Cái chết bi thảm của người mẫu Playboy

MỹĐược ca ngợi là 'Marilyn Monroe kế tiếp' với mái tóc vàng hoe, vẻ đẹp nóng bỏng, Dorothy Stratten bị chồng sát hại khi sự nghiệp mới chớm nở ở tuổi 20.

Dorothy Ruth Hoogstraten sinh năm 1960, được biết đến với nghệ danh Dorothy Stratten, là người mẫu kiêm diễn viên người Canada. Dorothy xuất hiện trên tạp chí Playboy tháng 8/1979 và được chọn vào danh sách "Playmate of the Year" của tạp chí này vào năm 1980.

Dorothy Stratten trên trang bìa Playboy tháng 8/1979.

Năm 1977, tại nơi làm thêm ở thành phố Coquitlam, Dorothy gặp Paul Snider, 26 tuổi, tên ma cô kiêm người quảng bá câu lạc bộ ở khu vực Vancouver có ngoại hình bóng bẩy, đi xe hơi hào nhoáng. Paul tán tỉnh Dorothy bằng những lời ngon ngọt, những bữa ăn tự nấu và trang sức giá trị. Hai người nhanh chóng hẹn hò. Paul sau đó thuyết phục Dorothy chụp ảnh khỏa thân qua một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, gửi cho tạp chí Playboy vào hè 1978.

Tháng 8/1978, Dorothy chuyển đến Los Angeles và trở thành "nàng thỏ" tại Câu lạc bộ Playboy ở thành phố Century, Los Angeles. Paul chuyển đến cùng cô vào tháng 10, họ kết hôn vào tháng 6/1979.

Ông trùm Hugh Hefner cho Dorothy lấn sân làm diễn viên, xuất hiện trong phim truyền hình Buck Rogers và Fantasy Island, đóng vai nhỏ trong phim hài Americathon, Skatetown, U.S.A., và vai chính trong Autumn Born, đều phát hành năm 1979. Paul đảm nhận vai trò tài xế riêng, quản lý và huấn luyện viên diễn xuất cho vợ.

Khi sự nghiệp đang lên, Dorothy được khuyên cắt đứt quan hệ với Paul vì anh ta là một tay ma cô bất hảo. Một số bạn bè và đồng nghiệp cảnh báo cô về hành vi của Paul.

Đầu 1980, mối quan hệ của hai vợ chồng trở nên căng thẳng, họ cãi vã gần như mỗi ngày.

Ngày 22/3/1980, Dorothy bay đến New York để thực hiện dự án They All Laughed, bộ phim hài lãng mạn do Peter Bogdanovich làm đạo diễn và viết kịch bản. Đây là vai diễn quan trọng đầu tiên của cô trong một bộ phim kinh phí lớn.

Dorothy gặp Peter lần đầu vào tháng 10/1979 trong một bữa tiệc tại Playboy Mansion. Peter cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng đã viết cốt truyện cho nhân vật của Dorothy dựa trên những gì được biết về cuộc hôn nhân của cô với Paul. Dorothy và Peter bắt đầu ngoại tình trong quá trình sản xuất phim.

Trước đó, Paul nhất quyết đòi đi cùng vợ, nhưng Dorothy thuyết phục Paul ở lại Los Angeles, lấy cớ rằng đạo diễn chỉ cho phép dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim ở trường quay để giữ bí mật. Trong 5 tháng quay phim, Dorothy ở trong phòng khách sạn của Peter.

Dorothy Stratten và Paul Snider trong ảnh cưới năm 1978. Ảnh: AP

Là công dân nước ngoài sống ở Mỹ mà không có thẻ xanh, Paul không có việc làm và không có nguồn thu nhập ổn định nào, anh ta sống dựa vào tiền của Dorothy. Để chi trả tiền thuê thám tử, hè 1980, Paul bán các phần thưởng Playmate of the Year của vợ với giá rẻ, trong đó có chiếc xe thể thao Jaguar được định giá 26.000 USD.

Ngày 30/7, Dorothy và người tình trở về Los Angeles sau kỳ nghỉ 10 ngày ở Anh. Cô thuê một căn hộ ở Beverly Hills, nhưng trên thực tế đã lặng lẽ chuyển đến biệt thự của Peter ở khu Bel Air.

Đêm 31/7/1980, biết vợ sống với tình nhân, Paul mượn súng ngắn, ẩn mình trong bóng tối ngay ngoài biệt thự của đạo diễn, định bắn bất cứ ai xuất hiện ở lối vào. Sau nhiều giờ chờ đợi, anh ta mất kiên nhẫn và bỏ đi. Theo một người bạn, Paul thú nhận đã có ý định tự tử vào đêm đó.

Trưa 8/8, Dorothy và Paul gặp nhau lần đầu sau gần ba tháng tại căn nhà thuê ở phía tây Los Angeles của vợ chồng trước đây. Hy vọng hòa giải của Paul tiêu tan khi Dorothy thừa nhận đã yêu Peter và muốn hoàn tất thủ tục ly hôn. Hai người hẹn gặp vào tuần sau để thảo luận về tiền bạc.

Ngày 13/8, Paul mua một khẩu súng ngắn đã qua sử dụng trên trang rao vặt.

Dorothy đến gặp Paul tại nhà anh ta vào trưa 14/8. Hai người bạn sống cùng Paul đã rời đi vào buổi sáng, chỉ mình anh ta ở nhà. Ngay sáng hôm đó, quản lý khuyên Dorothy nên giao việc thỏa thuận ly thân và ly hôn cho luật sư để tránh gặp Paul thêm. Nhưng Dorothy cho rằng mọi việc sẽ dễ giải quyết hơn nếu cô nói chuyện riêng với Paul và muốn tiếp tục là bạn dẫu đã chia tay.

Khoảng 23h, hai người bạn trở về và phát hiện thi thể khỏa thân của cặp đôi trong phòng ngủ. Theo điều tra của cảnh sát, Paul đã bắn Dorothy trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi cô đến, rồi tự sát khoảng một giờ sau đó.

Cảnh sát tìm thấy ví của Dorothy ở phòng khách, trong đó có 1.100 USD tiền mặt mang đến cho Paul. Anh ta đã dùng vũ lực lôi Dorothy lên phòng ngủ trên tầng hai, giam cầm và đánh đập.

Dorothy tạo dáng trước tấm áp phích lớn của cô vào 29/4/1980, bốn tháng trước khi bị sát hại. Ảnh: AP

Người trong cuộc và đồng nghiệp ở Câu lạc bộ Playboy nhận định cái chết của Dorothy là "hồi chuông cảnh tỉnh" về vấn nạn tình dục.

Trong phim tài liệu Secrets of Playboy, Miki Garcia, từng là người mẫu và trưởng bộ phận quảng cáo cho Playboy từ 1973 đến 1982, nói rằng cái chết của Dorothy là "giọt nước làm tràn ly", khiến cô không thể tiếp tục phớt lờ thứ văn hóa phản cảm, độc hại.

Miki tiết lộ trong cuộc trò chuyện cuối cùng Dorothy nói sợ hãi những hình ảnh và video về mình; cũng rất sợ người chồng độc đoán và hay ghen. Bề ngoài, Dorothy là ngôi sao đang lên, được ca tụng là "Marilyn Monroe kế tiếp" nhưng thực tế, cô bị nhiều kẻ lợi dụng, bóc lột.

Một năm trước khi án mạng xảy ra, Miki nói từng cảnh báo Hefner rằng Dorothy đang ở cùng một người rất nguy hiểm nhưng bị phớt lờ. "Hefner không quan tâm vì ông ta chỉ coi Dorothy là người mẫu có thể bán được số lượng tạp chí đáng kinh ngạc", Miki nói.

Miki nhận được tin Dorothy chết thảm vào sáng sớm 15/8/1980, ngay sau đó, cô được yêu cầu thông báo cho tất cả giữ im lặng trước truyền thông.

Năm 1984, Peter Bogdanovich viết cuốn sách The Killing of the Unicorn: Dorothy Stratten, 1960-1980, trong đó chỉ trích đế chế Playboy. Hefner phủ nhận các cáo buộc.

Cái chết của Dorothy truyền cảm hứng cho phim truyền hình Death of a Centerfold (1981) và phim điện ảnh Star 80 (1983), các ca khúc Californication của Red Hot Chili Peppers, The Best Was Yet To Come của Bryan Adams, Cover Girl của Prism.

