CAHN thắng liền 7 trận ở V-League

Hà NộiCông an Hà Nội ngược dòng thắng HAGL 3-1 ở vòng 14 tối nay, để nối dài mạch thắng và củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu V-League 2025-2026.

Trước vòng 14, CAHN đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại ở V-League, trong đó có 12 trận tại mùa này. Thầy trò HLV Mano Polking tự tin bước vào sân Hàng Đẫy với nhiệm vụ giải mã HAGL – đang có phong độ tốt khi hạ Đà Nẵng 1-0 và Ninh Bình 2-1.

Đội khách khiến chủ nhà ngỡ ngàng ngay phút thứ 6. Từ biên trái, Nguyễn Thanh Nhân chọc khe cho Batista Elisio ngoặt bóng lừa qua Đoàn Văn Hậu, rồi sút vào góc trái đánh bại Nguyễn Filip. Nhưng CAHN bình tĩnh trở lại khi ngoại binh HAGL việt vị.

Tiền vệ HAGL Marciel Silva (phải) mở tỷ số ở phút 40 trong trận thua Công an Hà Nội 1-3 ở vòng 14 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 28/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

HAGL vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự chặt. Hàng thủ chơi kỷ luật đã hóa giải hầu hết các pha tấn công, trước khi tung ra đòn phản công chất lượng ở phút 40. Trước vòng cấm, Marciel Silva bật tường với Elisio trước khi dứt điểm tinh tế trong vòng cấm khuất phục Filip.

CAHN vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sang hiệp hai, HLV Mano Polking rút trung vệ Hugo Gomes để tiền đạo Rogerio Alves vào gia tăng hỏa lực. Nhưng bước ngoặt đến từ phút 55 với việc Alan Grafite chấn thương. HLV Polking không đưa tiền đạo vào thay mà sử dụng cầu thủ chạy cánh Phạm Minh Phúc, để từ đó khiến hàng thủ vững chắc bên kia xáo trộn.

Phút 66, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm để Alves dứt điểm cận thành nhưng Trung Kiên phản xạ xuất thần. Ba phút sau, Quang Hải chọc khe cho Alves đánh bại thủ môn HAGL, nhưng việt vị. Đến phút 76, cú sút cận thành của Bùi Hoàng Việt Anh bị Đinh Quang Kiệt lăn xả truy cản. Tuy nhiên, phút lơ đễnh sau đó khiến đội khách trả giá. Khi Quang Kiệt đang đập tay với Jairo Filho, CAHN ném biên nhanh từ cánh trái để Phạm Minh Phúc dứt điểm trong vòng cấm vào góc phải gỡ hòa 1-1.

Tiền đạo Công an Hà Nội Rogerio Alves ghi cú đúp trong trận thắng HAGL 3-1 ở vòng 14 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 28/2/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

HAGL còn phải tự trách mình khi phung phí những cơ hội phản công. Trước và sau bàn thua, họ có hai cơ hội nhưng Võ Đình Lâm việt vị, rồi chậm chân và bị Nguyễn Filip băng ra vòng cấm phá bóng.

Sau khi vượt qua những thời khắc khó khăn, CAHN tìm được thành quả từ quả phạt góc ở phút 82. Quang Hải chuyền thấp cho Đoàn Văn Hậu ở cột gần bỏ bóng. Rogerio Alves ập vào dứt điểm bị Trung Kiên đẩy ra, nhưng kịp đá bồi tung lưới HAGL. Sau đó, Nguyễn Đình Bắc tiếc nuối với cú sút dội cột ở phút 85. Đến phút bù thứ 4, Leo Artur chọc khe cho Alves dứt điểm trong vòng cấm hoàn tất cú đúp.

Chiến thắng 3-1 giúp CAHN tiếp tục là đội duy nhất bất bại tại V-League màu này. Họ dẫn đầu với 35 điểm, hơn đội nhì bảng Ninh Bình 8 điểm và thi đấu ít hơn một trận. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 9 với 14 điểm, chỉ còn hơn đội cuối bảng Đà Nẵng bốn điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Leo Artur, Alan Grafite, Đình Bắc

HAGL: Trần Trung Kiên, Đinh Quang Kiệt, Jairo Filho, Võ Phước Bảo, Phan Du Học, Hoàng Vĩnh Nguyên, Lương Thanh Ngọc Lâm, Thanh Nhân, Trần Thanh Sơn, Marciel Silva, Batista Elisio.

Hiếu Lương