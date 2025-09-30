Cadivi 50 năm duy trì chất lượng và đổi mới công nghệ

Cadivi cải tiến quy trình, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và đổi mới công nghệ, đồng thời mở rộng thị trường suốt nửa thế kỷ.

Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (Cadivi) ra đời năm 1975, tiền thân là Công ty Dây đồng, phát triển cùng với quá trình đổi mới của đất nước.

Từ xí nghiệp tiếp quản các cơ sở sản xuất dây - cáp điện, ngay sau ngày giải phóng, tập thể kỹ sư và công nhân đã nhanh chóng phục hồi thiết bị, cải tiến quy trình, đưa sản xuất vào quỹ đạo ổn định. Những cuộn cáp đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam được đưa ra thị trường, Cadivi kết nối nguồn điện cho nhà máy, đô thị, vùng quê và nhiều hộ gia đình, góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Nhà máy miền Bắc của doanh nghiệp tại Bắc Ninh Ảnh: Cadivi

Trải qua các cột mốc đổi mới 1986, hội nhập WTO 2007 đến làn sóng chuyển đổi số hiện nay, doanh nghiệp nhất quán mục tiêu: kiên định chất lượng, đầu tư công nghệ, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường. Trong giai đoạn khó khăn của thập niên 1980-1990, Cadivi vẫn duy trì cam kết chất lượng, bảo đảm nguồn cung cho các công trình dân sinh và dự án trọng điểm quốc gia.

Từ những năm 2000, doanh nghiệp đầu tư hiện đại hóa dây chuyền, mở rộng mạng lưới phân phối và dần xác lập vị thế trong ngành dây - cáp điện Việt Nam.

Sản phẩm Cadivi hiện diện tại nhiều công trình lớn như: ngầm hóa lưới điện TP HCM, đường dây 500 kV Bắc - Nam, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, hầm Đèo Cả, cùng các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận và Tây Nguyên. Ngoài thị trường trong nước, đơn vị còn tham gia các thị trường như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản nhờ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Thương hiệu được bảo hộ tại 8 quốc gia, sản phẩm có mặt ở hơn 14 thị trường, phản ánh năng lực cạnh tranh trên phạm vi quốc tế.

Cáp do doanh nghiệp sản xuất hiện diện tại công trình Metro Suối Tiên - Bến Thành. Ảnh: Cadivi

Chiến lược phát triển của doanh nghiệp là đặt trọng tâm vào chất lượng và uy tín. Đơn vị liên tục cải tiến công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đồng thời, Cadivi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thân thiện môi trường như dây điện không chì LF (Lead - Free) và dây cáp chậm cháy, ít khói, không phát sinh khí halogen LSHF (Low Smoke Halogen Free- Ít khói, không chứa halogen).

Đại diện doanh nghiệp cho biết, những sản phẩm này đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore cấp, thể hiện cam kết theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Các sản phẩm mới của doanh nghiệp. Ảnh: Cadivi

Đi cùng hoạt động sản xuất - kinh doanh, Cadivi triển khai nhiều chương trình đóng góp cho xã hội. Tiêu biểu như chương trình "Trao mạch sống xanh, Ươm tương lai bền vững" với 3.000 cây xanh được trồng tại 6 khu rừng đầu nguồn trên cả nước. Dự án nhằm góp phần phục hồi rừng tự nhiên, hỗ trợ trung hòa carbon và khuyến khích tinh thần sống xanh trong cộng đồng. Sự kiện cũng là một phần trong định hướng chuyển đổi xanh và phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

Nhờ những hoạt động về kinh doanh, xã hội, doanh nghiệp nhiều năm đạt được các thành tựu như 5 năm liền đứng đầu thị phần dây - cáp điện tại Việt Nam, 29 năm liên tiếp được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, 9 lần được vinh danh Thương hiệu Quốc gia.

Theo ông Hồ Quang Nhân, Tổng giám đốc Cadivi, các kết quả này thể hiện sự ghi nhận qua nhiều thế hệ khách hàng, đối tác và cộng đồng. "Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không chỉ là trụ cột kinh tế, mà còn là một phần trong hành trình phát triển của đất nước - nơi sự đổi mới, trách nhiệm kiến tạo nên những giá trị", ông Nhân nói.

Hoàng Đan