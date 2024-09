Cách Yamaha hỗ trợ hậu mãi cho người dùng xe máy

Yamaha Motor Việt Nam phát triển hệ thống gần 500 showroom, xưởng dịch vụ toàn quốc, hỗ trợ người dùng đặt phụ tùng trong ngày, nhằm tăng trải nghiệm thuận tiện cho chủ xe.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam đánh giá hậu mãi là một trong những yếu tố hàng đầu khiến người dùng gắn bó với thương hiệu, bởi thị trường còn một số người dùng lo ngại xe máy Yamaha khó sửa, đòi hỏi kỹ thuật viên có tay nghề cao.

Nhân viên xưởng dịch vụ Yamaha (trái) tư vấn cho người dùng. Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam

Thực tế, các dòng xe máy của Yamaha từ xe tay ga, xe số, môtô phân khối lớn... thường được hãng trang bị những công nghệ tiên tiến như phun xăng điện tử FI, chống bó cứng phanh ABS, động cơ công nghệ Blue Core... Đây là một trong những lý do khiến người dùng quan niệm các cửa hàng sửa xe thông thường không đủ khả năng xử lý, nguồn cung phụ tùng không sẵn, có thể làm tăng chi phí và thời gian chờ đợi khi sửa xe.

Để hỗ trợ hậu mãi cho người dùng, Yamaha Motor Việt Nam xây dựng hệ thống gần 500 cửa hàng, trung tâm bảo hành Yamaha Town trên toàn quốc, cung cấp các dịch vụ: tư vấn, mua bán xe, bảo hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ tùng xe máy... Hãng xe máy Nhật Bản cũng phát triển thêm các trạm Dịch vụ và Phụ tùng Yamaha 2S, chuyên sửa chữa và cung cấp phụ tùng, bảo dưỡng cho người dùng.

Thông qua ứng dụng My Yamaha Motor trên smartphone, người sử dụng xe có thể đặt lịch hẹn làm dịch vụ. Hãng cho biết đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về bảo dưỡng xe Yamaha, được cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng. Hàng năm, hãng Nhật cũng tổ chức các khóa đào tạo đa dạng nhằm cập nhật kiến thức mới về sản phẩm, công nghệ cho các kỹ thuật viên tại đại lý 2S và 3S trên toàn quốc.

Nhân viên Yamaha kiểm tra xe trước khi bàn giao cho khách hàng. Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam

Chia sẻ về trải nghiệm bảo dưỡng chiếc Yamaha Free Go S sau hơn 2 năm, anh Tùng Trần (26 tuổi, TP HCM) cho biết, việc bảo dưỡng và thay thế phụ tùng, linh kiện tiêu hao cho xe không gặp nhiều khó khăn, chi phí không cao so với mặt bằng chung. "Ở các lần bảo trì, mình tuân thủ khuyến cáo mà hãng đưa ra, sử dụng dịch vụ tại các xưởng chính hãng. Điểm bất ngờ là linh kiện thay thế sẵn có, giá cả ở mức rẻ và thời gian thi công nhanh bởi máy móc hỗ trợ hiện đại", anh Tùng Trần nói.

Thời gian qua, Yamaha cũng triển khai chính sách giao hàng nhanh "Same day – Next day" tại nhiều tỉnh, thành lớn trên cả nước, giúp người dùng có thể nhận phụ tùng trong ngày (khi đặt trước 12h) hoặc giao ngày hôm sau (sau 12h). Thông qua ứng dụng My Yamaha Motor tích hợp cùng xe, người dùng có thể đăng ký bảo hành, sử dụng phiếu bảo trì điện tử miễn phí, theo dõi lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng của xe...

Với dầu nhớt, hãng cũng phát triển dòng dầu Yamalube dành riêng cho xe Yamaha, được thiết kế để phù hợp với thiết kế, đặc tính vận hành của động cơ.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam khuyến cáo người dùng sử dụng dầu nhớt Yamalube chính hãng. Ảnh: Yamaha Motor Việt Nam

Với những nỗ lực về dịch vụ hậu mãi trong thời gian qua, Yamaha Motor Việt Nam kỳ vọng sẽ hỗ trợ tối đa cho người dùng xe máy của hãng, giảm chi phí sử dụng và tăng trải nghiệm gắn bó với thương hiệu.

Tuấn Vũ