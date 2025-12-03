Cadivi phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngầm hóa lưới điện

Cadivi sản xuất cáp ngầm trung thế nhằm đáp ứng nhu cầu ngầm hóa lưới điện, nâng cao an toàn vận hành, hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng đô thị.

Doanh nghiệp cung cấp nhiều dòng cáp phục vụ trực tiếp cho nhu cầu hạ ngầm, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Cáp ngầm trung thế của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi) được sản xuất với dải điện áp phổ biến từ 3.6/6 (7.2) kV đến 20/35 (40.5) kV. Sản phẩm có ruột dẫn sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm và ép chặt (CC), có chất chống thấm (WBC), bọc ba lớp đồng thời cách điện XLPE, màn chắn kim loại, lớp giáp thép, vỏ phù hợp để chôn ngầm trực tiếp trong đất.

Doanh nghiệp có hệ thống bọc ba lớp lưu hóa khô cáp ngầm trung thế CCV-Line của hãng Troester (Đức). Ảnh: Cadivi

Để tăng cường khả năng chịu ẩm ướt, ngâm ngập trong nước cho cáp điện trung thế ngầm, sản phẩm dùng cách điện bằng vật liệu TR-XLPE (Tree Retardant XLPE), giúp hệ thống truyền tải điện vận hành tăng cao độ tin cậy và hoạt động lâu dài. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam cùng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như BS, IEC, AS/NZS (Australia). Tiêu chuẩn này là cơ sở giúp cáp Cadivi được sử dụng trong các dự án ngầm hóa tại TP HCM, Hà Nội, các khu công nghiệp và nhiều trạm biến áp trọng điểm trên cả nước.

Phía sau những sản phẩm chuẩn chất lượng là hệ thống phòng thí nghiệm được doanh nghiệp xây dựng theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025, mang tính then chốt trong bảo đảm chất lượng. Tại Cadivi Đồng Nai, phòng thí nghiệm có khả năng thực hiện hầu hết các phép thử quan trọng cho cáp ngầm, từ phóng điện cục bộ đến các kiểm định về chống cháy, mật độ khói và độ bền cách điện.

Việc đánh giá trên toàn bộ ru lô cáp cho phép loại bỏ rủi ro trước khi sản phẩm ra công trình. Năng lực này được nhiều chuyên gia trong ngành đánh giá là một trong những điểm khác biệt của công ty so với mặt bằng chung.

Hệ thống phòng thí nghiệm được đơn vị xây dựng theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025. Ảnh: Cadivi

Ngầm hóa lưới điện đang trở thành một trong những yêu cầu thiết yếu để nâng cấp hạ tầng đô thị tại Việt Nam. Khi các thành phố phát triển nhanh về quy mô dân số và nhu cầu điện năng, hệ thống điện ngầm giúp vận hành ổn định, tạo tính an toàn, mỹ quan cho không gian đô thị. Ở TP HCM, nhiều công trình trọng điểm đã triển khai hạ ngầm đồng bộ, góp phần tạo diện mạo thông thoáng cho các tuyến đường trung tâm.

Từ năm 2011 đến 2020, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn thành phố tăng từ 25% lên 45%, vượt kế hoạch đặt ra. Riêng các khu vực trung tâm như quận 1 (cũ) và quận 3 (cũ), tỷ lệ này đạt gần 98% vào năm 2024. Các chuyên gia đánh giá, việc hạ ngầm đồng bộ với các dự án lớn như tuyến Metro số 1 hay khu đô thị Sala cho thấy chiến lược hướng tới hệ thống hạ tầng thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn vận hành N1 và N2 tại khu vực trọng điểm. Không gian đô thị cũng được cải thiện khi tình trạng dây điện, dây viễn thông chằng chịt được xử lý triệt để.

Trên đường Huỳnh Văn Bánh cho thấy rõ sự thay đổi khi toàn bộ dây dẫn được đưa xuống ngầm. Tuyến Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp cũ) sau khi mở rộng và hạ ngầm hạ tầng cũng trở nên thông thoáng hơn. Người dân địa phương cho biết cảnh quan sáng sủa, trật tự giao thông ổn định và an toàn hơn. Nhiều ý kiến mong muốn việc hạ ngầm tiếp tục được mở rộng sang các tuyến đường và khu dân cư để hoàn thiện diện mạo đô thị.

Hệ thống điện ngầm giúp vận hành ổn định, tạo tính an toàn và mỹ quan cho không gian đô thị. Ảnh: Cadivi

Chuyên gia cũng cho biết, trong bức tranh hiện đại hóa này, cáp ngầm trung thế giữ vai trò trung tâm. Sản phẩm này chịu mọi yêu cầu kỹ thuật khắt khe của hệ thống điện đô thị, từ độ bền cơ học tới khả năng cách điện, vận hành an toàn trong môi trường ngầm và ổn định trước biến động tải. Tại các dự án trọng điểm của TP HCM, cáp ngầm trung thế của Cadivi được nhiều chủ đầu tư và đơn vị thi công lựa chọn.

Để đáp ứng nhu cầu ngầm hóa, đơn vị đã triển khai các dự án nâng cao năng lực sản xuất, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và dây điện tử với mức đầu tư gần 19 triệu USD từ năm 2014. Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng áp dụng công nghệ bắt kịp trình độ các nước phát triển như Mỹ, Tây Âu.

Cadivi áp dụng hệ thống bọc ba lớp lưu hóa khô cáp ngầm trung thế CCV-Line của hãng Troester (Đức); hệ thống nấu đúc cán đồng liên tục theo công nghệ SCR của hãng South Wire (Mỹ). Đơn vị cũng sử dụng hệ thống đúc đồng Upcast (Phần Lan); hệ thống đúc cán nhôm liên tục; máy kéo đồng ủ liên tục của hãng Neihoff, Henrich (Đức); máy xoắn 61 sợi của hãng Pourtier (Pháp), SAM (Italia)...

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, sự hiện diện của Cadivi trong các dự án trọng điểm cho thấy doanh nghiệp không dừng ở vai trò nhà sản xuất, mà còn là đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư lớn. Trong nhiều hạng mục, cáp trung thế của đơn vị đã thay thế hàng nhập khẩu, chứng minh năng lực của ngành sản xuất trong nước trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Yếu tố này giúp đơn vị duy trì vị thế là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị phần trong nhiều năm liền.

Ngầm hóa lưới điện vẫn đang là hành trình dài của các đô thị lớn. Với năng lực sản xuất ổn định, tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, Cadivi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cấp hạ tầng điện quốc gia. "Chúng tôi cam kết đồng hành cùng các dự án hạ tầng trong tương lai, góp phần xây dựng hệ thống truyền tải điện an toàn, bền vững cho các thế hệ tiếp theo", đại diện nói.

Hoàng Đan