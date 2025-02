Cái chết bí ẩn của thiếu nữ trên vách đá Răng Quỷ

MỹThi thể Jeannette DePalma được phát hiện khi một con chó tha cánh tay cô về nhà. Cái chết của cô thành chủ đề giật gân trên truyền thông vì tin đồn liên quan hoạt động hiến tế huyền bí.

Chiều 7/8/1972, Jeannette DePalma, 16 tuổi, rời khỏi nhà ở thị trấn Springfield, hạt Union, bang New Jersey, nói với mẹ rằng sẽ đi tàu đến nhà một người bạn. Nhưng Jeannette không đến nhà bạn, cũng không trở về vào tối hôm đó. Bố mẹ cô nộp báo cáo mất tích lên Sở Cảnh sát Springfield vào hôm sau.

Không tìm thấy dấu vết nào của Jeannette cho đến sáu tuần sau. Ngày 19/9/1972, một con chó ngậm cẳng tay và bàn tay phải đang phân hủy về nhà sau chuyến đi dạo. Chủ con chó hốt hoảng báo cảnh sát.

Sau đó, những con chó săn được huy động tìm kiếm, dẫn nhà chức trách đến một thi thể nằm úp mặt trên đỉnh một vách đá bên trong mỏ đá Houdaille của Springfield. Thi thể còn nguyên quần áo nhưng đã bị phân hủy nghiêm trọng. Nhà chức trách phải dùng hồ sơ nha khoa mới có thể xác định đó là Jeannette.

Jeannette DePalma biến mất khi vừa đón sinh nhật 16 tuổi. Ảnh: Findagrave

Kết quả khám nghiệm tử thi không thể chỉ ra nguyên nhân tử vong. Thi thể và quần áo của nạn nhân không cho thấy bằng chứng về gãy xương, vết thương do đạn bắn hoặc dao đâm.

Báo cáo của phòng xét nghiệm tội phạm FBI nêu rõ những vết bẩn tìm thấy trong nội y, áo ngực, áo cánh và quần dài của Jeannette "bị phân hủy quá mức nên không thể xét nghiệm máu và tinh dịch".

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, hài cốt của Jeannette được bao quanh bởi nhiều vật thể kỳ lạ và có vẻ huyền bí. Các mô tả khác nhau, nhưng lời kể phổ biến nhất nêu rằng hài cốt được bao quanh bởi những khúc gỗ và cành cây rụng được sắp xếp theo hình dạng quan tài, bên trong là vài cây thánh giá nhỏ làm tạm bằng gỗ. Một số cư dân Springfield sau đó tuyên bố rằng hài cốt của Jeannette được tìm thấy nằm trên một ngôi sao năm cánh, xung quanh là xác động vật bị cắt xẻo.

Tuy nhiên, nhà chức trách phủ nhận điều này.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi người ta phát hiện thi thể được tìm thấy trên một vách đá mà dân địa phương gọi là "Răng Quỷ" trong nhiều thập kỷ qua, gợi lên càng nhiều suy đoán.

Khoảng hai tuần sau khi phát hiện hài cốt của Jeannette, một số tờ báo đưa tin rằng cô có thể là nạn nhân của một cuộc hiến tế huyền bí do những người theo Satan giáo hoặc một nhóm phù thủy địa phương hoạt động bên trong Khu bảo tồn Watchung gần đó thực hiện. Giả thuyết này được thúc đẩy bởi các báo cáo rằng thi thể được bao quanh bởi những vật thể lạ.

Mục sư James Tate tại nhà thờ của gia đình Jeannette thậm chí tuyên bố những "môn đồ cuồng tín của quỷ dữ" đã sát hại thiếu nữ khi nghe cô thuyết giảng.

Thi thể Jeannette DePalma được đồn rằng nằm giữa những vật thể lạ như hoạt động hiến tế. Ảnh: Gruesome

Bên cạnh đó, giả thuyết khác cho rằng Jeannette đã vô tình dùng thuốc quá liều khi đi chơi với bạn bè, sau đó bị họ vứt xác vào mỏ đá trong cơn hoảng loạn. Cũng có giả thuyết rằng Jeannette vô tình là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt.

Bất chấp những tin đồn về việc Jeannette có thể tử vong do dùng thuốc quá liều, không có dụng cụ sử dụng ma túy nào được tìm thấy trên, gần hoặc xung quanh thi thể cô, bạn bè và gia đình cho biết chưa từng thấy cô sử dụng bất kỳ loại thuốc hướng thần hay thuốc theo toa nào ngoài việc thỉnh thoảng hút cần sa khi đi chơi cùng bạn. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Jeannette không đề cập đến khả năng dùng thuốc quá liều, giám định viên y tế ghi rằng nghi ngờ nạn nhân bị siết cổ, vì không thể loại trừ khả năng này trong quá trình khám nghiệm tử thi.

Vì những lý do không được tiết lộ, nhân viên điều tra cái chết bất thường cũng nghi ngờ rằng nguyên nhân tử vong do bị siết cổ, khiến Văn phòng Công tố hạt Union coi vụ án là một vụ giết người chưa được giải quyết. Nhân viên điều tra còn phát hiện một lượng chì cao bất thường trong thi thể, nhưng cũng không có lời giải thích nào cho việc này.

Vào đầu cuộc điều tra, Sở Cảnh sát Springfield nhận được thông tin về một người đàn ông vô gia cư sống trong rừng gần mỏ đá. Người đàn ông này được dân địa phương gọi đơn giản là "Red", cáo buộc anh ta đã trốn khỏi khu cắm trại trong rừng ngay sau khi Jeannette mất tích. Tuy nhiên sau đó, công tố viên xác định "Red" không liên quan gì đến cái chết của Jeannette.

Các điều tra viên cố gắng tìm kiếm manh mối khác, nhưng do thiếu thông tin từ công chúng, cùng với những câu chuyện không nhất quán mà gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Jeannette kể với cảnh sát, vụ án bế tắc.

Sự quan tâm của công chúng lắng xuống cho đến cuối những năm 1990, tạp chí Weird NJ bắt đầu đưa tin về vụ án này sau khi nhận được một số thư nặc danh về cái chết của Jeannette. Biên tập viên Mark Moran điều tra vụ án và đưa ra nhiều chi tiết được cho là đáng ngờ, bao gồm cáo buộc rằng cảnh sát Springfield đã làm mất hoặc phá hủy hồ sơ. Sở Cảnh sát Springfield khẳng định rằng hồ sơ đã bị mất do lũ lụt sau bão Floyd vào năm 1999.

Mark sau đó hợp tác với nhà văn Jesse Pollack viết cuốn sách Death on the Devil's Teeth: The Strange Murder That Shocked Suburban New Jersey, tiết lộ rằng nghiên cứu của họ đã dẫn đến một số nghi phạm chưa từng được biết đến, bằng chứng của việc che đậy và mối liên hệ với các vụ giết người khác chưa được giải quyết trước đó.

Năm 2021, kẻ giết người hàng loạt bị kết án ở New Jersey, Richard Cottingham, đưa ra một loạt tuyên bố bằng văn bản ám chỉ hắn có thể đã bắt cóc và giết Jeannette khi cô đi nhờ xe. Hắn đồng ý nói chuyện với các điều tra viên. Tuy nhiên đến nay chưa có thông tin cập nhật về vụ việc.

Tháng 9/2024, Weird NJ đưa tin đã có được bản sao hồ sơ vụ án từ Văn phòng Công tố hạt Union dựa trên Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Theo báo cáo, họ đã xem xét các bức ảnh từ hiện trường vụ án và tuyên bố rằng "không có 'hoạt động huyền bí' nào liên quan đến cái chết của Jeannette", không tìm thấy bằng chứng nào về "những cây thánh giá làm từ que và cành cây" hoặc "lễ hiến tế động vật" được cho là tìm thấy gần thi thể. Tuy nhiên, vòng cổ và ví của Jeannette đã bị đánh cắp, cho thấy đây có thể là động cơ.

Đến nay, cái chết của Jeannette vẫn bị coi là "đáng ngờ", chưa được chính thức tuyên bố là một vụ giết người. Tổ chức có tên "Công lý cho Jeannette DePalma" vẫn đang tiếp tục tìm kiếm manh mối, dù vụ án đã qua hơn nửa thế kỷ.

Tuệ Anh (Theo Weird NJ, ATI)