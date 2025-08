Cách xin visa 5 quốc gia 'khó qua' với khách Việt

Chuyên gia nhận xét visa du lịch Mỹ khó xin nhất với khách Việt vì một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hồ sơ bị đánh trượt.

Với nhiều du khách, xin visa du lịch thực sự là "cuộc chiến" vì một số quốc gia yêu cầu thủ tục phức tạp, các điều kiện chứng minh mục đích, tài chính khó. Dưới đây là 5 quốc gia khó xin visa nhất, được xếp theo thứ tự giảm dần, với du khách Việt theo đánh giá của ông Nguyễn Cảnh Linh, Trưởng phòng visa Top Ten Travel.

Visa Mỹ B1/B2

Xin visa Mỹ diện B1/B2 (du lịch, công tác, thăm thân) luôn được xem là thử thách lớn với người Việt. Theo luật di trú Mỹ (INA 214b), lãnh sự quán mặc định mọi người xin visa đều có ý định ở lại lâu dài, trừ khi chứng minh được mình sẽ quay về Việt Nam sau chuyến đi.

Việc người Việt ở lại bất hợp pháp hoặc sử dụng visa sai mục đích như kết hôn giả để định cư khiến viên chức lãnh sự luôn giữ mức độ nghi ngờ cao với hồ sơ từ Việt Nam. Đối với nhiều người, đặc biệt là người trẻ, độc thân hoặc chưa có tài sản, việc chứng minh ràng buộc về công việc, tài chính hay gia đình tại Việt Nam không dễ, làm tăng độ khó của quá trình xin visa.

Quy trình

Đầu tiên, bạn cần điền form DS-160 trực tuyến bằng tiếng Anh, đóng phí khoảng 185 USD, đặt lịch phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ ở Hà Nội hoặc TP HCM, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và tham gia phỏng vấn đúng ngày. Sau phỏng vấn, nếu được chấp thuận, hộ chiếu sẽ được giữ để cấp visa; nếu không, bạn sẽ bị từ chối ngay tại chỗ.

Quốc kỳ của Mỹ. Ảnh: Visa Place

Khó khăn lớn nhất nằm ở form DS-160, vốn yêu cầu thông tin chi tiết và chính xác, từ lịch sử du lịch đến công việc, tài chính. Một sai sót nhỏ như khai sai chức vụ hoặc thiếu thông tin, có thể dẫn đến nghi ngờ từ viên chức lãnh sự. Phỏng vấn là bước quyết định, nơi bạn phải trả lời nhanh, rõ ràng, không được xem giấy tờ và mọi câu trả lời cần khớp với hồ sơ.

Những người có công việc ổn định, tài chính vững vàng, lịch sử du lịch tốt - từng đi Nhật, Hàn, châu Âu, thường có khả năng đậu cao.

Những lỗi phổ biến

- Khai thông tin không trung thực hoặc thiếu nhất quán giữa form DS-160 và buổi phỏng vấn. Hồ sơ thiếu giấy tờ cần thiết.

- Không nắm rõ mục đích chuyến đi, trả lời lòng vòng khi bị hỏi về lịch trình, nơi ở hay kế hoạch tại Mỹ. Không chứng minh được ràng buộc tại Việt Nam như thiếu hợp đồng lao động, sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ gia đình.

- Phong thái thiếu tự tin, lo lắng, né tránh ánh mắt hay trả lời không rõ ràng trong phỏng vấn.

Mẹo tăng tỷ lệ đậu

Chuẩn bị hồ sơ chỉn chu và trung thực tuyệt đối. Hộ chiếu còn hạn 6 tháng, có lịch sử du lịch tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

Chứng minh tài chính, công việc, ràng buộc.

Lịch trình chuyến đi rõ ràng, thư mời từ người thân/bạn bè tại Mỹ nếu có.

Khi phỏng vấn nên trả lời ngắn gọn, tự tin, đúng trọng tâm về mục đích, tài trợ, kế hoạch. Du khách nên đến sớm, ăn mặc lịch sự, chỉ mang giấy tờ cần thiết.

Visa Canada

Xin visa Canada, đặc biệt là visa du lịch hoặc thăm thân, là thử thách lớn với người Việt do chính sách nhập cư nghiêm ngặt của quốc gia này. Tỷ lệ người Việt ở lại bất hợp pháp trước đây khiến hồ sơ từ Việt Nam bị xét duyệt kỹ.

Quy trình

Quy trình xin visa Canada bắt đầu bằng việc chuẩn bị hồ sơ chứng minh công việc, tài chính, và lịch sử du lịch, sau đó nộp hồ sơ và lấy dấu vân tay tại Trung tâm Tiếp nhận Thị thực (VFS).

Thời gian xét duyệt hiện nay rút ngắn còn hơn 20 ngày, nhanh hơn so với trước (1-2 tháng). Tuy nhiên, hồ sơ phải rõ ràng, nhất quán, thể hiện bạn có cuộc sống ổn định tại Việt Nam và không có ý định ở lại Canada. Một số trường hợp có thể phải phỏng vấn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh bị từ chối.

Từ đầu năm 2025, Top Ten Travel ghi nhận tỷ lệ đậu visa Canada cao hơn nhiều so với năm 2024. Ông Linh cho rằng chất lượng hồ sơ giữa các năm tương đương nhưng chính sách xét duyệt mới từ cuối 2024 là yếu tố chính. Sở Di trú Canada hiện cấp visa ngắn hạn (6 tháng, 1 năm, 3 năm) dựa trên năng lực hồ sơ, giúp người xin visa có cơ hội đậu cao hơn so với trước đây khi visa dài hạn yêu cầu xét duyệt an ninh và khả năng quay về nghiêm ngặt hơn.

Những lỗi phổ biến

Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không nhất quán giữa hồ sơ và khai báo. Giấy tờ công việc không rõ ràng, đặc biệt với người làm tự do.

Thiếu giấy tờ tài chính như sao kê ngân hàng, sổ tiết kiệm. Không chứng minh được ràng buộc tại Việt Nam như thiếu tài sản hoặc giấy tờ nhân thân.

Lịch sử du lịch trắng, chưa từng đi các nước phát triển như Mỹ, Australia, châu Âu.

Mẹo tăng tỷ lệ đậu

Chuẩn bị hồ sơ trung thực, chỉn chu, đầy đủ giấy tờ. Hộ chiếu còn hạn 6 tháng, có lịch sử du lịch tốt (Mỹ, Úc, châu Âu...).

Chứng minh tài chính với sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, sổ đỏ, xe hơi. Chứng minh công việc bằng hợp đồng lao động, bảng lương, hoặc giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế. Chứng minh ràng buộc bằng sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh con.

Lịch trình chuyến đi rõ ràng; thư mời từ người thân/bạn bè tại Canada (nếu có).

Nộp hồ sơ sớm, làm việc đúng quy trình với VFS (trung tâm tiếp nhận thị thực được ủy quyền). Nếu hồ sơ yếu, nhờ đơn vị tư vấn uy tín viết thư giải trình. Nếu từng rớt visa, cải thiện hồ sơ trước khi nộp lại.

Visa Australia

Tương tự, xin visa Australia, đặc biệt visa du lịch, công tác, hoặc thăm thân (subclass 600), gây nhiều khó khăn với người Việt do chính sách xét duyệt khắt khe của Bộ Nội vụ nước này.

Là một quốc gia phát triển, Australia yêu cầu người xin visa chứng minh rõ ràng mục đích chuyến đi, tài chính vững vàng và các ràng buộc tại Việt Nam để đảm bảo không ở lại bất hợp pháp. So với các nước như Nhật Bản hay Hàn Quốc, quy trình xét duyệt visa Australia hiện tại phức tạp hơn, đặc biệt trong năm 2025, khi lãnh sự quán áp dụng tiêu chuẩn cao hơn để kiểm soát di cư.

Quy trình

Du khách cần chuẩn bị hồ sơ gồm giấy tờ cá nhân, công việc, tài chính và thông tin thân nhân tại Australia (nếu có). Sau đó, du khách nộp trực tuyến qua ImmiAccount - hệ thống trực tuyến xin visa của Bộ Nội vụ Australia - và lấy dấu vân tay tại Trung tâm VFS. Tất cả giấy tờ tiếng Việt phải được dịch thuật công chứng sang tiếng Anh.

Thành phố Melbourne, Australia. Ảnh: Goway Travel

Thời gian xét duyệt thường mất vài tuần, tùy thuộc vào loại visa và độ hoàn chỉnh của hồ sơ. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo hồ sơ logic, minh bạch và chứng minh được bạn sẽ quay về Việt Nam sau chuyến đi.

Theo Top Ten Travel, tỷ lệ đậu xin visa Australia hiện chỉ ở mức trung bình do Lãnh sự quán xét duyệt khó khăn hơn.

Những lỗi phổ biến

Khai sai hoặc không nhất quán thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ thiếu giấy tờ công việc (sao kê lương, hợp đồng lao động) hoặc thuế kinh doanh. Hồ sơ không logic giữa công việc, thu nhập và tài sản.

Không chứng minh được ràng buộc tại Việt Nam như giấy đăng ký kết hôn, khai sinh con. Tài chính yếu, không đạt tối thiểu 200 triệu đồng mỗi người.

Lịch trình chuyến đi hoặc vé máy bay sai, không rõ ràng.

Mẹo tăng tỷ lệ đậu

Chuẩn bị hồ sơ trung thực, đầy đủ, dịch thuật công chứng chính xác.

Chứng minh thu nhập bằng sao kê ngân hàng, bảng lương, hợp đồng lao động. Chứng minh tài sản bằng sổ tiết kiệm, sổ đỏ, xe hơi, chứng khoán. Chứng minh kinh doanh với giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế. Chứng minh ràng buộc bằng sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh con.

Lịch trình chuyến đi rõ ràng, có vé máy bay khứ hồi, đặt khách sạn.

Nhờ đơn vị tư vấn uy tín khai thác điểm mạnh, viết thư giải trình logic. Nếu từng rớt visa, cải thiện hồ sơ trước khi nộp lại.

Visa Vương quốc Anh (UK)

Xin visa UK là thách thức lớn với người Việt do phí visa cao top đầu thế giới và yêu cầu khắt khe về sự logic giữa tài chính, tài sản, mục đích chuyến đi so với thu nhập. UK cấp visa với thời hạn dài (6 tháng, 2 năm, 5 năm, 10 năm) nên lãnh sự quán xét duyệt kỹ để đảm bảo người xin visa không có ý định ở lại bất hợp pháp. Những người có công việc không ổn định, lịch sử du lịch yếu hoặc tài chính không hợp lý thường khó được chấp thuận.

Quy trình

Quy trình xin visa UK bắt đầu bằng việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ (photo công chứng hoặc bản màu), nộp trực tuyến và lấy dấu vân tay, chụp ảnh tại Trung tâm VFS Global.

Cơ quan cấp thị thực không yêu cầu phỏng vấn nhưng hồ sơ phải chứng minh rõ ràng sự logic giữa tài chính, tài sản và mục đích chuyến đi. Thời gian xét duyệt khoảng 3 tuần, có thể rút ngắn nếu dùng dịch vụ khẩn với phí cao. Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được cấp visa tối đa 6 tháng. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo hồ sơ minh bạch và thuyết phục về ý định quay về Việt Nam.

Những lỗi phổ biến

Khai thông tin không trung thực hoặc không nhất quán. Lịch sử du lịch yếu, công việc không ổn định, tài chính không hợp lý. Thiếu giấy tờ chứng minh ràng buộc tại Việt Nam, như gia đình, tài sản.

Hồ sơ người bảo lãnh tại UK không rõ ràng, ảnh hưởng mục đích chuyến đi.

Mẹo tăng tỷ lệ đậu

Chuẩn bị hồ sơ trung thực, đầy đủ, công chứng chính xác.

Sao kê ngân hàng thể hiện dòng tiền hợp lý (lương, tiết kiệm, thu nhập khác). Chứng minh công việc ổn định, chứng minh ràng buộc.

Lịch sử du lịch tốt, từng đi Mỹ, Australia, châu Âu.

Hồ sơ bảo lãnh tại UK rõ ràng, có thư mời và giấy tờ quan hệ.

Nộp hồ sơ sớm, kiểm tra kỹ, dùng dịch vụ VFS đúng quy trình. Nếu hồ sơ yếu, nhờ đơn vị tư vấn uy tín hỗ trợ giải trình.

Visa Schengen

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Schengen cũng đòi hỏi người xin visa chứng minh rõ ràng công việc, tài chính và ràng buộc tại Việt Nam để đảm bảo không ở lại bất hợp pháp. Tỷ lệ người Việt sử dụng visa sai mục đích trước đây khiến hồ sơ bị xét duyệt kỹ, đặc biệt với người có hộ chiếu trắng hoặc tài chính yếu.

Quy trình

Quy trình xin visa Schengen bắt đầu bằng việc xác định mục đích chuyến đi và nước nộp hồ sơ, sau đó chuẩn bị giấy tờ như hộ chiếu (còn hạn 6 tháng), đơn xin visa, ảnh 3,5 x 4,5cm, bảo hiểm y tế (tối thiểu 30.000 euro), giấy tờ cá nhân, công việc, tài chính và lịch trình chi tiết.

Tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Ảnh: Sortir a Paris

Tất cả giấy tờ tiếng Việt phải dịch thuật công chứng sang tiếng Anh. Hồ sơ được nộp tại Trung tâm VFS hoặc TLS (cũng là dạng trung tâm được ủy quyền), có thể cần phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại. Thời gian xét duyệt trung bình 15 ngày làm việc, không tính cuối tuần và ngày lễ. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo hồ sơ đầy đủ, logic và có bảo hiểm du lịch.

Tỷ lệ đậu visa Schengen của Top Ten Travel có thể dao động mức 85% tùy thuộc vào quốc gia. Đa phần có hồ sơ với lịch sử du lịch tốt, công việc ổn định, khả năng đậu rất cao.

Những lỗi phổ biến

Hồ sơ thiếu hoặc không chính xác (giấy tờ cá nhân, công việc, tài chính). Kế hoạch du lịch không rõ ràng, thiếu vé máy bay, đặt khách sạn hoặc bảo hiểm.

Nộp hồ sơ muộn, không đủ thời gian xét duyệt.

Không chứng minh được ràng buộc tại Việt Nam như gia đình, tài sản, công việc.

Mẹo tăng tỷ lệ đậu

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác, dịch thuật công chứng sang tiếng Anh.

Chứng minh tài chính với sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng, sổ đỏ, xe hơi. Chứng minh công việc bằng hợp đồng lao động, bảng lương, hoặc giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế. Chứng minh ràng buộc bằng sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh con.

Lịch sử du lịch tốt - từng đi Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Lịch trình chuyến đi rõ ràng, có vé máy bay, đặt khách sạn, bảo hiểm y tế. Chọn nước nộp hồ sơ phù hợp với mục đích và lịch trình.

Nhờ đơn vị tư vấn uy tín kiểm tra hồ sơ, viết thư giải trình thuyết phục. Nộp hồ sơ sớm, đúng quy trình tại VFS/TLS.

Tú Nguyễn