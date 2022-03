Cái chết của thiếu nữ gây rúng động đất nước 'an toàn nhất thế giới'

Thành phố Reykjavík có phạm vi phủ sóng CCTV mỏng hơn nhiều các thủ đô khác của châu Âu, do tỷ lệ tội phạm rất thấp. Song ở con phố này, họ đã bắt được cảnh quay cách quán bar một đoạn đường ngắn, khi Birna mất dấu. Cảnh sát suy luận, cô ấy đã đi xuống đường phụ, hoặc đã leo lên một chiếc xe.

Đoạn phim CCTV ghi lại cảnh Birna đi bộ vào đêm cô biến mất. Ảnh: Reykjavik Metropolitan Police

Xem lại video, nhà chức trách nhận thấy một ôtô nhỏ màu đỏ đi ngược chiều với Birna. 30 giây sau khi Birna xuất hiện trên máy quay ở góc phố cuối cùng, chiếc xe cũng chạy qua góc phố này. Liệu cô có vào xe đó không? Chất lượng video không đủ sắc nét để xác định người ngồi trên xe hay biển số. Và khi cảnh sát kiểm tra cơ sở dữ liệu xe quốc gia, họ đã tìm thấy hơn 100 xe có cùng kiểu dáng, mẫu mã và màu sắc.

Birna được cho là không có lý do gì để mất tích. Cô sống gần gia đình, và không dính đến ma túy, hay trầm cảm. Bạn bè miêu tả cô như "liều thuốc hạnh phúc" vì Birna luôn vui vẻ, lạc quan; cũng không phải lo lắng về tiền bạc do thu nhập khá cao. Birna thích nói tiếng Anh và đi du lịch và đang lên kế hoạch đi thăm New York trong hai tháng.

Chỉ vài giờ sau, cuộc điều tra đã có một bước đột phá. Ở Hafnarfjörður, nơi tín hiệu điện thoại của cô được ghi nhận lần cuối cùng, các tình nguyện viên đã phát hiện ra một đôi ủng màu đen hiệu Dr Martens, giống của Birna. Các sĩ quan vội vã đến cảng và xác định rằng đôi giày này thuộc về cô.

Xem các cảnh quay CCTV từ bến tàu, cảnh sát nhanh chóng phát hiện một chiếc Kia Rio màu đỏ tiến vào bến cảng ngay sau 6h sáng 14/1. Chiếc xe đậu bên cạnh một tàu đánh cá có tên Polar Nanoq. Một người đàn ông say xỉn lảo đảo bước từ xe lên tàu, sau đó xe phóng đi.

Lần này biển số xe đã rõ ràng. Đó là một chiếc xe cho thuê, được thuê bởi một thuỷ thủ của chính con tàu, Thomas Møller Olsen, 25 tuổi, đến từ Greenland. Anh ta trả lại xe trưa 14/1. Cảnh sát tạm giữ chiếc xe và thấy nó toả mùi hóa chất nồng nặc. Kiểm tra kỹ hơn, các sĩ quan tìm thấy vết máu ở ghế sau. Một mẫu đã được gửi để phân tích.

Thomas Olsen và người đàn ông say rượu bước ra từ ôtô, không may, đã ra khơi ngay chiều hôm đó trên con tàu Polar Nanoq cùng với các thuỷ thủ khác trong tàu.

Ngày 17/1, ba ngày sau khi Birna biến mất, Polar Nanoq đang ở cách đó hàng trăm km, đánh bắt ngoài khơi Greenland. Kể từ khi rời Iceland, Thomas Olsen và người bạn đồng hành, Nikolaj, vẫn cư xử bình thường như mọi ngày. Nhưng sau đó, Thomas tái mặt khi nhận được một tin nhắn của bạn hỏi có phải đã thuê chiếc Kia Rio màu đỏ hay không.

Đối với cảnh sát, việc truy đuổi hai thủy thủ này là thách thức lớn về hậu cần và ngoại giao. Polar Nanoq là tàu của Greenland, trong vùng biển của Greenland nên kế hoạch bắt giữ là đi thuyền đến Greenland, cùng các sĩ quan cảnh sát địa phương tiếp cận Polar Nanoq.

Tàu đánh cá Polar Nanoq nơi Thomas và Nikolaj làm thuỷ thủ. Ảnh: Eggert Jóhannesson

Nhưng sự việc đã trở nên đơn giản, khi thuyền trưởng của Polar Nanoq đã đọc tin tức và biết con tàu có liên quan đến vụ mất tích của một cô gái. Lo ngại thể bị liên lụy, thuyền trưởng quyết định quay đầu trở lại Iceland. Anh ta và phi hành đoàn nhất trí sẽ nói với Thomas và Nikolaj rằng động cơ tàu bị trục trặc, cần phải quay lại. Thuyền trưởng cũng đã tắt wifi, vì vậy Thomas và Nikolaj không thể đọc báo để cập nhật vụ việc. Sáng sớm hôm sau, 18/1, sáu sĩ quan Biệt đội chống khủng bố, Viking Squad đã lên trực thăng và bay ra để tiếp cận tàu Polar Nanoq khi nó vừa đến vùng biển Iceland. Mặc dù thời tiết xấu và biển động,với những con sóng cao 8 mét, các sĩ quan đã lên boong an toàn. Thomas và Nikolaj lập tức bị bắt. Bến cảng đã bị phong tỏa để đón tàu Polar Nanoq trở về và giữ khoảng cách an toàn với công chúng hiếu kỳ đang kéo ra nghe ngóng. 23h ngày 18/1, các sĩ quan Viking Squad dẫn Thomas và Nikolaj ra khỏi tàu với cánh tay bị còng. "Đó là một khoảnh khắc thực sự mạnh mẽ", một người dân chấm nước mắt, chia sẻ. "Những người đàn ông bị bắt đều là ngoại quốc. Tôi biết, dân Iceland chúng tôi đều yêu thương nhau và cư xử lương thiện". Đoàn xe cảnh sát tăng tốc đến trụ sở và bắt đầu thẩm vấn ngay lập tức. Giám định pháp y cho thấy vết máu trong xe là của Birna. Nhưng cả hai người đàn ông, được thẩm vấn riêng rẽ, đều phủ nhận việc gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cô.

Nikolaj khai, đêm 13/1, anh ta đã đến quán rượu ngay gần phố Laugavegur. Khi Thomas lái chiếc Kia Rio đến nơi, Nikolaj đã rất say. Sau đó, họ chuyển đến một quán bar khác, nơi chiếc Kia Rio màu đỏ được ghi lại trên CCTV cùng lúc với thời điểm Birna biến mất.

Cả hai người đều khai rằng có một phụ nữ đã vào xe họ vào thời điểm đó nhưng Nikolaj không nhớ gì. Thomas khai với cảnh sát rằng sau khi thả Nikolaj xuống tàu Polar Nanoq, anh ta đã đỗ xe ở cuối bến cảng và trò chuyện với Birna. Khoảng một giờ sau, anh ta lái xe thả cô ở bùng binh gần đó.

Thomas Møller Olsen. Ảnh: Iceland Mag

Đối với cảnh sát, sự mơ hồ của Nikolaj có vẻ hợp lý. Từ đoạn phim CCTV tại bến cảng, họ đã có thể thấy anh ta say khướt. Nhưng lời khai của Thomas đầy lỗ hổng. Điện thoại của anh ta đã tắt trong suốt bốn giờ, từ khi thả bạn về tàu. Chiếc xe không được nhìn thấy trên bất kỳ đoạn CCTV nào, cho đến 11h sáng, khi Thomas quay trở lại cảng.

Anh ta nói ngủ trong xe trong thời gian đó, nhưng công tơ mét cho thấy đã lái xe một quãng đường dài. Ngay sau đó, CCTV trong phố đã ghi lại cảnh anh ta mua nước tẩy rửa, quần áo và túi nylon tại một siêu thị, rồi cọ rửa bên trong xe.

Thomas cãi đã dùng nó để kỳ cọ bãi nôn của Birna ở ghế sau. Nhưng rõ ràng, pháp y đã tìm ra rất nhiều vết máu trên xe bằng phương pháp nghiệp vụ, bất chấp việc tẩy rửa kỹ càng đến đâu.

Các bằng chứng khác cũng chống lại Thomas. Bác sĩ khám cho anh ta ghi nhận có vết xước trên ngực, cho thấy dấu hiệu của một cuộc vật lộn. Trong khi đó, các sĩ quan khám xét cabin của anh ta ở tàu đã phát hiện ra bằng lái xe của Birna, được gấp lại và vứt bỏ trong mũi tàu. Dấu vân tay trên đó thuộc về Thomas. ADN của anh ta cũng được tìm thấy trên dây buộc của chiếc giầy bên trái của Birna.

Cuộc điều tra đã tiến triển nhanh, nhưng Birna ở đâu, vẫn là ẩn số. Sáng 21/1, một tuần sau khi cô biến mất, chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử Iceland bắt đầu, với 835 tình nguyện viên và 87 phương tiện, một phản ứng phi thường ở một quốc gia nhỏ bé. Trên khắp hòn đảo, mọi người hồi hộp chờ đợi thông tin cập nhật.

"Hôm nay cô ấy là em gái của chúng tôi, con gái của chúng tôi. Đất nước này không dung túng cho tội ác khi một cô gái 20 tuổi bị bắt cóc trong đêm", trưởng nhóm tình nguyện lên tiếng.

Trưa hôm sau, một chiếc trực thăng tuần duyên bay thấp trên đường bờ biển hoang vắng đến gần ngọn hải đăng Selvogsviti màu cam rực rỡ. Một sĩ quan trên trực thăng đã phát hiện ra thứ gì đó gần mép nước, chính là xác của Birna.

Tang lễ của cô được tổ chức tại Hallgrímskirkja, nhà thờ lớn nhất đất nước, với tổng thống và thủ tướng và 2.000 người dân tới đưa tiễn.

Tang lễ của Birna tại nhà thờ Hallgrímskirkja. Ảnh: Eggert Jóhannesson

Birna được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân nhưng không có bằng chứng nào về việc tấn công tình dục. Cô đã bị đánh, siết cổ. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do đuối nước.

Nikolaj được trả tự do sau hai tuần bị giam giữ, khi cảnh sát kết luận anh ta không có mặt khi tội ác diễn ra. Thomas chối tội. Cảnh sát vẫn không biết tại sao Birna lại vào xe của anh ta và tại sao anh ta lại giết người.

Ngày 30/3/ 2017, Thomas bị buộc tội Giết người và Tàng trữ ma túy. Anh ta thú nhận tàng trữ ma túy nhưng không giết người. Anh ta nói Birna đã đột ngột leo lên xe mình vào sáng sớm hôm đó. Khi anh ta xuống đi tiểu tiện, Nikolaj lái xe đi cùng Birna và sau đó quay trở lại đón mà chỉ có một mình.

Thomas cố gắng đổ tội cho bạn của mình nhưng thất bại. Một tháng sau, thẩm phán tuyên Thomas phạm cả hai tội danh và kết án 19 năm tù.