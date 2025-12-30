CAHN dễ thở ở vòng 1/8 Cup C2 châu Á

Công an Hà Nội (CAHN) tránh được CLB mạnh từ Nhật Bản Gamba Osaka, sẽ gặp đại diện Singapore Tampines Rovers ở vòng 1/8 AFC Champions League (ACL) Two 2025-2026.

Ở khu vực miền Đông, CAHN vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng E, cùng Ratchaburi FC (F, Thái Lan), Bangkok United (G, Thái Lan) và Pohang Steelers (H, Hàn Quốc). Trừ Macarthur của Australia cùng bảng, đại diện Việt Nam sẽ gặp một trong ba đội dẫn đầu là Gamba Osaka (F, Nhật Bản), Persib Bandung (G, Indonesia) hoặc Tampines Rovers (H, Singapore).

Các đại diện của Nhật Bản luôn được đánh giá là đối thủ khó nhằn. Tại vòng bảng, Gamba Osaka lần lượt thắng Nam Định, đội sử dụng hầu hết ngoại binh thi đấu, với tỷ số 3-1 và 1-0. Dù ACL Two cho phép đăng ký không giới hạn ngoại binh, các CLB Nhật Bản vẫn hạn chế sử dụng nhờ chất lượng nội binh tốt nên có tập thể đá ăn ý.

Tiền đạo Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc (giữa) mừng bàn thắng ở phút 90 trong trận thắng Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) 2-1 ở lượt năm bảng E AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 27/11/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Theo kết quả bốc thăm diễn ra chiều nay 30/12, Gamba Osaka sẽ đối đầu Pohang. Trong khi đó, CAHN đấu Tampines, còn Ratchaburi và Bangkok United lần lượt gặp Persib Bandung và Macarthur.

Tuy nhiên, đối thủ đến từ Singapore cũng không dễ chơi với CAHN. Tampines đứng đầu bảng H với thành tích bất bại, trong đó có 5 trận thắng. Họ thắng ba và hòa một trước hai đại diện từ nền bóng đá mạnh hơn gồm CLB Hàn Quốc Pohang và CLB Thái Lan BG Pathum United.

Tampines Rovers thành lập từ năm 1945. Hiện tại, như nhiều CLB Singapore khác, đội liên kết chặt chẽ với bóng đá Nhật Bản. Trợ lý Kosei Nakamura đang hỗ trợ đắc lực cho HLV trưởng Noh Rahman. Đa số ngoại binh của Tampines cũng đến từ Nhật Bản với 6 cầu thủ, bên cạnh Malta, Bắc Ireland và Thái Lan (1). Ngoài ra, đội có nhiều tuyển thủ Singapore như Jacob Mahler, Faris Ramli, Glenn Kweh, Shah Shahiran.

Tiền đạo Nhật Bản Seiga Sumi (số 7) mừng bàn thắng trong trận thua Albirex Niigata 1-3 ở lượt về, nhưng thắng chung cuộc 5-3 tại bán kết Cup Quốc gia Singapore, trên sân Tampines ở Singapore vào ngày 20/12/2025. Ảnh: Tampines Rovers

Lượt đi vòng 1/8 ACL Two 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 10 đến 12/2/2026, còn lượt về vào ngày 17 đến 19/2/2026, tức trùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Ngoài ra, vào ngày 4/2, CAHN còn chạm trán Tampines Rovers vòng 4 Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy. Sau ba lượt, Tampines cũng đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn CAHN hai điểm.

ACL Two 2025-2026 gồm 32 đội chia làm 8 bảng, với 4 bảng khu vực Tây Á và 4 bảng Đông Á. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức sân nhà, sân khách, để chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào vòng 1/8. Các đội tiếp tục thi đấu theo miền cho đến bán kết. Chung kết sẽ là cuộc đấu giữa đại diện hai miền.

Khu vực Tây Á đang có Al Nassr của siêu sao Cristiano Ronaldo. Ở vòng 1/8, Al Nassr gặp FC Arkadag của Turkmenistan - đội đã toàn thắng 82 trận kể từ khi thành lập vào tháng 4/2023. Ba cặp còn lại gồm Al Zawraa (Iraq) - Al Wasl (UAE), Sepahan (Iran) - Al Ahli (Qatar), Esteghlal (Iran) - Al Hussein (Jordan).

