Cách xử lý tường bị phồng rộp, bong tróc

Tường nhà tôi mới sơn được một năm đã bị phồng rộp, sùi bề mặt nhìn rất mất thẩm mỹ. Xin chuyên gia giải thích nguyên nhân và cách khắc phục.

Độc giả: Tuấn Tài

Tường nhà bị rộp sơn, sùi bề mặt, mốc trắng không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn xuất hiện mùi ẩm mốc vào những ngày mưa nồm khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Kiến trúc sư Trương Thành Trung (Công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và nội thất T&T) trả lời độc giả như sau:

Khả năng cao tường nhà bạn bị bong rộp là do hiện tượng muối hóa. Hiện tượng này xảy ra do hai lý do. Một là do gạch nung không đủ nhiệt độ hoặc chứa nhiều tạp chất tạo muối. Hai là trong cát xây dựng và cát trát tường có chứa nhiều tạp chất bẩn.

Để khắc phục hiện tượng tường nhà bị phồng rộp, sùi bề mặt cần dóc bỏ toàn bộ lớp vữa bị bong tróc rồi mới tiến hành xử lý. Ảnh minh họa: home sevetươn

Để khắc phục, gia chủ cần róc bỏ toàn bộ lớp vữa bị bong tróc, rộng thêm 10 cm rồi quét một lớp hồ dầu nhằm tăng khả năng kết dính giữa lớp trát mới với gạch. Khi dùng vữa mới để trát, cần sàng cát sạch trước khi trát. Đợi tường thật khô rồi mới lăn sơn kháng kiềm, tiếp đó là sơn hoàn thiện.

Ngoài hiện tượng bong tróc, phồng rộp nặng cần xử lý như trên, tường bị nấm mốc cũng khiến chúng bị muối hóa. Để xử lý, bạn cần chuẩn bị một xô nước sạch, giẻ và một chiếc bàn chải sắt.

Dùng bàn chải sắt đánh bỏ toàn bộ lớp sơn bên ngoài, sau đó đánh sâu thêm vào bên trong tường nhằm loại bỏ tận gốc chân nấm.

Tiếp đến dùng giẻ sạch thấm nước đun sôi hoặc dùng cồn 90 độ lau lại nhiều lần ở vị trí vừa chà. Nước nóng hay cồn sẽ thấm sâu vào bên trong tường, loại bỏ tốt hơn lớp muối hóa còn lại. Sau khi xử lý xong, đợi 48 tiếng để tường khô hẳn rồi lăn sơn lại.

* Lưu ý: không thi công vào thời điểm mưa nồm, độ ẩm cao.

Trang Vy