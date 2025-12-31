Cái chết oan uổng của nữ sinh bị nghi dan díu với anh họ

Hàn QuốcHa Ji-hye bị mẹ vợ của anh họ thuê người theo dõi suốt 2 năm rồi sát hại, chôn xác trên núi chỉ vì lời bịa đặt ngoại tình.

Rạng sáng 6/3/2002, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bố Ha Ji-hye nghe thấy con gái rời khỏi nhà.

Ji-hye, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường luật thuộc Đại học Nữ sinh Ewha danh tiếng ở Seoul, đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi luật sư. Để tranh thủ thời gian, cô thường đi bơi vào lúc bình minh trước giờ lên lớp.

Lo mất an toàn, bố khuyên Ji-hye đi bơi muộn hơn. Nhưng cô vẫn ra khỏi nhà, lát sau quay lại để lấy ô khi thấy trời đang mưa, rồi lại rời đi. Đó là lần cuối cùng bố Ji-hye nghe tin từ con gái.

Chiều hôm đó, Ji-hye không đến cuộc hẹn với bạn trai, không nghe điện thoại. Bố cô vội vã chạy đến bể bơi, nhưng được cho biết Ji-hye chưa hề đến. Ông cầu xin cảnh sát tìm kiếm con, lo sợ vì trước đây Ji-hye từng bị theo dõi.

Dữ liệu camera giám sát cho thấy khi Ji-hye cầm ô rời khỏi căn hộ, hai người đàn ông đã bám theo và một chiếc xe van chạy ngang qua ngay sau đó.

Gia đình Ji-hye tìm kiếm khắp nơi trong tuyệt vọng. 10 ngày sau, cảnh sát báo tin tìm thấy thi thể Ji-hye trên vùng núi Hanam, tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng 20 km. Nạn nhân bị nhét trong bao tải, giấu dưới lá cây.

Ji-hye bị bắn chết bằng súng hơi: bốn phát vào mặt và hai phát vào sau đầu.

Kim Yong-ki và Yoon Nam-shin, hai kẻ sát hại Ha Ji-hye, bị cảnh sát áp giải đến thực nghiệm hiện trường trên núi Hanam, Gyeonggi, ngày 15/4/2003. Ảnh: Joongang Ilbo

Nguồn cơn của bi kịch

Trước khi mất tích, Ji-hye đã bị theo dõi suốt hai năm. Cô từng trình báo cảnh sát và yêu cầu lệnh cấm tiếp xúc.

Người đứng sau vụ việc là Yoon Gil-ja, mẹ vợ của anh họ Ji-hye. Nguyên nhân là bà Yoon cho rằng con rể mình dan díu với em họ.

Bà Yoon có chồng là chủ doanh nghiệp tầm trung, gia cảnh giàu có, luôn mong muốn con gái lấy được "người đàn ông lý tưởng". Trong khi đó, anh họ Ji-hye là thẩm phán - nghề nghiệp được kính trọng. Thông qua mai mối, con gái bà Yoon kết hôn với anh họ Ji-hye. Tin rằng vị thẩm phán là chàng rể phù hợp, gia đình bà Yoon đưa cho gia đình anh ta 700 triệu won (hơn 500.000 USD) theo thỏa thuận hôn nhân.

Vào thời đó, nhiều gia đình thượng lưu sắp xếp hôn nhân thông qua người mai mối, thường kết hợp sự giàu có với những nghề nghiệp được coi là có uy tín xã hội. Gia đình cô dâu trả cho bà mối khoản phí 30 triệu won, nhưng gia đình chú rể từ chối trả khoản phí tương tự. Thẩm phán nói với bố mẹ rằng theo luật, khoản thanh toán đó là không bắt buộc.

Lời từ chối đó đã châm ngòi mâu thuẫn. Tức giận vì mất tiền công, bà mối tìm cách trả thù. Bà ta thuê người gọi điện cho bà Yoon tố con rể ngoại tình. Ôm lòng hoài nghi, bà Yoon bắt đầu theo dõi sát sao.

Một ngày, bà nghe lén được con rể nói chuyện điện thoại với một cô gái trẻ. Khi bị truy hỏi, anh ta buột miệng nói tên em họ, Ha Ji-hye, nghĩ rằng như vậy sẽ xua tan nghi ngờ của mẹ vợ. Đó là một sai lầm chết người.

Hợp đồng giết người

Tin chắc con rể ngoại tình, bà Yoon ra lệnh cho cháu họ kiêm tài xế Yoon Nam-shin, theo dõi Ji-hye. Ít nhất 25 người đã được thuê để theo dõi Ji-hye và vị thẩm phán. Bà ta hứa trả 3 triệu won cho bằng chứng ngoại tình.

Việc theo dõi kéo dài suốt hai năm. Báo cáo gửi về cho bà Yoon luôn giống nhau: Ji-hye chỉ đến trường đi học rồi về nhà, hiếm khi chệch khỏi quỹ đạo.

Theo lời Ji-hye, sau khi anh họ kết hôn, hai người chỉ nói chuyện với nhau hai lần, đều xoay quanh kỳ thi luật sư.

Bất chấp vô số bản báo cáo không hề cho thấy dấu hiệu ngoại tình, bà Yoon vẫn không tin. Bà ta như thể bị ám ảnh, luôn chắc chắn có chuyện ngoại tình, chỉ chưa nắm được bằng chứng.

Bà Yoon quyết định ra lệnh cho Nam-shin giết Ji-hye, đưa 50 triệu won tiền đặt cọc. Đang gặp khó khăn về tài chính, Nam-shin nhận lời. Nhưng anh ta sợ không thể thực hiện tội ác một mình nên rủ thêm bạn thời trung học là Kim Yong-ki - kẻ cho vay nặng lãi. Cả hai sẽ nhận được 175 triệu won nếu thành công.

Họ lên kế hoạch bỏ thuốc độc vào đồ uống nếu Ji-hye đi vệ sinh ở quán cà phê. Nhưng cô hiếm khi nán lại quán cà phê lâu.

Bà Yoon liên tục thúc ép bộ đôi, đe dọa đòi lại tiền. Để đẩy nhanh tiến độ, bà ta gợi ý rằng Ji-hye thường đi bơi vào sáng sớm. Đó là chi tiết mà bà ta biết được sau hai năm theo dõi Ji-hye.

Truy dấu hai kẻ giết thuê

Vài tháng trước khi Ji-hye mất tích, một người đàn ông tiếp cận bố cô, nói rằng được người khác giới thiệu để hợp tác kinh doanh. Bố Ji-hye là cựu giám đốc điều hành tại một tập đoàn lớn, sau đó tự mở doanh nghiệp riêng. Ông thấy kẻ này khả nghi nên cắt đứt liên lạc nhưng vẫn giữ lại danh thiếp. Sau án mạng, nhớ lại vẻ đáng ngờ của hắn, ông đưa danh thiếp cho cảnh sát.

Qua điều tra, người đàn ông này được xác định là Kim Yong-ki. Hồ sơ điện thoại xác nhận vào ngày Ji-hye mất tích, Yong-ki đã ở gần nhà cô. Sau đó, hắn có mặt tại khu vực tìm thấy thi thể. Hắn cũng đã mua một khẩu súng hơi.

Vài ngày sau khi thi thể Ji-hye được tìm thấy, Yong-ki và Nam-shin đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc. Bố Ji-hye tìm kiếm thông tin khắp nơi, tự đi truy bắt hai nghi phạm, phối hợp với cảnh sát và Interpol.

Một năm sau, hai kẻ thực hiện vụ giết người thuê bị bắt ở Trung Quốc và dẫn độ về Hàn Quốc. Ban đầu, cả hai phủ nhận liên quan. Nhưng trong quá trình thẩm vấn, Nam-shin thú nhận. "Dì tôi bảo chúng tôi trừ khử sinh viên đó", anh ta nói với cảnh sát.

Yoon Nam-shin (thứ hai từ trái qua) và Kim Yong-ki bị áp giải về Hàn Quốc ngày 11/4/2003. Ảnh: Joongang Ilbo

Vạch trần âm mưu trốn tránh công lý

Tháng 6/2004, Tòa án Tối cao tuyên án tù chung thân đối với Yoon Gil-ja và hai kẻ giết thuê. Không gì có thể xoa dịu nỗi đau của gia đình Ji-hye, nhưng ít nhất những kẻ thủ ác đã phải ngồi tù.

Tuy nhiên, chưa đầy 10 năm, một vụ bê bối bị phanh phui. Chương trình điều tra của đài truyền hình cho thấy bà Yoon không hề ở trong tù mà đang sống trong phòng bệnh VIP rộng rãi với chi phí hơn 2 triệu won mỗi ngày. Bà ta nhiều lần được hoãn thi hành án bằng giấy chứng nhận y tế giả mạo.

Tài liệu này liệt kê 12 bệnh, bao gồm bệnh Parkinson, tiểu đường, hen suyễn và ung thư vú. Từ tháng 7/2007 đến tháng 6/2013, bà Yoon đã ba lần xin hoãn thi hành án, mỗi lần xin đều được gia hạn tổng cộng 7 lần.

Dư luận vô cùng phẫn nộ. Vụ việc đã đặt ra những câu hỏi về công bằng xã hội trong hệ thống tư pháp và y tế của quốc gia. Tháng 4/2013, người dân kêu gọi chính phủ đưa bà Yoon trở lại nhà tù.

Sau vụ việc, bà Yoon bị giam giữ tại một nhà tù ở Seoul, còn bác sĩ cấp giấy chứng nhận giả bị phạt 5 triệu won. Chồng của bà Yoon, Ryu Won-ki, chủ tịch công ty sản xuất bột mì, bị truy tố vì tội hối lộ bác sĩ ít nhất 10.000 USD để có được giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới rằng ông Ryu không phạm tội hối lộ. Thay vào đó, ông ta bị kết tội tham ô quỹ của công ty.

Tòa phúc thẩm cho biết: "Tội tham ô và vi phạm tín nhiệm mà ông Ryu bị kết tội không liên quan đến bà Yoon. Ông ta không thể bị trừng phạt nặng hơn chỉ vì là chồng của bà Yoon".

Yoon Gil-ja rời đồn cảnh sát ở Gyeonggi để đến tòa án vào ngày 20/8/2002. Ảnh: Joongang Ilbo

Trong khi đó, người anh họ của Ji-hye vẫn giữ chức thẩm phán và duy trì cuộc hôn nhân. Năm 2012, anh ta rời ngành tư pháp để mở văn phòng luật tư nhân. Một năm sau, anh ta phá vỡ sự im lặng kéo dài 10 năm trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 8/2012, trong đó nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Ji-hye chỉ đơn thuần là anh em họ.

Về lý do im lặng, anh ta nói: "Tôi không thể bỏ rơi gia đình vợ, cũng không thể quay lưng lại với chú và dì của mình. Im lặng là lựa chọn duy nhất". Anh ta cho biết giờ mới lên tiếng vì cảm thấy có nghĩa vụ phải trả lời các con khi chúng đủ lớn và đặt câu hỏi.

Bố mẹ Ji-hye không thể nguôi ngoai nỗi đau. Họ chờ đợi 13 năm trước khi chính thức đăng ký khai tử cho con gái.

Một tháng sau, thi thể mẹ Ji-hye được phát hiện tại nhà, xung quanh là những chai rượu soju và lon bia rỗng. Bà uống rượu mỗi ngày và chỉ nặng 38 kg, dù cao 1,65 m. Bố Ji-hye cho biết họ sẽ không cảm thấy tức giận và buồn bã đến vậy nếu kẻ chủ mưu có vẻ ăn năn hối lỗi. Ông phải sống trong hối tiếc vì đã không thể bảo vệ những người thân yêu nhất.

Tuệ Anh (theo Joongang Daily, Korea Times)