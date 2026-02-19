Cách xế cổ đo nhiệt độ ngoài trời

Một số dòng xe Lincoln hay Cadillac những năm 1970-1980 có núm xoay đặc biệt nằm dưới gương chiếu hậu phía tài xế, cho biết nhiệt độ ngoài trời.

Một chiếc Lincoln Mark V 1979 hoặc một chiếc Cadillac sản xuất vào 1970-1980 có một núm xoay kỳ lạ ngay dưới gương chiếu hậu bên người lái có thể khiến ai đó ngạc nhiên. Tuy nhiên, đó lại là một đặc điểm chung của một số dòng xe Mỹ cùng thời.

Đồng hồ nhiệt độ núm xoay trên xế cổ Mỹ Nhiệt kế ngoài trời trên xe Cadillac cổ. Video: Massimo

Nhiệt kế ngoài trời có đèn chiếu sáng là một trang bị cao cấp khi ôtô chưa có đồng hồ báo nhiệt độ ngoài trời như hiện nay. Người lái sẽ không còn phải thò tay ra ngoài cửa sổ để cảm nhận nhiệt độ bên ngoài. Thay vào đó, họ có thể nhìn xuống gương chiếu hậu để biết thời tiết ngoài trời ra sao. Đồng thời, nhờ có đèn chiếu sáng tích hợp, có thể xác định nhiệt độ chính xác bất kể ngày hay đêm.

Thời kỳ đó, nhiệt kế có đèn chiếu sáng được coi là một trong những tính năng sang trọng nhất trên ôtô tại Mỹ. Trong khi những thứ như đồng hồ báo quãng đường còn lại đến khi cần tiếp thêm nhiên liệu, đồng hồ Cartier và bộ mở cửa gara có thể là trang bị tiêu chuẩn trên các mẫu xe phiên bản dành cho nhà sưu tập, thì nhiệt kế lại đặc biệt hơn.

Nhiệt kế trên xe Cadillac được chiếu sáng bằng một sợi cáp quang chạy đến cụm đồng hồ, thay vì sử dụng bóng đèn gắn trực tiếp bên trong. Điều này giúp cải thiện độ chính xác của nhiệt độ bằng cách giữ cho nhiệt lượng từ bóng đèn không ảnh hưởng đến kết quả.

Nhiệt kế ngoài trời trên mẫu Lincoln Continental Mark V 1979. Ảnh: Dream Car Seller

Trong trường hợp của Cadillac, nhiệt kế tích hợp trên gương chiếu hậu được sử dụng cho đến khoảng năm 1982. Khi đó, Cadillac xuất xưởng những chiếc xe với hệ thống điều khiển tiên tiến hơn, hiển thị nhiệt độ bên ngoài trên màn hình kỹ thuật số trong xe.

Trong suốt những năm Cadillac bán xe có trang bị loại nhiệt kế này, họ hiếm khi đề cập đến tính năng này trong các tài liệu quảng cáo, giống các hãng khác, giải thích cho việc rất ít nguồn thông tin nói về thiết bị này.

Ngày nay, nếu muốn có một chiếc nhiệt kế ngoài trời gắn trên gương chiếu hậu, ai đó có thể đặt mua trên các sàn bán lẻ trực tuyến, với kiểu dáng tương tự nhiệt kế trong nhà, có giá khoảng 20 USD. Hoặc nếu dư dả và chuộng phong cách cổ điển, có thể đặt mua cả một cụm gương chiếu hậu gắn nhiệt kế của một chiếc Lincoln Town Car 1988 với giá khoảng 660 USD, hoặc của một chiếc Cadillac Seville 1976 với giá 800 USD.

Mỹ Anh (theo Autopian)