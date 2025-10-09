Cadivi tổ chức sự kiện điểm lại hành trình 50 năm

Cadivi kỷ niệm 50 năm thành lập (1975-2025), đánh dấu hành trình phát triển bền vững, tri ân khách hàng và đặt mục tiêu phát triển xanh, đẩy mạnh chuyển đổi.

Sự kiện được Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) tổ chức tại Thisky Hall, ngày 6/10, với chủ đề "Vững mạch dẫn, Sáng non sông". Buổi lễ là dịp để doanh nghiệp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ phát triển, tạo cơ hội tri ân nguyên ban lãnh đạo, ghi nhận sự cống hiến của những nhân viên gắn bó lâu dài cùng công ty. Đồng thời, Cadivi cũng cảm ơn đến khách hàng, đại lý đã đồng hành doanh nghiệp trong suốt chặng đường hoạt động.

Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghi thức kích hoạt 50 năm tại sự kiện. Ảnh: Cadivi

Từ tiền thân là Công ty Dây đồng, Cadivi đã trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực dây và cáp điện tại Việt Nam. Đơn vị liên tục đạt những dấu ấn quan trọng như: giữ vững vị trí số một thị phần trong nước 5 năm liên tiếp, 29 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao và 9 lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Những giải thưởng này là những minh chứng cho chất lượng sản phẩm cũng như niềm tin từ khách hàng và đối tác.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi, cho biết hành trình 50 năm qua là quá trình doanh nghiệp thể hiện vị thế bằng chất lượng, sự tin cậy của thị trường và nỗ lực cống hiến của nhiều thế hệ nhân sự. Bên cạnh thị trường nội địa, công ty còn mở rộng sang các quốc gia có yêu cầu kỹ thuật cao như Mỹ, Australia, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thương hiệu đã được bảo hộ tại 8 quốc gia, sản phẩm hiện diện ở hơn 14 thị trường quốc tế, thể hiện năng lực cạnh tranh và tầm vóc của thương hiệu Việt.

Ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi chia sẻ về hành trình 50 năm phát triển. Ảnh: Cadivi

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Cadivi tập trung vào ba trụ cột chính: xanh hóa sản phẩm, hiện đại hóa vận hành và mở rộng thị trường quốc tế. Doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tham gia vào tiến trình dịch chuyển xanh, góp phần cùng Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cadivi, khẳng định vào giai đoạn mới doanh nghiệp kiên định với chiến lược xanh - số hóa - toàn cầu hóa, tiếp tục đầu tư vào công nghệ, con người và phát triển bền vững. Mục tiêu là đưa Cadivi trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời đóng góp vào tương lai xanh cho Việt Nam và thế giới.

Song song đó, đơn vị đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số, tự động hóa sản xuất và phát triển sản phẩm công nghệ cao. Các hệ thống ERP, phân tích dữ liệu và công cụ quản trị thông minh được triển khai toàn diện để tối ưu chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu suất và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Về mặt thị trường, Cadivi không ngừng mở rộng hiện diện quốc tế thông qua xuất khẩu, hợp tác OEM, chuyển giao công nghệ và phát triển kênh phân phối tại các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông. "Không chỉ mang sản phẩm ra thế giới, chúng tôi mang theo tinh thần kỹ thuật chuẩn mực và giá trị thương hiệu Việt vươn xa", ông Bá Thọ cho biết.

Ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu tri ân đến khách hàng, đối tác đồng hành. Ảnh: Cadivi

Lấy khách hàng làm trung tâm, Cadivi không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp cũng duy trì trách nhiệm xã hội thông qua các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ giáo dục và hoạt động thiện nguyện. Theo định hướng dài hạn, đơn vị đặt mục tiêu không chỉ cung cấp dây cáp điện, mà còn hướng tới mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững cho ngành công nghiệp và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam được thành lập năm 1975, chuyên sản xuất dây và cáp điện chất lượng cao phục vụ các công trình điện, xây dựng công nghiệp, dân dụng, quốc phòng và hạ tầng công cộng. Các sản phẩm của đơn vị đạt chuẩn quốc gia (TCVN) và nhiều tiêu chuẩn quốc tế như IEC/DIN/VDE (châu Âu), UL/ASTM (Mỹ), JIS (Nhật Bản), AS/NZS (Australia).

Hiện, Cadivi có hệ thống nhà máy, công ty thành viên và mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Doanh nghiệp được trang bị dây chuyền và công nghệ hiện đại từ châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia phát triển trong khu vực.

(Nguồn: Cadivi)