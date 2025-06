CAHN vào chung kết Cup Quốc gia sau 24 năm

Hà NộiNhững sai lầm của hàng thủ Thể Công giúp Công an Hà Nội thắng 3-1 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, tối 26/6.

* Ghi bàn: Gomes 13’, Quang Hải 18’, Alan 40’ – Hữu Thắng 37’

Trước trận đấu tại sân Hàng Đẫy, Thể Công và Công an Hà Nội (CAHN) đã so kè quyết liệt ở V-League. Đội bóng ngành công an chiến thắng khi đứng thứ ba với 45 điểm, hơn Thể Công một điểm. Cuộc đấu tại bán kết Cup Quốc gia còn là cơ hội để hai đội tìm kiếm danh hiệu duy nhất mùa này.

HLV Velizar Popov có duyên ở Cup Quốc gia khi cùng Thanh Hóa vô địch hai mùa gần nhất. Nhưng tại bán kết hôm nay, ông phải trải qua những phút thất vọng trước cách phòng ngự của học trò.

Nguyễn Quang Hải (phải) hôn gió sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Công an Hà Nội thắng Thể Công 3-1 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, ngày 26/6/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Phút 11, thủ môn Phạm Văn Phong băng ra ngoài vòng cấm đánh đầu phá bóng không tốt, nhưng cầu thủ CAHN không kịp kiểm soát để sút vào lưới trống. Bốn phút sau, Quang Hải đá phạt góc từ biên phải ra cột xa, để Hugo Gomes thoát khỏi sự kèm cặp của Wesley Wahholz, rồi đánh đầu đập đất vào góc phải mở tỷ số.

Từ đây, Thể Công liên tiếp mắc lỗi. Một trong số dẫn đến bàn thua thứ hai ở phút 18, khi trung vệ Nguyễn Minh Tùng rê dắt nguy hiểm trước vòng cấm dẫn đến mất bóng. Alan Sebastiao giật gót ngẫu hứng để Quang Hải cứa lòng chân trái sát vạch 16m50 vào góc trái không cho Văn Phong cơ hội cản phá. Tiền vệ sinh năm 1997 mừng cùng đồng đội, rồi hướng về khán đài A để gửi nụ hôn gió đến gia đình.

Thể Công níu kéo hy vọng nhờ bàn gỡ của Nguyễn Hữu Thắng ở phút 37 sau pha dứt điểm cận thành. Nhưng hàng thủ một lần nữa khiến họ trả giá ở phút 40. Trong pha chờ bóng bổng, Minh Tùng bị Alan Sebastiao hất vai đẩy ra dẫn đến thất thế. Tiền đạo CAHN nhanh nhẹn xoay người rồi vô-lê trước vòng cấm. Bóng đi không quá xa tầm kiểm soát, nhưng Văn Phong phản xạ chậm dẫn đến bàn thua thứ ba.

Tiền đạo Công an Hà Nội Alan Sebastiao (giữa) ăn mừng cùng Bùi Hoàng Việt Anh khi ghi bàn ấn định chiến thắng Thể Công 3-1 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, ngày 26/6/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Các cầu thủ Thể Công cúi đầu thất vọng. Ở ngoài biên, HLV Popov lắc đầu vì những sai sót trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Sang hiệp hai, trung lộ bị bóp nghẹt khiến Thể Công chỉ còn đường tấn công biên và tạo ra hai cơ hội ngon ăn. Phút 67, Lê Quốc Nhật Nam thả bóng ra sau hàng thủ CAHN để Trương Tiến Anh đón bóng rồi căng ngang. Nhưng Pedro Henrique chậm chân hơn Bùi Hoàng Việt Anh và Hugo Gomes. Đến cuối hiệp, Tiến Anh tạt từ biên trái để Amarildo lạm điểm chạm ở cột gần, nhưng Văn Khang chậm chân ở cột xa.

Trong khi đó, CAHN tạo ra nhiều cơ hội phản công ngon ăn nhờ sự phối hợp giữa Artur, Alan và Quang Hải. Tuy nhiên, tất cả đều bị phung phí, nên tỷ số vẫn dừng lại ở 3-1.

Hậu vệ Thể Công Bùi Văn Đức (áo trắng) phạm lỗi với Nguyễn Quang Hải trong trận thua Công an Hà Nội 1-3 ở bán kết Cup Quốc gia 2024-2025, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, ngày 26/6/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Chiến thắng này giúp CAHN vào chung kết Cup Quốc gia sau 24 năm. Trước đó, đội lần lượt thua Công an TP HCM 1-2 mùa 2000-2001 và Công an Hải Phòng 0-1 mùa 1995.

Đối thủ của CAHN là SLNA – vừa thắng Bình Dương 3-2. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 29/6 tại sân Vinh.

"Chúng tôi quyết tâm giành được danh hiệu để khép lại mùa giải", Quang Hải nói sau trận. "Chúng tôi tôn trọng SLNA ở chung kết và sẽ thi đấu hết sức mình để hoàn thành mục tiêu".

Đây là trận chung kết thứ hai của CAHN mùa này. Trước đó, đội hòa CLB Thái Lan Buriram United 5-5 sau hai lượt trận, trước khi thua 2-3 ở loạt luân lưu. Cá nhân HLV Mano Poking tiếp tục có cơ hội để giành danh hiệu đầu tiên ở cấp CLB, đồng thời đoạt vé dự AFC Champions League Two 2025-2026.

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Hugo Gomes, Cao Quang Vinh Pendant, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Văn Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Đô, Leonardo Artur, Alan Sebastiao

Thể Công: Phạm Văn Phong, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Minh Tùng, Đặng Tuấn Phong, Bùi Văn Đức, Nguyễn Hữu Thắng, Khuất Văn Khang, Đinh Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, Wesley Wachholz, Pedro Henrique.

Hiếu Lương