Caesar Vietnam 30 năm phát triển thiết bị vệ sinh tại thị trường Việt

Caesar Vietnam chú trọng phát triển thiết bị vệ sinh bền bỉ, an toàn, tích hợp công nghệ men kháng khuẩn và giải pháp tiết kiệm nước, phù hợp điều kiện sử dụng tại Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, có mặt tại Việt Nam từ năm 1996, đơn vị đã đồng hành cùng quá trình thay đổi trong quan niệm về không gian sống của người tiêu dùng. Nếu trước đây phòng tắm thường được xem là "công trình phụ", thì nay không gian này dần trở thành nơi thư giãn, phục hồi năng lượng sau ngày dài. Nắm bắt xu hướng đó, Caesar Vietnam tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nơi vi khuẩn và nấm mốc dễ phát sinh.

Không gian phòng tắm với các dòng thiết bị vệ sinh Caesar thiết kế tối giản, hiện đại. Ảnh: Caesar Vietnam

Trong ba thập niên hoạt động, doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp và duy trì sự tin tưởng của nhiều thế hệ khách hàng. Đơn vị lựa chọn hướng phát triển ổn định, chú trọng độ bền, tính ứng dụng và sự phù hợp với nhiều loại hình công trình, từ căn hộ đô thị đến dự án nghỉ dưỡng. Việc đầu tư nhà máy quy mô lớn tại Đồng Nai cho thấy cam kết sản xuất lâu dài tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm nguồn cung đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho thị trường nội địa.

Trong chiến lược sản phẩm, yếu tố an toàn sức khỏe được đặt lên hàng đầu. Gần đây, Caesar giới thiệu công nghệ men kháng khuẩn nhằm hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt. So với lớp men thông thường, bề mặt này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Sản phẩm duy trì độ sáng bóng, giảm bám bẩn và hỗ trợ việc vệ sinh thuận tiện hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu đảm bảo vệ sinh trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.

Các sản phẩm nhà tắm của doanh nghiệp. Ảnh: Caesar Vietnam

Song song với cải tiến công nghệ, Caesar Vietnam còn phát triển hệ sinh thái phòng tắm toàn diện từ sen vòi, bồn tắm massage đến lavabo. Sự đa dạng giúp gia chủ dễ dàng cá nhân hóa không gian theo sở thích, giải quyết bài toán lắp đặt phức tạp.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng, ngoài các đại lý bán lẻ chính thức công ty xây dựng hệ thống mua sắm online. Điểm khác biệt của hệ thống mua sắm trực tuyến Caesar Vietnam nằm ở sự kết nối chặt chẽ giữa nền tảng số và mạng lưới kỹ thuật viên phủ khắp cả nước. Khi khách hàng đặt mua, quy trình không dừng ở giao hàng mà còn bao gồm tư vấn lắp đặt và bảo hành điện tử, đây cũng là cách Caesar "thực tế hóa" trải nghiệm số.

Thu Thủy (khách hàng tại TP HCM) đánh giá sản phẩm của Caesar giữ được độ bền và dễ vệ sinh trong quá trình sử dụng. Hệ thống hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cũng là yếu tố tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Bước sang giai đoạn tiếp theo, Caesar Vietnam cho biết tiếp tục đầu tư vào tự động hóa sản xuất, tiết kiệm tài nguyên nước và giảm tác động môi trường. Các sản phẩm như vòi nước tiết kiệm và bồn cầu xả kép cho thấy định hướng phát triển theo xu hướng công nghệ vệ sinh hiện đại.

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu của đơn vị không dừng ở việc cung cấp thiết bị, mà hướng đến nâng cao sự tiện nghi và an tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm tích lũy và cải tiến công nghệ được xem là nền tảng để thương hiệu tiếp tục phát triển tại thị trường Việt Nam.

Hoàng Đan