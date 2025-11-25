Cadivi vào Top 20 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Cadivi lọt Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 nhờ duy trì văn hóa phát triển, tăng cường đào tạo, nâng cao phúc lợi và xây dựng môi trường làm việc gắn kết.

Theo khảo sát của Anphabe, Cadivi đứng trong Top 20 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đồng thời giữ vị trí Top 5 trong ngành sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo. Tại lễ vinh danh tổ chức tại TP HCM ngày 19/11, đại diện doanh nghiệp cho biết, kết quả này ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng không gian làm việc tích cực, hiệu quả và gắn kết trong nhiều năm qua.

Đơn vị có môi trường làm việc kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Tinh thần đa thế hệ được thể hiện qua hệ thống chính sách cụ thể như phát triển nhân tài, luân chuyển nội bộ, đào tạo liên tục và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi cá nhân đều được lắng nghe, trao quyền và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực.

Đại diện doanh nghiệp nhận giải. Ảnh: Cadivi

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi, nhận định giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà đơn vị đã vun đắp suốt nhiều năm, cùng chính đội ngũ nhân sự của mình. "Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi kiến tạo môi trường khuyến khích học hỏi, đổi mới và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau để cùng tiến bộ", ông Nhân nói.

Tại doanh nghiệp, văn hóa phát triển đã trở thành "DNA", được cụ thể hóa bằng loạt sáng kiến thiết thực: các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình huấn luyện thực tiễn, trải nghiệm đa dạng vị trí công việc và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mỗi nhân viên được khuyến khích bứt phá khỏi giới hạn bản thân, phát huy tối đa tiềm năng và được định hướng phát triển lâu dài.

Cadivi vừa đầu tư vào năng lực chuyên môn, vừa chú trọng đến sự gắn kết nội bộ. Công ty xây dựng lộ trình khám phá năng lực cá nhân cho từng vị trí, thiết lập hệ thống ghi nhận - đánh giá minh bạch và trao cơ hội thăng tiến công bằng. Nhờ đó, tỷ lệ thăng tiến nội bộ đạt mức cao, phản ánh hiệu quả trong chiến lược phát triển nhân tài từ bên trong.

Hội thao của doanh nghiệp giúp gắn kết, khích lệ tinh thần rèn luyện thể chất. Ảnh: Cadivi

Bên cạnh sự nghiệp, công ty cũng chăm lo toàn diện cho đời sống nhân viên, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược nhân sự. Nhiều hoạt động như: câu lạc bộ cầu lông hay hội thao thường niên gồm nhiều bộ môn như bóng đá, chạy bộ, pickleball... quy tụ hơn 1.000 nhân viên trên cả nước, giúp nâng cao thể lực, gắn kết đội ngũ, lan tỏa năng lượng tích cực vào công việc và cuộc sống.

Doanh nghiệp theo đuổi môi trường làm việc đa dạng và bình đẳng, khuyến khích nhân viên phát huy bản sắc cá nhân và khả năng sáng tạo. Cadivi tin rằng sự đa dạng giúp tổ chức có thêm góc nhìn mới và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho đội ngũ quản lý và lãnh đạo công ty trong hai năm 2025-2026. Ảnh: Cadivi

Đại diện công ty cho biết, người lao động được trực tiếp tham gia xây dựng chính sách thông qua các hoạt động dân chủ. Hội nghị người lao động được tổ chức thường niên, nơi mỗi ý kiến đều được lắng nghe, mỗi sáng kiến đều có cơ hội triển khai. Văn hóa dân chủ này tạo dựng sự đồng thuận, đoàn kết và mục tiêu chung: phát triển hài hòa, ổn định, đảm bảo lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Mỗi nhân sự là đại diện cho giá trị doanh nghiệp, là bệ phóng cho sự phát triển bền vững. Chúng tôi đặt mục tiêu vừa sản xuất dây cáp điện chất lượng, vừa là nơi dẫn truyền những giá trị tốt đẹp, môi trường nơi mọi cá nhân được tôn trọng, trao quyền và tạo điều kiện phát triển", đại diện nói.

Hoàng Đan