Cách xác định thời điểm cần giặt quần jean

Các chuyên gia sẽ tiết lộ những căn cứ quyết định tần suất bạn nên giặt quần jean để chúng bền đẹp nhất.

Quần jean có thể là món đồ hoàn hảo và linh hoạt nhất trong tủ quần áo. Không ít chuyên gia, lẫn người nổi tiếng khuyên không bao giờ giặt quần jean (như Chip Bergh, Giám đốc điều hành của Levi Straus hay Victoria Beckham), một số người mách nên cho quần vào ngăn đá để làm sạch. Sự thật là sao?

Các chuyên gia vệ sinh đồng ý rằng khăn tắm, ga giường và gối nên được giặt sau một khoảng thời gian cụ thể. Nhưng tần suất giặt quần jean là một chủ đề gây tranh cãi gay gắt, mặc dù hầu hết chuyên gia nhất trí giặt càng ít càng tốt.

"Denim là một loại sợi bền và không cần giặt nhiều. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể thay đổi chính xác số lần mặc quần jean mà không cần giặt", Adam Taubenfligel, đồng sáng lập của Triarchy, một công ty denim bền vững, giải thích.

Tần suất giặt quần jean phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng nếu bạn mặc sạch sẽ, không mồ hôi thì có thể giặt sau 3-10 lần mặc. Ảnh: Rd

Điều đầu tiên cần biết là không nên giặt sau mỗi lần mặc. Điều đó không cần thiết và thực sự làm quần hỏng nhanh hơn. Chuyên gia nói nên giặt sau ba đến mười lần mặc.

Rowan Page-Brennan, điều phối viên tiếp thị một hãng nước giặt ở Mỹ, cho biết xác định ngày chính xác để giặt "dựa trên cảm giác, hình dáng và mùi". Tất nhiên, nếu quần dính bùn đất, thức ăn, dầu động cơ hoặc bất cứ thứ gì khác, hãy giặt ngay lập tức.

Vấn đề nữa là ngoài vết bẩn, mồ hôi cũng quyết định tần suất giặt. Nguyên tắc là nếu bạn không đổ mồ hôi, quần không mùi, có thể chưa giặt. Thời điểm ngửi thấy quần có mùi, cần giặt luôn. Mùi có nghĩa là vi khuẩn đang sinh sôi và vi khuẩn này có thể ăn mòn vải, cũng sẽ không tốt cho làn da.

Quần jean được làm bằng vải denim cứng (100% cotton) hoặc vải denim co giãn (pha trộn giữa cotton và lycra hoặc spandex). Sarah Ahmed, đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của thương hiệu denim cao cấp toàn cầu DL1961, cho biết đồ denim cứng sẽ nới lỏng một chút khi mặc, vì vậy một số người thích mặc nó sau vài lần giặt. "Còn denim co giãn giữ nguyên hình dạng ngay cả sau nhiều lần mặc. Nên lý do duy nhất khiến bạn phải giặt là đã bẩn", Sarah nói.

Đối với quần jean sáng màu hoặc trắng, Shawn Ashby, giám đốc thương hiệu giặt ủi của Whirlpool, cho biết trắng sáng không có nghĩa cần giặt nhiều hơn tối màu. Thay vào đó, hãy xử lý các vết bẩn nhỏ bất cứ khi nào có thể, chứ không ném cả quần vào máy.

Giặt quần jeans thường xuyên có thể làm thay đổi màu sắc và độ vừa vặn. Nhưng không giặt vi khuẩn và da chết dính vào quần. Julie Segre của Viện nghiên cứu bộ gene người quốc gia Mỹ, cho biết đông lạnh quần sẽ không giết được vi khuẩn và tất nhiên, cũng không loại bỏ được bụi bẩn. Những bụi bẩn, da chết kết hợp với mồ hôi, dầu, sẽ lắng xuống các sợi vải, phá vỡ kết cấu và cuối cùng phá hủy quần.

"Tiến sĩ giặt ủi" Mary Gagliardi, nhà khoa học và chuyên gia làm sạch của Clorox ở Mỹ, gợi ý để biết quần jean bẩn đến mức nào, hãy nhìn dọc theo đường may, đùi và mông. "Giặt nhiều hay giặt ít đều gây vấn đề. Để lâu mà không giặt, bụi bẩn càng dễ phân hủy màu nhuộm và làm phai màu quần", chuyên gia này nói.

Cách giặt quần jean:

Đối với quần mới nên giặt riêng để tránh phai màu trong lần giặt đầu. Lộn trái quần để quần giữ màu, chọn chế độ giặt lạnh vì nước mát sẽ giúp ngăn ngừa co ngót và phai. Chọn một chu kỳ giặt nhẹ và sử dụng chất tẩy rửa nhẹ để giảm cọ xát và nhàu, tránh làm mất màu. Nên phơi quần tự nhiên, tránh cho vào máy sấy.

Bảo Nhiên (Theo Rd)