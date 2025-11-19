Cái chết bí ẩn của cô dâu hào môn trong tuần trăng mật

Việc Anni Hindocha bị bắt cóc, bắn chết khi vừa đến Nam Phi hưởng tuần trăng mật đã phanh phui bí mật mà chồng cô luôn che giấu.

Tháng 10/2010, Shrien Dewani, doanh nhân triệu phú 30 tuổi ở Anh, kết hôn với người đẹp Thụy Điển 28 tuổi Anni Hindocha trong đám cưới xa hoa kéo dài ba ngày ở Mumbai. Cả hai đều xuất thân từ gia đình giàu có gốc Ấn Độ.

Sau hôn lễ, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật ở Nam Phi. Vào 12/11/2010, ngày thứ năm của kỳ nghỉ, họ đến Cape Town. Tài xế taxi địa phương tên Zola Tongo đưa họ đến khách sạn năm sao Cape Grace. Tối hôm sau, họ gọi Zola đưa đến nhà hàng Surfside ở ngoại ô Strand.

Shrien khai với cảnh sát rằng sau bữa ăn, Anni nói muốn thấy "những khía cạnh đậm chất châu Phi hơn là những khía cạnh phương Tây hóa ở nơi đây". Vì vậy, tài xế đề nghị đưa họ đi qua thị trấn.

Khi giảm tốc độ để rẽ, họ giật mình vì tiếng đập vào kính chắn gió.

Shrien kể một người đàn ông châu Phi cầm súng lục ra lệnh cho tài xế ra khỏi xe và ngồi vào ghế của anh ta, rồi một người đàn ông thứ hai mở cửa sau bên cạnh. "Họ tách chúng tôi ra, chĩa súng vào đầu tôi nói: Hoặc là mày đi ra hoặc bọn tao sẽ bắn mày'".

Shrien bị cướp tiền, ví, đồng hồ và điện thoại di động rồi bị ép ra khỏi xe, chiếc taxi phóng đi. Anh ta kể đã hét lên cầu cứu xung quanh, được một người qua đường giúp gọi cảnh sát. Shrien sau đó được đưa về Cape Grace.

Shrien Dewani (trái) và Anni Hindocha trong ngày cưới. Ảnh: PA

Em gái Anni, Ami, đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ anh trai báo rằng Anni đã bị bắt cóc và đang mất tích. Bố Anni lập tức mua vé đi Cape Town. Cả gia đình chờ đợi suốt đêm trong lo sợ, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, họ nhận được thông báo đã tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại cùng với thi thể Anni ở ghế sau.

Anni bị bắn ở cự ly gần vào cổ. Sau đó, cảnh sát xác nhận đồng hồ đeo tay Giorgio Armani, một chiếc vòng tay vàng trắng nạm kim cương, túi xách và điện thoại di động BlackBerry của Anni đã biến mất. Các món đồ có giá trị ước tính là 90.000 rand (6.089 USD).

Người chồng đáng ngờ

John Jonkers, quản lý của khách sạn Cape Grace, cho biết đang trực ca đêm vào ngày xảy ra án mạng. Shrien cùng cảnh sát trở về lúc 1h, gặp John ở quầy lễ tân, thông báo chuyện đã xảy ra.

Shrien kể bị kẻ bắt cóc ép ra khỏi xe, nhưng John chú ý thấy áo anh ta không có một nếp nhăn, trên người không có vết trầy xước nào và trông như thể đã sẵn sàng cho một sự kiện trọng đại.

"Điều khiến tôi ấn tượng lúc đó là ông Shrien rất bình tĩnh. Vợ ông ấy bị bắt cóc ở nước ngoài, ở một khu vực rất nguy hiểm... Tôi từng thấy những người la hét với tôi vì làm mất iPhone. Còn đây là vợ ông ấy", John kể.

Shrien còn cho John xem ảnh một chiếc đồng hồ đắt tiền, nói là đã bị bọn cướp lấy đi và muốn John in ảnh chiếc đồng hồ đó để làm bảo hiểm. Hành vi của Shrien khiến John ngạc nhiên: "Tôi đã nghĩ: Ồ, ông còn lo lắng về một chiếc đồng hồ khi vợ ông đã bị bắt cóc sao?'. Ông ấy quan tâm đến món đồ có giá trị của mình hơn là vợ". Viên quản lý tin rằng Shrien đã đưa vợ đến Cape Town để sát hại.

Dữ liệu camera ở hành lang khách sạn cho thấy Shrien Dewani ôm mặt khóc khi nghe tin vợ bị sát hại, sáng 13/11/2010. Ảnh: Daily Record

Đối chiếu dấu vân tay trên taxi với cơ sở dữ liệu, cảnh sát tìm ra Xolile Mngeni - kẻ từng bị điều tra vì tội ẩu đả trong quán bar. Bị bắt ngày 16/11, Xolile thừa nhận tham gia vụ bắt cóc, cướp và giết người, đồng thời khai ra Mziwamadoda Qwabe đã bắn Anni khi giành giật túi xách của cô.

Sau khi bị bắt vào 18/11, Qwabe tiếp tục chỉ điểm tài xế taxi Zola. Khi bị thẩm vấn, Zola tuyên bố rằng chính Shrien đã nói muốn tìm người giết vợ và hứa trả công 15.000 rand (khoảng 870 USD).

Zola kể cho một người bạn tên Monde Mbolombo, làm lễ tân tại khách sạn Colosseum, về lời đề nghị của Shrien. Đóng vai trò trung gian, Monde liên lạc với Qwabe và anh ta đã đồng ý thực hiện vụ ám sát được lên kế hoạch dàn dựng như một vụ cướp xe.

Mặt tối của cuộc hôn nhân

Khi vụ án xuất hiện trên khắp mặt báo, trở lại Anh, Shrien tuyển dụng chuyên gia quan hệ công chúng nổi tiếng Max Clifford để giúp xóa bỏ tin đồn giết vợ.

Shrien khi đó chia sẻ: "Tôi vừa mới cưới được cô gái trong mộng. Sao tôi lại muốn giết cô ấy chứ? Mọi người cứ đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ, hoang đường. Câu hỏi thực sự là, ai được lợi gì khi giết một người mình vừa mới cưới?".

Nhưng gia đình tiết lộ Anni không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Vài tuần trước đám cưới, Anni nhắn tin cho người thân: "Cãi nhau rất nhiều với Shrien. Ước gì em chưa bao giờ đính hôn". Đêm trước đám cưới, Anni nhắn: "Giờ em rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày".

Ami cũng biết về những lo lắng của chị gái. "Vài tháng trước đám cưới, chị ấy gọi điện cho tôi và nói 'Chị đã ném trả nhẫn rồi. Chị không muốn kết hôn nữa'. Chị ấy rất buồn, nói rằng đám cưới sẽ không đi đến đâu và không muốn tiếp tục".

Ngày thứ hai của tuần trăng mật, Anni nhắn tin cho em gái nói "không cảm thấy hạnh phúc chút nào".

Giữa những ồn ào, Shrien được cho là đã có quan hệ đồng tính với "trai bao" tên Leo Leisser, cao 1,93 m, chuyên phục vụ khách hàng có sở thích khổ dâm. Leo tiết lộ với truyền thông rằng từng quan hệ với Shrien trong thời gian anh ta hẹn hò Anni. Câu chuyện gây chấn động dư luận. Điều này được suy đoán là động cơ dẫn đến cuộc hôn nhân và vụ giết người.

"Anh ta cảm thấy cần phải che giấu xu hướng tính dục của mình và kết hôn với Anni", Ami nói.

Nỗ lực để tránh dẫn độ

Dữ liệu video giám sát tại khách sạn vào một ngày sau vụ giết người cho thấy Shrien đi dọc hành lang, vừa đi vừa nói chuyện và cười trên điện thoại.

Đoạn video khác, vào ba ngày sau án mạng, ghi lại cảnh tài xế Zola đến khách sạn Cape Grace và đi theo Shrien, đang cầm một túi nylon, vào phòng internet. Khi họ xuất hiện lần nữa, Zola là người cầm chiếc túi. Đây được cho là cuộc hẹn trả thù lao mà Zola kể với cảnh sát.

Với bằng chứng chống lại Shrien ngày càng nhiều, Nam Phi muốn dẫn độ anh ta để điều tra. Nhưng Shrien đã đấu tranh nhờ sự giúp đỡ của luật sư hàng đầu.

Nhóm luật sư bào chữa cho Shrien khẳng định rằng Zola đã nói dối về hợp đồng giết người và số tiền 15.000 rand mà anh ta nhận được là tiền trả cho việc sắp xếp chuyến đi bằng trực thăng mà Shrien muốn gây bất ngờ cho Anni. Họ nói thật "lố bịch" khi cho rằng chỉ vài giờ sau khi đến Nam Phi, Shrien đã có thể sắp xếp một vụ ám sát vợ qua tài xế taxi bản địa.

Theo luật sư, vụ giết người là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc nhưng đã thất bại. Kế hoạch là nhóm bắt cóc sẽ đòi tiền chuộc vào ngày hôm sau và Shrien sẽ sẵn lòng trả, nhưng Anni hẳn đã phản kháng và bị bắn.

Không hợp tác với cảnh sát, Xolile bị kết án tù chung thân vào năm 2012. Qwabe bị kết án 25 năm tù vì tội giết người, Zola nhận 18 năm tù nhờ thỏa thuận nhận tội. "Người trung gian" Monde được miễn trừ trách nhiệm để đổi lấy lời khai chống lại những bị cáo khác.

Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài, Shrien bị dẫn độ từ Anh đến Nam Phi vào ngày 7/4/2014. Anh ta bị buộc tội giết người, bắt cóc, cướp và cản trở việc thực thi công lý.

Lời khai gây sốc

Trên phiên tòa xét xử vào tháng 10/2014, đội ngũ luật sư bào chữa khuyến khích Shrien thừa nhận có quan hệ tình dục với mại dâm nam.

Shrien khai rằng: "Tôi có quan hệ tình dục với cả nam và nữ. Tôi tự nhận là người song tính. Quan hệ của tôi với nam giới chủ yếu là quan hệ thể xác hoặc trò chuyện qua email với những người tôi gặp trên mạng hay tại các câu lạc bộ".

Bên công tố vốn được cho là nắm chắc phần thắng, nhưng khi Zola ra làm chứng, dù vẫn bám sát vào câu chuyện của mình, anh ta gặp khó khăn trong việc nhớ lại mọi thứ một cách chính xác khi bị thẩm vấn.

Tháng 12/2014, thẩm phán Tòa cấp cao Western Cape tuyên Shrien vô tội do bằng chứng của Zola "kém chất lượng đến mức không ai biết được đâu là sự thật và đâu là dối trá".

"Chúng tôi muốn anh ta bị thẩm vấn chéo, nhưng vụ án đã bị bác bỏ khi phiên tòa mới diễn ra được một nửa. Chúng tôi thất vọng và cảm thấy như bị bỏ rơi", Ami nói.

Shrien Dewani bị bao vây ở Sân bay Quốc tế Cape Town sau khi được tuyên trắng án. Ảnh: REX

Shrien vẫn khẳng định vô tội. Trong một tuyên bố trước Tòa án Điều tra Tử vong ở London năm 2015, anh ta nói: "Các thành viên băng đảng đã thỏa thuận với chính quyền để được miễn trừ hoàn toàn hoặc giảm án đáng kể nhằm đổi lấy việc cung cấp bằng chứng chống lại tôi. Chính bằng chứng của những kẻ nói dối đã dẫn đến cuộc săn lùng tôi và hậu quả là không thể tìm ra sự thật về những gì đã xảy ra đêm đó".

Năm 2017, Shrien tìm được tình yêu mới với bạn trai người Brazil, nhiếp ảnh gia Gledison Lopez Martins. Bố Anni, ông Vinod, cho biết việc con rể cũ giữ bí mật là người đồng tính với cả gia đình ông là "một sự sỉ nhục tột cùng".

Ông Vinod nói thêm: "Ngay từ ngày đầu tiên, anh ta đã phủ nhận là người đồng tính. Gia đình anh ta nói sẽ kiện các cáo buộc như thể đó là lời nói dối. Sau đó, tại tòa, anh ta tự nhận 70% là người song tính. Giờ thì hóa ra anh ta hoàn toàn là người đồng tính. Anh ta nên cho chúng tôi biết sự thật từ đầu, như vậy Anni sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta hay đến Nam Phi".

15 năm sau án mạng, nỗi đau vẫn còn đó đối với gia đình Anni. Họ vẫn chờ đợi câu trả lời dù không có cuộc điều tra nào.

"Thật khó khăn khi bạn không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Có quá nhiều câu hỏi. Không thể nào bỏ lại quá khứ để bước tiếp được", Ami nói.

Tuệ Anh (theo The Sun, Independent, The Guardian)