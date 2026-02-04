Cái chết bí ẩn của nữ bác sĩ trong kho đông lạnh ở siêu thị

MỹThi thể khỏa thân của Helen Sanchez được tìm thấy trong kho đông lạnh của siêu thị mà không rõ nguyên nhân, gia đình đệ đơn kiện siêu thị và người quản lý tắc trách.

Helen Sanchez vào siêu thị Dollar Tree ở Miami, Florida vào ngày 13/12. Khoảng 8h sáng hôm sau, một nhân viên phát hiện thi thể khỏa thân của Helen trong kho đông lạnh và gọi 911.

Sau khi kiểm tra camera giám sát, cảnh sát Miami cho biết nữ bác sĩ gây mê 32 tuổi đã vào siêu thị mà không mua gì, sau đó đi đến khu vực chỉ dành cho nhân viên và tự đi vào kho đông lạnh. Theo cảnh sát, không có bằng chứng nào cho thấy Helen bị ép vào kho đông lạnh, không có hành vi phạm tội nào, nhưng việc cô bị mắc kẹt bên trong vẫn là bí ẩn.

Một sĩ quan cảnh sát tiết lộ với truyền thông rằng bệnh tâm thần không phải là yếu tố dẫn đến cái chết của Helen.

Có khả năng sau khi bị mắc kẹt trong kho đông lạnh, Helen đã bị hạ thân nhiệt, dẫn đến hiện tượng cởi quần áo bất thường trước khi chết. Hạ thân nhiệt có thể khiến nạn nhân nghĩ rằng họ đang quá nóng, dẫn đến việc cởi bỏ quần áo đang mặc trên người.

Bác sĩ Helen Sanchez được phát hiện tử vong trong kho đông lạnh của siêu thị. Ảnh: Facebook

Ngày 28/1, gia đình Helen đệ đơn kiện dân sự chống lại siêu thị và một trong những quản lý siêu thị, đòi bồi thường 50 triệu USD về cái chết do hành vi sai trái, bất cẩn.

Vụ kiện, được đệ trình tại Tòa án tư pháp của Florida, cáo buộc Dollar Tree và quản lý tên Yanelkis Gonzalez đã không ngăn cản Helen tiếp cận kho đông lạnh của siêu thị và không cảnh báo cô về những "nguy hiểm không thể lường trước" liên quan đến việc đó. Vụ kiện cũng cáo buộc rằng cả hai bị đơn đã không "thực hiện các cơ chế an toàn thích đáng bên trong kho đông lạnh, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ thống mở khẩn cấp bên trong, chốt hoặc chuông báo động, để ngăn ngừa bị mắc kẹt".

Gonzalez bị cáo buộc không phát hiện Helen đang ở trong kho đông lạnh kịp thời và không trợ giúp hay gọi lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Theo đơn kiện, quản lý đã không xem lại camera an ninh của siêu thị "sau khi được thông báo rõ ràng rằng một khách hàng bị mất tích và không rõ tung tích".

Theo đơn kiện, khi một khách hàng yêu cầu Gonzalez xem camera an ninh để tìm Helen, quản lý đã "chỉ thị rõ ràng cho nhân viên của Dollar Tree không được xem lại video giám sát và không có hành động hợp lý nào để tìm kiếm hoặc hỗ trợ Helen".

Hai bị đơn còn bị cáo buộc "không đào tạo nhân viên và thực thi các chính sách, thủ tục hợp lý về giờ đóng cửa để đảm bảo tất cả khách hàng, bao gồm Helen, đã rời khỏi Dollar Tree trước khi đóng cửa".

Ngày 2/2, Dollar Tree cho biết không bình luận về các vấn đề pháp lý đang diễn ra, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng.

Gia đình đang gây quỹ trên GoFundMe để quyên tiền đưa thi thể của Helen về quê hương Nicaragua tổ chức tang lễ.

Tuệ Anh (theo Metro, Oxygen, People)