Cách Xuyên Việt Oil chi tiền để được làm ngơ sai phạm 1.400 tỷ đồng

Cục phó Quản lý giá Đặng Công Khôi và Cục trưởng Thuế TP HCM Lê Duy Minh bị cáo buộc nhận hối lộ, làm ngơ để Giám đốc Xuyên Việt Oil biến 1.400 tỷ đồng thành tài sản riêng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan sau tròn một năm khởi tố.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo buộc vi phạm quy định trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, "tạo điều kiện" cho bà Hạnh thực hiện hành vi này khi đó là ông Đặng Công Khôi, Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính. Ông Khôi đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2017, có quyền kiểm tra, giám sát Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp là thương nhân đầu mối, trong đó có Xuyên Việt Oil. Ông cũng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất từ tháng 10/2017 - đơn vị theo dõi, kiểm tra, giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Xuyên Việt Oil và ngân hàng không gửi sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến Cục Quản lý giá, theo quy định. Vấn đề này được bà Trần Thị Mỹ Dung - lãnh đạo Phòng Giá hàng hóa tư liệu sản xuất và ông Vũ Quang Hà - chuyên viên phụ trách theo dõi Quỹ bình ổn giá xăng dầu báo cáo ông Khôi. Tuy nhiên, ông Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, cũng không nhắc nhở Xuyên Việt Oil chấp hành đúng pháp luật. Qua đó, ông Khôi "đã gián tiếp tạo điều kiện" cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ông Đặng Công Khôi khi đương chức Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính. Ảnh: Quochoi.vn

Theo cáo buộc, năm 2021, khi làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế tình hình tại Xuyên Việt Oil, ông Khôi "biết rõ các sai phạm" trong quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp này. Do được bà Hạnh đưa hối lộ, ông Khôi không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn hành vi trái pháp luật của bà Hạnh và đồng phạm.

Cụ thể, ngày 10/6/2019, ông Đặng Công Khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil, phát hiện doanh nghiệp không nộp tiền vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhưng không kiến nghị, đề xuất xử lý. Lần này, bà Hạnh đưa hối lộ nhưng ông Khôi không nhận.

Hai năm sau, ngày 25/3/2021, ông Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra, cũng phát hiện doanh nghiệp không nộp tiền vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Lần này, ông yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền vào Quỹ.

Thấy vậy, bà Hạnh bàn với Đinh Tiến Dũng - kế toán trưởng Xuyên Việt Oil, chi 50.000 USD hối lộ để "xin bỏ qua hành vi vi phạm". Tối 25/3/2021, Dũng liên hệ nhưng ông Khôi bận. Sáng hôm sau, Dũng gặp nhưng chỉ đưa ông Khôi 20.000 USD, còn 30.000 USD mang về trả bà Hạnh. Trong quá trình điều tra, ông Khôi nộp lại 20.000 USD để khắc phục hậu quả.

Ngoài ông Khôi, cơ quan điều tra cũng cáo buộc ông Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, khi kiểm tra Xuyên Việt Oil đã biết việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu không đúng quy định. Nhưng do được bà Hạnh "nhiều lần đưa hối lộ" với khoảng 145.000 USD nên ông "bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh", kết luận điều tra nêu.

Hiện, Hoàng Anh Tuấn và Đặng Công Khôi đều bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng với gây thất thoát 219 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh còn bị cáo buộc chuyển số tiền thuế bảo vệ môi trường thu hộ cho nhà nước ra khỏi tài khoản Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản riêng hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bà "gây thất thoát số tiền thu ngân sách nhà nước" tới 1.244 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi này, theo cơ quan điều tra, bà Hạnh đã hối lộ ông Lê Duy Minh.

Ông Minh là Cục trưởng thuế TP HCM từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2022, trực tiếp phụ trách một số đơn vị, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế. Ngoài ra, ông còn có trách nhiệm xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.

Tháng 1/2020, Công ty Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục thuế Quận 3 đến Cục thuế TP HCM. Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, bà Hạnh liên hệ, hối lộ ông Minh để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Từ 4/3/2020 đến 24/12/2021, bà Hạnh đã 5 lần đến phòng làm việc đưa tiền hối lộ cho ông Minh, tổng 190.000 USD và 500 triệu đồng. Trong giai đoạn điều tra, ông Minh đã nộp lại 2,9 tỷ đồng.

Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan, do bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 98% vốn góp.

Vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố tháng 9/2023, đến nay 15 bị can bị đề nghị truy tố về 5 nhóm tội danh. Theo cáo buộc để được cấp phép là thương nhân đầu mối và biến 1.400 tỷ Quỹ bình ổn giá xăng dầu và thuế bảo vệ môi trường thành tài sản riêng, bà Hạnh đã hối lộ nhiều quan chức. Trong đó, cựu Thứ trưởng Công Thương Lê Thắng Hải nhận 50.000 USD; cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận 600.000 USD và đồng hồ, xe sang...

Trong 15 người, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố bà Mai Thị Hồng Hạnh tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Ông Đỗ Thắng Hải bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ông Lê Đức Thọ bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Danh sách 15 bị can

