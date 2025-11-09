Một câu đố tưởng chừng đơn giản nhưng khiến không ít người phải bật cười vì sự thông minh và dí dỏm trong cách chơi chữ của tiếng Việt.

Trong kho tàng câu đố dân gian Việt Nam, có những câu hỏi ngắn gọn mà lại ẩn chứa sự hóm hỉnh đến bất ngờ. "Cái gì có nhiều răng nhưng không cắn được?" là một ví dụ điển hình cho nét duyên ngầm ấy. Chỉ vỏn vẹn vài chữ, câu đố này đã kích thích trí tò mò, khiến người nghe phải bật óc suy luận giữa thực tế và ẩn dụ.

Ở đây, yếu tố "nhiều răng" khiến người ta dễ liên tưởng đến con vật hay con người, nhưng cụm "không cắn được" lại lập tức tạo nên nghịch lý hài hước. Chính sự đối lập ấy làm nên cái "bẫy" thú vị mà người ra đố khéo léo giăng ra. Không chỉ mang tính giải trí, câu đố này còn phản ánh sự phong phú của ngôn ngữ Việt – nơi mỗi từ, mỗi hình ảnh đều có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Dù bạn đã đoán ra hay chưa, chắc chắn sau khi biết lời giải, bạn sẽ phải bật cười vì sự tinh tế và thông minh của câu hỏi tưởng chừng giản đơn này.

