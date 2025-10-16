Cadivi áp dụng tính năng chậm cháy, chống cháy lan trên cáp điện

Cadivi phát triển các dòng sản phẩm có khả năng chậm cháy, chống cháy lan, ít khói, thân thiện môi trường, giúp nâng cao an toàn hệ thống điện và bảo vệ người dùng.

Trong đó, dòng dây điện không chì LF được sản xuất theo tiêu chuẩn thân thiện môi trường, không phát thải kim loại nặng, giảm ô nhiễm và đảm bảo an toàn sức khỏe. Sản phẩm phù hợp với các công trình dân sinh, trường học và cơ sở y tế. Ngoài ra, dòng dây LSHF có đặc tính chậm cháy, chống cháy lan, ít khói và không chứa halogen, hạn chế sinh khí độc khi xảy ra sự cố, góp phần bảo vệ người sử dụng và thiết bị điện.

Khách hàng lựa chọn các dòng sản phẩm của đơn vị. Ảnh: Cadivi

Theo đại diện doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm dây và cáp điện thông dụng của đơn vị đều được tích hợp tính năng chậm cháy, chống cháy lan, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc gia và quốc tế. Việc ứng dụng đồng bộ công nghệ này giúp hạn chế nguy cơ phát sinh cháy nổ từ hệ thống điện, tăng độ an toàn cho các công trình dân dụng, thương mại và hạ tầng xã hội.

Cả hai dòng sản phẩm đều đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC) cấp, công nhận là sản phẩm xây dựng thân thiện môi trường, được tin dùng tại nhiều cao ốc, bệnh viện, trường học và khu dân cư.

Các dòng dây LF và LSHF được thiết kế với khả năng hoạt động ổn định, cách điện vững chắc, hạn chế mềm chảy hay biến dạng dẫn đến chạm chập. Trong đó, dòng LSHF đặc biệt phù hợp với các công trình yêu cầu tiêu chuẩn an toàn cao như khu thương mại, chung cư hay bệnh viện.

Đặc tính chậm cháy và chống cháy lan đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống điện. Tính năng này là khả năng giúp dây cáp khó bắt lửa, đồng thời ngăn ngọn lửa lan rộng qua các bó cáp sang nhiều khu vực khác của công trình. Với sản phẩm thông dụng, dây cáp điện được thiết kế có thể tự tắt khi bị bắt lửa. Riêng dòng cáp điện chuyên dụng "/FRT" (Flame Retardant) có khả năng cao hơn, giúp hạn chế lửa cháy lan trên bó cáp, góp phần bảo vệ an toàn cho toàn bộ hệ thống điện.

Các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất tại nhà máy với công nghệ hiện đại. Ảnh: Cadivi

Bên cạnh đó, dây cáp điện chống cháy (/FR) có khả năng duy trì dòng điện ổn định khi xảy ra hỏa hoạn, giúp các hệ thống kỹ thuật khẩn cấp như đèn thoát hiểm, báo cháy, máy bơm nước PCCC hay quạt thông gió tiếp tục hoạt động. Đặc tính này đặc biệt quan trọng trong giai đoạn "thời gian vàng" khi lực lượng cứu hộ cần vận hành thiết bị cứu nạn và hỗ trợ sơ tán người dân.

Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy cho biết, dây điện chất lượng thấp hoặc không rõ nguồn gốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến cháy lan trong công trình. Việc sử dụng dây điện đạt tiêu chuẩn chậm cháy, chống cháy lan ngay từ khâu thiết kế và thi công là giải pháp chủ động giảm thiểu rủi ro.

Hiện Cadivi sản xuất toàn bộ dây và cáp điện tại hệ thống nhà máy hiện đại, nơi từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi mét dây, cuộn cáp trước khi xuất xưởng đều được kiểm định kỹ lưỡng về độ bền, khả năng dẫn điện, chịu nhiệt và an toàn sử dụng. Với Cadivi, chất lượng được xem là nguyên tắc vận hành cốt lõi. Mỗi sản phẩm ra đời là kết quả của quy trình kiểm định chặt chẽ, mang lại sự an toàn cho người sử dụng và tính bền vững cho công trình.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra hơn 1.700 vụ cháy, trong đó sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm khoảng 74,6%. Theo Cadivi, con số này cho thấy việc lựa chọn dây cáp đạt chuẩn an toàn, có khả năng chậm cháy và chống cháy lan là yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa rủi ro cháy nổ.

(Nguồn: Cadivi)