đố này là gì ư? Bạn hãy thử đoán trước khi bật mí – vì chính khoảnh khắc chờ đợi đó mới là điều khiến câu đố mẹo trở nên hấp dẫn đến vậy!

