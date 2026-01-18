Cái gì của bạn nhưng toàn người khác dùng?

Một câu đố mẹo ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều người phải dừng lại vài giây để suy ngẫm, bạn có chắc mình sẽ trả lời đúng ngay lần đầu?

Tiếng Việt có rất nhiều câu đố mẹo dựa trên cách hiểu đa nghĩa và thói quen sử dụng ngôn ngữ hằng ngày. Câu hỏi "Cái gì của bạn, nhưng người khác dùng nhiều hơn?" thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, vì đã là của mình thì lẽ ra mình phải dùng nhiều nhất. Chính sự trái khoáy này khiến người nghe dễ bị đánh lạc hướng và suy nghĩ theo những vật thể hữu hình quen thuộc.

Ảnh minh họa.

Nhiều người liên tưởng đến đồ dùng cá nhân, tài sản hay thậm chí là thời gian, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Câu đố buộc người chơi phải chuyển hướng tư duy, không nhìn sự việc theo nghĩa vật chất thông thường. Nó khai thác sâu thói quen giao tiếp, cách xưng hô và sử dụng từ ngữ trong đời sống. Chỉ khi chú ý đến những chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, đáp án mới dần lộ ra.

Đây chính là điểm hấp dẫn của câu đố mẹo tiếng Việt, không đánh đố kiến thức mà đánh đố cách nghĩ. Càng đơn giản bao nhiêu, câu hỏi lại càng dễ làm người ta "lú" bấy nhiêu. Bạn đã đoán ra chưa, hay vẫn đang bị mắc kẹt trong những suy luận quen thuộc?

